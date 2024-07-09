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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до Вашингтона

09 липня 2024, 19:27
Зеленський прибув до Вашингтона
За словами Зеленського, на саміті НАТО Україна буде працювати над питання збільшення своєї ППО та кількості літаків F-16.

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона, що в Сполучених Штатах Америки.Там сьогодні розпочинається саміт НАТО.

Про це повідомляє FREEДОМ.

Перед початком саміту Зеленський з першою леді поклали вінки до пам’ятника жертвам Голодомору та зустрілися з місцевою українською громадою.

За словами Зеленського, на саміті НАТО Україна буде працювати над питання збільшення своєї ППО та кількості літаків F-16.

"Б’ємося за додаткові гарантії безпеки для України - а це зброя й фінанси, політична підтримка. Б’ємося за необхідні рішучі дії Америки та Європи - те, що зміцнить наших воїнів", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що необхідно робити все для того, щоб російський терор програв. Адже це треба не лише Україні, а й всьому світу.

Зауважимо, у Вашингтоні з 9 по 11 липня відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань на ньому буде стане підтримка України. Зокрема, очікується рішення щодо посилення української ППО.

Володимир Зеленський ввечері виступить із промовою в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Володимир Зеленськийсаміт НАТОВашингтон

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