Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер

Аналітик та військовий оглядач Ендрю Таннер нарешті оприлюднив власні думки щодо можливого розвитку війни, а точніше можливих напрямків ударів українських збройних сил вслід за курською наступальною операцією. Він переконаний, що Україна зможе до кінця року провести ще пару контрнаступів.

Задум кампанії. Зв'язок зі стратегією

В глибині душі планування військової операції дуже схоже на організацію шкільної екскурсії. Зібрати і перевезти сотню дітей, достатню кількість продуктів, щоб вони були ситими, автобуси і паливо, супроводжуючих і всі інші необхідні дрібниці – це не прогулянка в парку. А тепер уявіть, що все це відбувається під час обстрілів, бомбардувань з безпілотників або стрілянини.

Військові операції покладаються на несподіванку, а це означає, що якомога більша частина підготовки і виконання має відбуватися таємно. Таким чином, і без того складна головоломка поширюється на абсолютно новий вимір, створюючи ландшафт, повний можливостей для ворога, які він може виявити і використати.

Сьогодні так багато може піти не так під час простого переміщення військ по полю бою, що не дивно, що втрати у війні в Україні є надзвичайно високими. Це робить абсолютно життєво важливим вибір місця, де ви будете воювати, з максимальною ретельністю.

Як планувальнику зробити цей вибір? Зрештою, вони повинні зважити всі потенційні змінні, які можуть вплинути на результат, і порівняти їх з тим, що вони знають, що їхні сили дійсно можуть зробити. Це нелегко узагальнити, оскільки контекст завжди визначає деталі, але певні принципи є досить універсальними.

Будь-яка операція є фізичним вираженням стратегії, яку найкраще визначити як прикладну теорію побудови бажаного майбутнього.

Операції передбачають активне використання ресурсів. У військовому конфлікті це завжди обертається навколо знищення здатності противника розгортати бойову міць. Це фізичний ланцюг, що з'єднує політику і дії, причому стратегія модифікується в міру того, як операції розкривають правду про відносну силу комбатантів. Кожна дія – це експеримент, який генерує нові дані, що вимагають перегляду існуючої теорії.

Ландшафт, на якому воюють комбатанти, фундаментально впливає на наявний оперативний вибір. Топографія і дороги визначають багато з того, що можливо, безпосередньо впливаючи на те, скільки солдатів потрібно противнику для оборони певної території і наскільки складно постачати війська на ній або за її межами. Рішення про те, скільки бойових сил і де розгорнути, є нескінченною головоломкою, серією розрахунків витрат і вигод, які змінюються з появою нової інформації про ворога.

Кожне військове відомство по всій планеті має власну формулу для подолання хаосу: доктрина. Своєрідна мета-тактика, доктрина – це комбінація процедур, емпіричних правил та інших евристичних засобів управління, які мають на меті визначити невимовні припливи і відпливи активних бойових дій. Всі доктрини схожі в тому, що вони прагнуть зробити спільні зусилля більш цілеспрямованими і передбачуваними; по суті, це прикладна наука, орієнтована на безперебійну співпрацю. Доктрина також обмежена ландшафтом.

Можливості контрнаступу України у 2024 і 2025 роках обмежені суттєвими стратегічними та оперативними міркуваннями. Є два стратегічні шляхи до перемоги, до відновлення територіальної цілісності України.

Варіант перший: політична криза в Москві, спровокована успіхами України на полі бою, призводить до зміни режиму. Наступник путіна – найімовірніше, член найближчого оточення, який створив альянс, що включає представників ФСБ, військових та олігархічного класу – змушений відступити і шукати порозуміння з союзниками України. путін стає легким цапом-відбувайлом, і навіть якщо режим офіційно ворожий до України, він не буде пов'язаний з одержимістю путіна знищити її.

Варіант другий: повна поразка московських окупаційних військ на полі бою в результаті низки кампаній, які ізолюють Крим і Донбас; вздовж міжнародного кордону створюється буферна зона з довготривалою окупацією частини Курської, Ростовської та Бєлгородської областей. путін буде змушений вдатися до придушення регіональних повстань, якщо його не скинуть в результаті перевороту, який з великою ймовірністю призведе до кривавої громадянської війни. Україна, сильно зруйнована, звернеться до реконструкції з настороженим поглядом на неспокійний східний кордон.

