Зеленський назвав кількість звільнених з рф за чотири роки

26 березня 2026, 21:55
Зеленський назвав кількість звільнених з рф за чотири роки
фото: Володимир Зеленський / Telegram
За чотири роки роботи Координаційного штабу 8669 українців повернулись додому.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що завдяки роботі Координаційного штабу за весь час війни додому повернулись 8669 українців.
 
Про це йдеться у заяві Володимира Зеленського в Telegram.
 
"У цьому березні ми відзначили четверту річницю створення однієї з найбільш важливих наших державних інституцій - тієї, що повертає людей в Україну з полону й усім нам дає надію побачити своїх удома", - сказав він.
 
Президент наголосив, що за чотири роки роботи Координаційного штабу 8669 українців повернулись додому.
 
"Військові та цивільні. Дехто з них був у полоні ще з часу гібридної війни - по десять років і більше. І це завжди хороша новина будь-якого дня, тижня й місяця, коли українці повертаються і коли бачимо, що життя врятоване", - зазначив Зеленський.

 

