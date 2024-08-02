Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот

Колишній військовий розвідник Джонатан Світ та економіст й експерт з питань національної безпеки Марк Тот у американському виданні The Hill відверто заявляють, що адміністрація Байдена-Гарріс фактично ховає демократію по світу своєю беззубою політикою і заявами "аби не було війни".

"Вашингтон за адміністрації Байдена-Гарріс радикально переосмислює глобальну роль Америки у захисті демократії. Ми захищаємо свободу, але лише в тій мірі, в якій вона ледь животіє", – пишуть Джонатан Світ і Марк Тот у The Hill.

Леді Свобода все більше не бажає боротися до перемоги. Як свідчать події в Україні та на Близькому Сході, Вашингтон не хоче, щоб наші союзники досягли перемоги; їм достатньо вижити, щоб захистити наступний день, – зазначають автори.

За їхніми словами, це було послідовним самопоразницьким меседжем, що надходив з Білого дому відтоді, як президент Байден вступив на посаду. Тепер цей же меседж повторює віцепрезидентка Камала Гарріс, яка швидко стає фактичним президентом, а її кампанія значною мірою бере під контроль національну безпеку і зовнішню політику США.

"Ми стали свідками того, як ця програшна стратегія спрацювала в Україні, а тепер трагічно – на Близькому Сході. Це також стиль поведінки, який чекає і на Тайбей, якщо китайський правитель Сі Цзіньпін вирішить військовим шляхом відвоювати острів Тайвань", – попереджають Джонатан Світ і Марк Тот.

Перемога, на їхню думку, по суті, має нове і небезпечно вихолощене значення в адміністрації Байдена-Гарріс, яка недбало закликає не до перемоги, а до "пропорційної відповіді", "демонстрації стриманості" і "захисту стільки, скільки буде потрібно". Це вірний шлях до загибелі демократії.

росія, Китай, Іран і Північна Корея грають на перемогу. Вони не захищаються, а наступають. москва веде війну в Україні і розгортає парамілітарні сили, такі як "Група Вагнера", щоб перенести війну путіна проти США та їхніх союзників до Сахеля в Африці та в інших місцях. Пекін веде економічну кампанію проти Заходу і швидко нарощує свої збройні сили. Пхеньян продовжує грати в ядерний шантаж і залякувати Південну Корею і Японію, – нагадують автори колонки.

Іран веде асиметричну війну проти Ізраїлю і західних інтересів на всьому Близькому Сході і в Червоному морі за допомогою своїх маріонеток Хамас, "Хезболла", хуситів та інших в Сирії, Лівані, Газі та Іраку.

США виграли Першу світову війну, Другу світову війну і Холодну війну. Але сьогодні Вашингтон не бажає виграти Третю світову війну. Третя світова війна, як вже зазначали соавтори The Hill, не виглядає і не відчувається так, як про неї говорив Голлівуд. Жодних сценаріїв Судного дня. Жодних сценаріїв виживання після радіоактивного дня. "Скоріше, це глобальна війна, яку ми програємо – смерть, якщо хочете, від тисячі порізів", – наголошують Світ та Тот.

За словами експертів, Вашингтону потрібно знову віднайти своє двопартійне моджо 1776 року і почати здобувати нові перемоги на дошці. Можливостей для цього безліч.

Україна та Ізраїль є очевидними прикладами. Існують й інші, не менш важливі, зокрема у нашій власній півкулі. "Погляньмо на Венесуелу. Протягом 25 років вона перебуває під владою тоталітарних режимів Уго Чавеса і Ніколаса Мадуро", – пропонують Джонатан Світ та Марк Тот.

Минулої неділі Мадуро спіймали на гарячому, коли він брехливо заявив, що переміг на останніх президентських виборах, отримавши 51% голосів. Результати екзит-полів, проведених того ж дня у Венесуелі, переконливо свідчать, що опозиція набрала 73,2% голосів.