Можливий хід війни. Потрібна вирішальна оперативна поразка

Цього року Україна має завдати вирішальної оперативної поразки, яка виведе російські війська за межі їхньої здатності захищати всю окуповану територію України та Вільний Курськ. За найкращим сценарієм до кінця 2024 року Крим буде фізично ізольований через окупацію Україною залізничної лінії, що проходить між Ростовом-на-Дону та Кримом. Відступ рашистських сил на сході був би перемогою середнього рівня.

Наближення зими є основним чинником у розрахунках для України. Літо було теплим і сухим на більшій частині півдня і сходу України, з кількістю опадів нижче середнього рівня. Це не дуже добре для фермерів, але після відносно сухої зими і скороченого весняного сезону багнюки умови виглядають сприятливими для продовження основних наземних дій до кінця осені – можливо, навіть до кінця року.

Найважливішим екологічним фактором в епоху дронів є, мабуть, кількість рослинного покриву. Коли наприкінці листопада листя опадає з більшості листяних рослин, пересуватися непоміченими стає набагато важче. Ще плюс багнюка може бути фатальною для колісних транспортних засобів і пішоходів, хоча в погану погоду безпілотниками важче керувати. Якщо Україна зможе забезпечити перевагу безпілотників над територією на кілька днів, відсутність прикриття може дозволити їй проводити ефективні операції з розвідки і зачистки.

Бойові дії в Україні, схоже, посиляться до грудня, а потім дещо зменшаться до квітня-травня. Україна не буде змушена повністю припинити наступальні операції в будь-який момент завдяки безпечним і зростаючим поставкам артилерійських снарядів. Вона не може дозволити темпам втрат, що наносяться оркам, сповільнитися, тому що вони перевищили рівень заміщення з весни, створюючи дефіцит резервів росіян.

Я очікую, що Україна зможе запустити ще дві наступальні хвилі після того, як перша, під час якої було захоплено Курську область, повністю завершиться, і це може статися зараз. Кожна триватиме 6-8 тижнів, хоча активні фази можуть накладатися одна на одну: одна з них розпочнеться в середині або наприкінці вересня і триватиме до листопада, а інша – наприкінці листопада і триватиме до погіршення погоди.

В обох будуть задіяні 8-12 бригад, ядро останньої хвилі складатимуть бригади, які зараз виводяться з лінії зіткнення – 47-а і 72-а механізовані, можливо, 82-а десантно-штурмова або 80-а десантно-штурмова, якщо вони незабаром будуть виведені з-під Курська на ротацію.

Перспективно вересневу хвилю можуть очолити 21-ша, 66-та, 44-та механізовані, 3-тя штурмова та 38-ма бригади морської піхоти. Близько десятка бригад 150-ї та 160-ї серії зараз формуються, тож вони мають прибути в найближчі місяці, замінивши на фронті бригади-ветерани або увійшовши до складу наступальних угруповань.

Звертає на себе увагу той факт, що більшість підкріплень, які надходять до Покровська і Торецька, схоже, походять з бригад національної гвардії. Підкріплені однією-двома добре оснащеними регулярними бригадами, ці угруповання досить добре спрацювали, зупинивши російські операції в Роботиному і Вовчанську.

Ударивши по Курську, Сирський вивів Москву з рівноваги. Замість того, щоб чинити тиск майже на всіх напрямках, намагаючись прорватися до Покровська, Москва змушена згорнути активність на деяких фронтах, щоб впоратися з Курськом. Тепер, коли ризик для допоміжних фронтів зменшився, Україна може посилити більш ризиковані фронти.

Загалом Сирський, схоже, на крок попереду орків, тому перекидання наступної партії оперативних резервів (за умови, що вони існують) має спричинити серйозну кризу для Москви. путіну доведеться обирати між припиненням наступу на Покровськ або продовженням наступу, демонструючи нездатність відбити Україну від Курська, в той час як ще один фронт зазнає краху.

Якщо Москва кине на Покровськ все, що має, вона, ймовірно, зможе зайняти це місце до кінця 2024 року. Ціною – окрім ще сорока чи п'ятдесяти тисяч жертв – майже напевно буде одна чи навіть дві додаткові успішні українські контратаки, які можуть навіть перерізати залізницю до Криму.

Україна зруйнувала московську поромну систему, потопила або відігнала її десантні кораблі і пошкодила міст через Керченську протоку настільки, що значно зменшила його навантаження. Зрештою, це знову завдасть удару, поклавши всі яйця Москви у вже вразливий наземний залізничний шлях.

