Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський розповів, чому не їде у Давос

20 січня 2026, 13:53
Зеленський розповів, чому не їде у Давос
Президент України розповів про пріоритетні завдання, через які наразі не планує відвідати Давос.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі залишається в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів.

Про це він повідомив під час онлайн-спілкування із журналістами.

Станом на 20 січня 2026 року Президент обирає "Україну, а не економічний форум", проте не виключає поїздку за умови готовності стратегічних документів. Головним пріоритетом президента зараз є подолання наслідків російських ударів по інфраструктурі. Зеленський провів серію консультацій з енергетичним штабом для допомоги регіонам, де ситуація є найбільш складною.
 
"Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не економічний форум. А поки що в мене план, як допомогти людям з енергетикою... оце найголовніший зараз пріоритет", – наголосив президент.
 
Зеленський дав зрозуміти, що візит до Швейцарії можливий лише у разі досягнення конкретних результатів.
 
"Але все може змінитися кожну хвилину, тому що для мене дуже важливо, для українців, закінчити цю війну. І "План процвітання", і гарантії безпеки – дуже важливі два документи. Я вдячний американським і українським командам за те, що вони працювали разом. Залишається остання миля, щоб завершити ці документи. Якщо документи будуть готові, буде у нас зустріч, поїздка, якщо будуть пакети енергетичні або навіть зустріч і рішення по додатковому ППО, безумовно я буду їхати", – зазначив Зеленський.
 
Команди працюють у посиленому режимі, і саме від фінального тексту цих угод залежатиме подальший дипломатичний графік президента.
 
"Сигнали з Давосу від команди йдуть, що, наприклад, майже закінчили документ про відновлення України. Подивимось. Поки що я на місці", – додав він.
війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється