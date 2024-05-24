Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот

Колишній військовий розвідник Джонатан Світ та економіст і експерт з питань національної безпеки Марк Тот у американському виданні The Hill розповідають, що Байден колись радив Обамі не проводити рейд, в результаті якого було виявлено і знищено Усаму бен Ладена. Вони запитують, чи не провалить Байден знову свій тест? І радять йому пробудити внутрішнього Рузвельта. Аби той дозволив українцям використовувати американську зброю для атак по росії та організувати безпілотну зону над заходом України, щоб вивільнити українські засоби і ресурси для боротьби на фронті.

Джонатан Світ і Марк Тот у колонці для The Hill переконують, що Україні потрібна зміна правил гри. Насправді, таких правил два. Перше – це беззаперечний дозвіл Вашингтона на використання зброї американського виробництва для кінетичного ураження російських військ, що дислокуються вздовж її кордонів, особливо поблизу Харківської області. Києву також потрібна безпольотна зона, і якнайшвидше.

Президенту Байдену необхідно викликати свого внутрішнього Франкліна Рузвельта. У найтемніші дні Другої світової війни Рузвельт 1941 року зробив те, що Байден досі неохоче робить в Україні: він ризикнув ескалацією війни у Північній Атлантиці. Він зробив це за п'ять місяців до Перл-Гарбору.

Німецькі підводні човни нищили британський флот. Британські військові зазнавали однієї невдачі за іншою в Середземному морі та Північній Африці від рук фельдмаршала Ервіна Роммеля та його знаменитого Африканського корпусу.

Британія ризикувала залишитися без продовольства, зброї, природних ресурсів і життєво важливих виробничих компонентів, оскільки комерційний тоннаж, потоплений підводними човнами, тривожно збільшувався. Рузвельт визнав, що ленд-лізу буде недостатньо. Британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль і його генерали потребували рятівного кола.

Він з'явився у вигляді Ісландії.

У травні 1940 року, побоюючись, що Адольф Гітлер може захопити стратегічний острів посеред Атлантики, Англія окупувала Ісландію в ході операції під кодовою назвою "Форк". До літа 1941 року британська армія і флот були надто розтягнуті, щоб продовжувати окупацію і оборону країни, а також захищати ключові північноатлантичні торговельні шляхи, що з'єднують Сполучене Королівство з американськими портами на східному узбережжі.

Тож Рузвельт наказав американським військам окупувати Ісландію. До серпня ВМС США почали використовувати підводні човни PBY Catalinas і PBN Mariners для патрулювання і захисту судноплавних шляхів.

Рузвельт, роблячи це, прикривав спину Черчилля. Тож Британія могла зосередитися на боротьбі, що стояла перед нею, і не допустити перемоги нацистської Німеччини.

Тепер настав час Байдену зробити те ж саме для українського президента Володимира Зеленського та його генералітету в Україні. Києву необхідно зосередити свої зусилля на боротьбі на Донбасі і, врешті-решт, на поверненні Кримського півострова – вирішального театру бойових дій у цій війні.

Але Зеленський не може цього зробити, поки його цивільні населені пункти, енергетична інфраструктура та підприємства з виробництва зброї продовжують зазнавати майже щоденних атак з боку російських безпілотників і ракет. Захист цих тилових районів змушує Київ відводити цінні системи протиповітряної оборони від лінії фронту і виснажує запаси ракет. Безпольотна зона над заходом України вивільнила б українські військові ресурси для боротьби з путіним.

Для встановлення безпольотної зони вже існує достатньо підстав. Наприклад, російські крилаті ракети кілька разів пролітали над країнами НАТО на шляху до цілей в Україні, порушуючи повітряний простір Польщі, Румунії та Молдови.

путін також продовжує навмисно обирати мішенню і вбивати українських цивільних осіб. Нещодавні російські удари в Одесі з використанням касетних боєприпасів є достатнім доказом воєнних злочинів путіна і злочинів проти людяності, так само як і його дедалі частіші удари по Харкову.

Нещодавній напад Ірану на Ізраїль демонструє, чому безпольотна зона є необхідною. Незважаючи на браваду Тегерана і використання ним тих самих безпілотників "Шахед" і крилатих ракет, які росія застосовує в Україні, атака Ірану була на 99,99% неефективною через об'єднану протиповітряну оборону Ізраїлю, США, Великої Британії та неназваних арабських держав.

Ізраїльське цивільне населення заслуговувало на захист від Ірану. Так само, як і українське цивільне населення від російських повітряних атак.

Для Байдена і НАТО вже давно настав час накреслити цю червону лінію і забезпечити її дотримання.

На початку путінської війни існували побоювання, що будь-яке запровадження безпольотної зони призведе до прямої військової конфронтації між НАТО і росією і, можливо, до повномасштабної війни. Однак, як показали події в Ізраїлі і в небі над Сирією під час нападу Ірану 13 квітня, Вашингтон і москва змогли уникнути зіткнення. Вони робили це протягом більшої частини громадянської війни в Сирії, в якій американські і російські військові сили щодня діють у безпосередній близькості одне від одного.

путін, найімовірніше, не хоче вступати в конфлікт з НАТО. Наразі повітряні та морські сили кремля не можуть ефективно взаємодіяти з Україною. Вони не можуть контролювати небо над Україною і не можуть безкарно діяти в Чорному морі. Останнє, що зараз потрібно москві, – це протистояти повітряним і оборонним засобам Альянсу.

Запровадження безпольотної зони на заході України навряд чи призведе до собачих боїв на кшталт Другої світової війни або збиття літаками НАТО чи США російських бомбардувальників. Але це допоможе стримати російські атаки безпілотників і крилатих ракет і зменшити їхню ефективність, як ми бачили в небі над Ізраїлем, Йорданією, Сирією та Іраком минулого місяця.

Можливість для цієї стратегічної зміни правил гри вже настала. Байден знову опинився в точці перелому. Колись Байден радив Обамі не проводити рейд, в результаті якого було вбито Усаму бен Ладена. Зараз він стоїть перед подібним критичним рішенням. Чи стане він людиною, яка дозволила б Бен Ладену втекти, а потім дозволила б Україні впасти? Чи він готовий зайняти місце Рузвельта і стати на правильний бік історії – і на правильний бік людства?

Рішення Рузвельта окупувати Ісландію у 1941 році пізніше виявилося неоціненним у березні 1943-го, коли великі підводні човни "Вулфпак" знову почали топити велику кількість комерційного тоннажу союзників. Союзники змогли відбити атаку німців, і до кінця війни гітлерівські підводні човни більше ніколи не загрожували їхньому судноплавству на стратегічному рівні.

Виживання України, ймовірно, залежить від готовності Байдена протистояти російській агресії, віддавши наказ про безпольотну зону на заході України. путін, символічно кажучи, зараз перебуває під прицілом Байдена, так само, як Бен Ладен 2011 року.

Рекомендація Байдена Обамі виявилася помилковою. Чи не провалить він і цей тест? Українські громадяни вмирають за те, щоб він прийняв правильне рішення.

Джерело: The Hill