Просте меню оперативного вибору. Як прийняти рішення про місце проведення операції

Перший крок на шляху до перемоги – зламати бойову міць Москви на полі бою, змусивши її відповідати на удари України по мірі їх нанесення. Останні кілька місяців українські солдати, які зазвичай несуть службу далеко від фронту, витримують м'ясні штурми, поки мобілізовані військовослужбовці проходять підготовку. Перші свіжі солдати вже прибули до війська, і тепер Україна здатна підготувати стільки ж, скільки Москва готує за місяць.

За два з половиною роки Україна та її союзники активізували навчальні програми, але їхня якість не може бути однаковою. Лінійні підрозділи вважають за необхідне проводити більшу частину реальної підготовки, залучаючи нових солдатів до батальйонів, які наразі перебувають у резерві. Це не є ідеальним і свідчить про брак інституційної спроможності в Україні.

Загалом, виглядає так, що Україна може поповнювати близько десятка побитих бригад кожні два місяці. Усвідомлення того, що особовий склад поповнюватиметься, дозволило Сирському перекинути наявний оперативний резерв до Харкова в травні, щойно Москва повідомила, де вона планує відкрити новий фронт цього літа. До серпня перший новий оперативний резерв був майже готовий, що дозволило Сирському перекинути більшість бригад, призначених для наступу на Харківщині, а також кілька бригад, перекинутих з інших фронтів, для наступу на Курськ.

Це означає, що до кінця вересня буде розгорнуто наступний ешелон, а бригади, що вийдуть з лінії фронту, будуть готові повернутися до середини листопада. Хоча це звучить смішно швидко за американськими мірками, 110-та механізована пройшла шлях від витіснення з Авдіївки через два роки до утримання лінії фронту на північ від Очеретиного.

Якимось чином Україні вдається підтримувати свої бригади в робочому стані, незважаючи на жалюгідне фінансування з боку союзників, і я віддаю належне всім, хто до цього причетний. Що стосується того, що робити з її бойовою силою цієї осені, то питання полягає в тому, де вона може сподіватися досягти найбільшого ефекту.

Не існує єдиного способу охопити всі можливі змінні операції. Тому ось широкий перелік міркувань, які слід враховувати при прийнятті рішення про місце проведення операції:

Як далеко мої люди мають зайти, щоб досягти своїх цілей? Ефективна сила зменшується з відстанню.

Де на їхньому шляху місцевість обмежує рух або створює місця для укриття? Саме там ворог розставлятиме пастки – остерігайтеся водотоків та каньйонів.

Як далеко знаходяться найближчі ворожі бази постачання, які ми не можемо сподіватися захопити? Інтенсивність контратак зростає з наближенням до логістичних вузлів.

Чи дозволяє місцевість просуватися вниз по схилу? Нехай сила тяжіння буде вашим другом: менше енергії витрачається даремно – більше залишається для знищення.

Наскільки готовий ворог? Ослаблені, відволікаючі або занедбані формування часто є тією ланкою в ланцюзі, яка ламається першою.

Чи можу я убезпечити своїх слабких бійців? Артилерія, логістика, медицина, постачання – всі вони потребують надійних, замаскованих бастіонів для роботи.

Як довго можуть тривати ці зусилля? Переміщення до цілі з метою нальоту, знищення або встановлення довготривалого контролю – це різні операції, які вимагають різних ресурсів і планів.

Якщо ми досягнемо успіху, чи буде це мати значення? Мають бути цілі, які можна виміряти, і успіх повинен підірвати або пошкодити військову систему противника.

Якщо припустити, що ворог розробить мій план, який запасний варіант? Цілком можливо вирвати перемогу з пащі поразки за допомогою надійного плану Б, але щось завжди йде не так.

Думаю, цілком очевидно, що можна скласти нескінченний список. Максими і принципи були запропоновані набагато більш досвідченими і здібними умами, ніж мій, протягом століть. Вони охоплюють лише достатню кількість питань, щоб дати уявлення про те, що насправді відбувається в голові планувальника або прогнозиста, який грає в рольову гру, щоб отримати інсайти.

Навіть більш серйозні питання значною мірою структурують операцію, але після усвідомлення наявних ресурсів і серйозних обмежень, таких як політичні цілі і погода, завдання вибору місця проведення операції залишається незмінним. Не кожна точка на полі бою має однакову цінність з точки зору того, щоб стати кроком на найкоротшому шляху до закінчення війни.

Наприклад: про такі міста, як Мелітополь, Маріуполь, Харків і Курськ, часто говорять так, ніби та чи інша сторона має намір захопити певну міську агломерацію, але в більшості операцій міста уникають.