Реакція Білого дому? По суті, "думки і молитви". Він випустив не надихаючу, банальну ванільну заяву про те, що "Сполучені Штати стоять на боці демократичних прагнень народу Венесуели та підтримують його право висловлювати свої погляди вільно і без репресій".

Камала Гарріс, за словами співавторів колонки, була настільки ж слабкою. Спочатку віцепрезидентка стверджувала, що "волю венесуельського народу необхідно поважати". Потім вона, по суті, визнала, що Білий дім продовжить співпрацювати з Мадуро. "Ми продовжимо працювати над більш демократичним, процвітаючим і безпечним майбутнім для народу Венесуели", – сказала вона. Справді?

Чому в Овальному кабінеті не було промови Гарріс чи Байдена із закликом до Мадуро піти у відставку? Чому не було подвійного оголошення про те, що США визнають Едмундо Гонсалеса Уррутіа переможцем виборів і що США запровадять суворі санкції проти венесуельського експорту і торгівлі нафтою?

Натомість це було, власне кажучи, цвірінькання. Нафта, побоювання інфляції та відмова йти з перемогою – все це змовилося у Вашингтоні, щоб утримати Мадуро при владі. Фактично, листопадова політика США вбиває демократію у Венесуелі.

Це дійсно ставить питання про те, чи здатні західні демократії перемагати у війнах – чи наші чотирирічні виборчі цикли і часті зміни національної безпеки і зовнішньої політики дають можливість ворогам, чиї цілі проти нас готуються десятиліттями і реалізуються десятиліттями, здобувати перемогу, – констатують автори.

І підкреслюють: із цим не можна миритися. США та їхні союзники повинні знову повернутися до справи перемоги у війнах. Оборонятися більше не достатньо. Можливо, цього ніколи не було і ніколи не буде.

Потрібно лише поглянути на Україну та Ізраїль, щоб пройти курс перепідготовки. Обидві країни рішуче налаштовані на перемогу, щоб захистити демократію від зростаючої путінської "Вісі зла".

Президент України Володимир Зеленський благає адміністрацію Байдена-Гарріс дозволити йому вести боротьбу з росією настільки глибоко, наскільки це необхідно. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і його військовий кабінет відважно роблять те ж саме, щоб захистити західну демократію, ведучи війну проти Ірану, Хамасу, хуситів і "Хезболли".

Україна робить Крим недоступним для росії. Вона фактично загнала в глухий кут військові сили путіна на Донбасі та його військово-морський флот у Чорному морі. Все це і є перемогою. Тепер Україні потрібно лише, щоб Білий дім рішуче надав їй сили для перемоги – і щоб Байден і Гарріс перестали змушувати українців грати на нічию, яка в кінцевому підсумку призведе до довгострокової поразки Києва і поставить під загрозу всю Європу.

Так само Байден і Гарріс повинні припинити грати в ігри з Ізраїлем. В ході своєї війни проти Ірану та його маріонеток Ізраїль знищив Хамас, зокрема, вбивши Мохаммеда Дейфа та Ісмаїла Ханію, і переніс свою боротьбу в Бейрут, Тегеран і Ємен. Ізраїль бореться за перемогу.

Тайвань і союзники США в Індо-Тихоокеанському регіоні повинні чути такі ж переможні меседжі. А Пекін повинен зрозуміти, що перемога Тайбея – це наш єдиний шанс на майбутнє. Якщо вони захочуть воювати, ми виграємо Третю світову війну і врятуємо західну ліберальну демократію, рішуче розгромивши її ворогів.

"Вашингтону потрібно прокинутися, і якнайшвидше. Демократія вмирає не в США, вона вмирає навколо нас у всьому світі, оскільки ми відмовляємося боротися і перемагати, щоб забезпечити її виживання", – завершують колонку Джонатан Світ та Марк Тот.

Джерело: The Hill