Зеленський планує зустрічі з Трампом та Гарріс під час візиту до США (оновлено)

Зеленський також хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Президент Володимир Зеленський може зустрітися з кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом під час візиту до США наступного тижня.

Джерела Bloomberg кажуть, що Гарріс хоче зустрітися з Зеленським у рамках зусиль щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.

За інформацією співрозмовників видання, Зеленський також хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом у Нью-Йорку на полях тижня високого рівня Генасамблеї ООН, яка відбудеться з 24 по 30 вересня.

Крім того, Трамп заявив, що теж може зустрітися Зеленським. Журналісти запитали у кандидата в президенти від демократів, чи той має намір зустрітися з українським президентом, на що той відповів: «Певно, що так». Про інші подробиці Трамп не розповів.

Кандидат у президенти від Республіканської партії неодноразово називав допомогу США Україні марною тратою грошей, а під час дебатів зі своєю конкуренткою відмовився відповісти, чи хоче перемоги України.

Нагадаємо, 24 вересня на Генеральній Асамблеї ООН розпочнуться загальні дебати, основними темами яких будуть війна в Україні та підтримка з боку міжнародної спільноти. У перший день із промовою виступить президент США Джо Байден, а 25 вересня - президент України Володимир Зеленський.

Зеленський має намір представити західним партнерам, включно з президентом Байденом, а також кандидатами на вибори у США, такими як Дональд Трамп і Камала Гарріс, "план перемоги".