Москва навпаки обрала міста своєю мішенню через брак кращого варіанту: будучи жахливою в маневреній війні, вона віддає перевагу облогам, які є менш динамічними та більш інженерними головоломками. Міські бої дорого обходяться обом сторонам, тому втягнути в них Україну часто краще для орків, ніж намагатися просуватися по відкритих полях, за якими стежать дрони за підтримки артилерії. Так само кожна сторона покладається на густі ділянки лісу як на оборонні опорні пункти навіть під час наступальних операцій, оскільки їхнє утримання є критично важливим для виживання піхоти.

Куди бити? Можливі напрямки українських ударів

Авдіївська дуга. Перша і найбільш очевидна ціль – Авдіївська дуга. Тут Україна має цілком реальні шанси звести нанівець майже весь прогрес Москви у 2024 році. Десятків тисяч жертв було достатньо, щоб просунути московські війська на тридцять кілометрів на захід вздовж фронту приблизно такої ж ширини. Хоча орки агресивно просуваються, щоб убезпечити південний фланг виступу, він залишається потенційно вразливим на півночі.

Авдіївка – внизу праворуч, над Донецьком. Покровськ – в центрі зліва. Передбачувані наступні кроки орків показані пунктирними стрілками.

Українські війська вже мають тут велику кількість бригад, що полегшує маскування притоку нових сил. Якщо застосувати до Авдіївки курський шаблон, коли підкріплення, що прибуває для відбиття наступу в одному місці, перекидається в сусідній сектор і розгортає свої сили, то сфокусований наступ на південь від Баранівки-Калинове потенційно може прорвати фронт, що дозволить українським військам підступити до Очеретиного.

Звідти за успішним штурмом може послідувати наступ на саму Авдіївку. Хоча це майже напевно головний гарнізонний пункт сил орків, якщо вони занадто розтягнулися, намагаючись просунутися до Покровська, і раптовий крах зовнішніх рубежів викличе паніку у місцевих командирів, ланцюгова реакція може дозволити Україні захопити позиції в місті.

Якби українські війська змогли вийти на трасу М-30, що з'єднує Авдіївку і Покровськ, вони б відрізали другий логістичний шлях, який Москва нещодавно здобула після прориву лінії Вовчої. Весь Покровський наступ перетворився б на котел, в якому опинилася б повноцінна польова російська армія чисельністю в десятки тисяч чоловік. Вона могла б врятуватися лише рухом на південь через Красногорівку – випускний клапан, залишений відкритим, але підданий бомбардуванню, щоб заохотити до відступу, а не до бою на смерть.

Повернення Очеретиного і розрив залізничної лінії Авдіївка-Покровськ було б великою перемогою само по собі, поклавши край надіям Москви на захоплення Покровська. Повернення до Авдіївки стало б не лише нищівною перемогою на полі бою, але й потенційно завдало б смертельного удару по легітимності путіна, що слабшає. Існуюча присутність українських військ і можливість вбити двох зайців одним пострілом робить Авдіївку дуже привабливою ціллю.

Однак є низка викликів. По-перше, цей крок очевидний. По-друге, Авдіївка була чудовою фортецею в оперативному плані, але утримувати її означало тримати українські війська в межах артилерійської досяжності Донецька. Лише з цієї причини її завжди було важче утримувати, ніж Покровськ. Бойова міць Москви підірвана просуванням до фронту з Авдіївки завдяки українським безпілотникам, і те ж саме може статися з Україною, яка рухається в інший бік.

Вугледарський напрямок. Наступною в меню є вісь Кам'янка-Волноваха, між лінією Вугледар-Велика Новосілка і Маріуполем. Існує причина, чому Москва завжди підтримувала другорядну вісь наступу в цьому районі, окрім того, щоб просто зв'язати українські сили, і це вразливість всієї позиції Москви на захід від Маріуполя до раптового українського поштовху всього на сорок кілометрів, щоб перерізати залізничну лінію між Ростовом і Кримом.

Волноваха знаходиться в центрі праворуч, Гуляйполе вгорі ліворуч, Велика Новосілка за межами карти вгорі. Розівка – внизу. Поточні видимі концентрації російських військ показані заштрихованими областями.

Ця операція була б небезпечною, але здатною досягти того, на що був спрямований контрнаступ України у 2023 році далі на схід. У травні і червні 2023 року український наступ на сусідню долину Мокрі Яли працював паралельно з більш потужним ударом в напрямку Токмака, один з яких загрожував сухопутному мосту до Криму в Мелітополі, а інший – Маріуполю, з бонусним варіантом розвороту обох наступів на Бердянськ посередині між ними.

