Зеленський виступить із промовою в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні

Президент України відбув до США для участі в саміті НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок ввечері виступить із промовою в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

Про це повідомив Reuters із посиланням пресслужбу Інституту.

Зеленський після візиту до Польщі напередодні, де була підписана угода про гарантії безпеки між країнами, відправився у США, де візьме участь у саміті НАТО, який розпочинається сьогодні.

Очікується, що НАТО не запрошуватиме Україну стати членом цього року. Водночас за попередніми даними у спільному комюніке йтиметься, що шлях України до членства є "незворотним". При цьому США вимагали внести фразу про обов’язковість антикорупційних реформ на цьому шляху.

Відомо, що на полях саміту НАТО у Вашингтоні Зеленський проведе двосторонню зустріч із президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, навесні 2022 року Володимир Зеленський від імені Президентської фундації Рональда Рейгана отримав медаль Свободи Рональда Рейгана, яка мала відзначити незламність духу мільйонів українців, які відстоюють своє право обирати власне майбутнє.