Виклик Хезболли. Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ

Економіст та експерт з безпекових питань Марк Тот та колишній військовий розвідник Джонатан Світ на сторінках New York Post розмірковують про те, які можливі подальші кроки Ізраїлю після проведення операції з підриву пейджерів Хезболли. Вони розповідають, що ця операція дала військовим Ізраїлю в оперативному масштабі та як зашкодила здатності Хезболли протидіяти ЦАХАЛу.

Ізраїль тільки-но закрутив гайки в Лівані, як ЦАХАЛ надіслав термінове повідомлення Хезболлі.

У вівторок вдень, коли їхні зашифровані пейджери вибухнули о 15:30 в Бейруті, десятки бойовиків Хезболли були поранені в результаті атаки, яка спочатку виглядала як кібер-атака, але згодом була спростована.

Відео закривавлених бойовиків швидко поширилося в соціальних мережах.

Кілька відеозаписів зафіксували зовнішні вибухи, що свідчить про те, що Ізраїль зміг проникнути в комунікаційний ланцюжок Хезболли і встановити невеликі вибухові пристрої, які потім були підірвані за допомогою повідомлення або кібер-команди.

Як це було зроблено, ще належить з'ясувати.

Одне є абсолютно очевидним: Ізраїль має доступ до комунікаційної мережі Хезболли, а також до мережі ППО Ірану, і встановив домінування в кіберпросторі, а тепер і в ланцюгах поставок.

Чому атакували саме зараз – головне питання.

Те, що Ізраїль розкрив такий рівень проникнення в комунікації командування і управління Хезболли, означає, що готується щось велике.

Це може бути останнє попередження з Єрусалиму Хасану Насраллі, лідеру Хезболли, і Ірану про припинення ракетних обстрілів північного Ізраїлю, які призвели до переміщення понад 60 000 ізраїльтян.

Проте виклик Насраллі і Верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї в такому масштабі виглядає і відчувається як акт початку.

За попередніми даними, мішенню нападу стали сотні діячів Хезболли, а Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про 2800 поранених, 200 з яких перебувають у критичному стані, і 8 загиблих.

Примітно, що під час нападу також постраждав посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані.

За кілька годин до цього Кабінет безпеки Ізраїлю оголосив, що вночі "оновив цілі війни, включивши в них наступне: повернення мешканців півночі до їхніх домівок у безпеці. Ізраїль продовжить діяти для досягнення цієї мети".

Враховуючи терміновість нічного засідання кабінету безпеки прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, ми не можемо виключати можливість того, що ЦАХАЛ виявив наближення широкомасштабного удару Хезболли, спрямованого на центральну частину Ізраїлю.

У неділю саме така кінетична загроза Тель-Авіву посилилася після того, як балістична ракета, випущена хуситами з Ємену, була перехоплена і знищена ізраїльським "Залізним куполом".

Ізраїль вже давно використовує надмірну залежність Хезболли від смартфонів для геолокації важливих цілей, в тому числі вищого командування.

Як наслідок, нещодавно Насралла наказав своїм бойовикам і оперативникам негайно почати "використовувати деякі низькотехнологічні стратегії, щоб спробувати обійти складні технології спостереження свого ворога", – повідомляє Reuters.

Хезболла почала використовувати закодовані повідомлення і стаціонарні телефони – зокрема, пейджери 1990-х років, які колись були основною опорою лікарів і трейдерів Нью-Йоркської фондової біржі, після того, як Насралла вихвалявся, що "засліплює" ЦАХАЛ.

Вівторкова акція Ізраїлю стала промовистим сигналом, що він не "засліплює", і що він охоче відмовиться від розвідданих, отриманих з пейджерів Хезболли, щоб фактично закрити очі і вуха Насралли по всьому Лівану – особливо на півдні уздовж ізраїльського кордону.

Таким чином, цілком ймовірно, що ЦАХАЛ отримав наказ провести широкомасштабну операцію на півдні Лівану. Змусивши Хезболлу піти в тінь, знищивши їхні пейджери, Ізраїль може встановлювати умови на полі бою за власним бажанням.

Це також виграє Нетаньяху дорогоцінний час, особливо якщо в Єрусалимі є докази того, що масований ракетний обстріл Тель-Авіва з боку Хезболли був неминучим.

Зараз зв'язок між військовим командуванням і управлінням Насралли перебуває в безладі і його стратегічні і тактичні накази буде надзвичайно важко віддавати і координувати. Більше того, багато хто з його ключових командирів зараз поранені і, принаймні, тимчасово не можуть виконувати свої обов'язки.

Це означає, що Ізраїль повністю контролюватиме ініціативу, якщо і коли ЦАХАЛ вирішить перейти в наступ на півдні Лівану, а Насралла буде змушений перейти в режим реагування, з обмеженими можливостями віддавати накази і повідомляти Хезболлі про відповідь.

З 7 жовтня Ізраїль продемонстрував цінність відкидання побоювань щодо ескалації, чого адміністрація Гарріс-Байдена ще має навчитися. Єрусалим продовжує військове знищення Хамасу в Газі, ігноруючи вимоги Байдена не втручатися в Рафах.

Майже щодня ЦАХАЛ нападає на командирів Хезболли і КВІР у Лівані і Сирії, а Моссад убив Ісмаїла Ханію, колишнього політичного керівника Хамасу в Тегерані.

Незалежно від того, що станеться далі в Лівані, Нетаньяху явно посилив свою військову відповідь Ірану і підтримуваним ним бойовикам КВІР, і, швидше за все, це станеться найближчими днями.

На Близькому Сході стало набагато гарячіше, і Насраллі і Хаменеї не потрібно перевіряти свої пейджери, щоб знати про це. Ізраїль подбав про це за них.

Джерело: New York Post