Місцевість тут дуже відкрита, плавно піднімається до Азовських хребтів, а більш південне розташування означає, що тут тепліше довше, ніж навіть у сусідній Авдіївці. Якщо Україні вдасться просунути фронт хоча б на двадцять кілометрів ближче до залізничної колії біля Розівки чи Волновахи, обстріли і удари безпілотників можуть зменшити його пропускну здатність. Москва все більше змушена покладатися на неї для постачання палива до Криму, що робить цей сектор критично вразливим.

Удар тут просунув би Україну на обох шляхах до перемоги, але українським військам довелося б вести бої в гору і перетинати кілька водних рубежів, а також долати два шари «лінії Суровікіна». Протягом кількох тижнів слід очікувати серії запеклих контратак, хоча це майже напевно призведе до завершення Покровської кампанії, принаймні.

Московські війська на заході – значно більше 100 000 і, ймовірно, вдвічі більше – не будуть повністю відрізані від постачання, але будуть сильно обмежені. Подальша українська операція на Дніпровському фронті стала б дуже привабливою.

Луганщина. Третім природним варіантом для України є концентрований удар по осі Сватове-Старобільськ, на схід від Куп'янська. У вересні 2022 року на короткий час з'явилися великі надії на те, що після звільнення Куп'янська, Ізюма та Лиману Україна просунеться далі на схід, в окуповану Луганську область. Тоді Сирський мудро притримав свій авангард, відчуваючи, що біля Сватового нарощується потужна оборона.

Оскільки цей регіон, за повідомленнями, був джерелом підкріплень для Курської дуги, фронт міг бути вразливим. До того, як Україна просунулася до Курської області, будь-який наступ в цьому районі виглядав сумнівним через наявність великих баз орків одразу по той бік міжнародного кордону. Але вони можуть стати мішенню для обманного маневру або навіть великого допоміжного удару, що паралізує сили орків на північ від Сватового. Сам головний наступ може значною мірою відрізати тих, хто діє на південь, від підтримки, притиснувши їх до річки Сіверський Донець.

Сватове знаходиться в центрі, Куп'янськ вгорі, Сєвєродонецьк внизу

Це переважно сільська територія з невеликою кількістю великих населених пунктів, хіба що вздовж річок, тому прорив може призвести до того, що Україна відкине московські війська на значну відстань назад. Навіть взяття Сватового було б перемогою, але досягнення Старобільська відкрило б шлях українським військам на південь до Сєвєродонецька і Рубіжного. Якщо руїни цих міст вдасться відвоювати, Сіверський виступ значно розвантажиться.

Цей варіант, можливо, не є більш ризикованим, ніж більш очевидні плани наступу на Авдіївку та Волноваху, хоча він менш корисний для просування України до перемоги, ніж попередні обидва варіанти. Україні знадобиться багато ресурсів, щоб звільнити всю Луганщину і утримати її.

Але Україна зможе звільнити багато територій, які можна використовувати як базу для атак на війська орків у містах Донбасу з півночі, і відправити безпілотники через кордон, щоб розгромити авіабазу Міллерово і шосе, що з'єднує Москву і Ростов.

Форсування Дніпра. Четвертим варіантом для України є створення належного плацдарму над Дніпром. Я довго сподівався, що відданість морської піхоти України в Кринках, Козачих Лагерях, Дачах та інших плацдармах свідчить про підготовку до чогось більшого, але на початку літа стало зрозуміло, що це не є життєздатним, і Україна вивела більшу частину своїх сил.

Я не думаю, що Україна відмовилася від форсування Дніпра. Просто, ймовірно, це не може бути чисто амфібійною операцією через брак човнів. Ця ділянка також є останньою в Україні, де погода заважатиме операціям настільки, що вони не зможуть набрати обертів. Якщо у вересні-жовтні Москва буде виснажена новим українським контрнаступом на іншому фронті, то листопад і грудень можуть бути придатними для початку великої кампанії на південь від Запоріжжя.

Токмак – праворуч, Мелітополь – внизу праворуч. Зазначено заборону на наближення до Енергодарської атомної електростанції.

Це поєднає агресивні рейдові дії через звужене русло Дніпра з набагато більшим традиційним наземним штурмом на захід через Василівку. Ряд блогерів, які пишуть про війну з орками, б'ють на сполох щодо нарощування Україною сил у цьому районі, і вони часто є хорошим випереджувальним індикатором важливих фактів, які команда путіна вирішить ігнорувати.

Основна причина, чому Україна надає пріоритет звільненню Криму, полягає в тому, що поразка такого масштабу майже напевно завершить те, що зробив Курськ – остаточну делегітимізацію путінського режиму єдиною мовою, яка має значення в його втомленій імперії. Якщо це не спровокує переворот, то, швидше за все, не спровокує нічого, і в такому випадку Україна не має іншого вибору, окрім як зруйнувати військову машину путіна під корінь.

Успіх у будь-якій спробі форсування Дніпра – ризикована перспектива. Але цей регіон також став джерелом запасів, що прямують до Покровська та Курська. І хоча "лінія Суровікіна" біля Василівки сильна, з трьома окремими шарами, які потрібно прорвати, осушення Новокаховського водосховища може стати для орків неабияким випробуванням.

Перетнути двадцятикілометрову рівнину, щоб вийти у фланг ворога, далеко не просто, але Україна останнім часом демонструє зростаючу здатність нейтралізувати безпілотники орків у певній місцевості принаймні на кілька годин за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та перехоплювачів безпілотників. Якби московські генерали були зосереджені на очевидній спробі прорвати "лінію Суровікіна" під Василівкою, вони могли б не оцінити небезпеку, яку становить удар у фланг бригади морської піхоти, що швидко рухається. Холодна погода була б кращою для такої операції, оскільки місцевість зараз волога і болотиста, що робить заморозки корисними. Хоча наразі знімки Sentinel показують, що місцевість вкрита рослинністю, що може означати більше прикриття для військ, що проникають, принаймні до настання зими.

Якщо припустити, що Україна зможе підтримати великий наступ із Запоріжжя за підтримки десанту вздовж Дніпра, то просування на вісімдесят кілометрів може ізолювати окуповану ЗАЕС. Це, а також крах ворожої оборони в цьому районі в цілому, може дозволити українським військам просунутися південним берегом річки до Нової Каховки.

Якщо Україна дійсно здатна підтримувати дві кампанії поспіль, то удар по Авдіївці, а потім і через Дніпро мав би великий сенс. Перший завдав би серйозної військової поразки, максимально виснаживши ресурси противника, поки триває Курська кампанія. Другий може призвести до того, що українські війська стоятимуть біля воріт Криму цієї зими, розпочавши жорстоку облогу.

Замість цього Україна могла б утримувати лінію в Покровську і Курську і повністю кинути свої резерви на завдання ізоляції Криму. Це потягне за собою наступ на Волноваху, а потім на район Дніпра. Я також бачу багато суто військових переваг у поєднанні удару по Авдіївці з ударом на Сватове, можливо, з інверсією порядку, дозволивши оркам битися проти підкріплень, що захищають Покровськ, поки вони намагаються впоратися з Курськом, а потім несподівано напасти на Сватове.

Заключні думки. Найбільший подив викличе те, якщо Україна відмовиться від нападу

Справедливо запитати, як публікація такого аналізу може допомогти Україні. Хоча я припускаю, що деякі бідолашні співробітники ФСБ і ЦРУ змушені стежити за цим блогом, я вважаю, що вони мають приблизно таку ж владу впливати на політику, як і я.

Навіть якщо це судження невірне, і я також якимось чином абсолютно правий щодо планів України, що ж, саме тому я пропоную чотири варіанти. Хай щастить з'ясувати, який з них, якщо такий взагалі буде, Україна насправді спробує реалізувати. Україна завжди зберігає здатність рухатися швидше, ніж будь-який незалежний спостерігач може оцінити те, що відбувається на місці. Якщо люди Буданова побачать докази того, що Москва дуже серйозно ставиться до одного або кількох запропонованих мною варіантів, це автоматично змінить розрахунок, створюючи нову можливість для України.

Що мене здивує в найближчі місяці, так це не те, що Україна нападе не там, де я пропоную, а те, що вона взагалі нікуди не нападе. Переможці у війнах рідко сидять склавши руки протягом двох років і чекають, коли у них з'являться кращі можливості.

Москва нарешті досягла критичної точки у своїх запасах бронетехніки та артилерійських стволів, що віщує повільне зниження інтенсивності її операцій в цілому. Орки не підуть тихо, але рано чи пізно вони підуть.

Обов'язок і відповідальність союзників України – якнайшвидше озброїти її найкращим з наявного арсеналу. Деякі політики в США, можливо, хотіли б приписати собі заслуги за виживання України, але вони стримують її від перемоги через боягузтво.

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