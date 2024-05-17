Грудень 1944 року. Маленьке містечко Бастонь розташоване на стратегічному перехресті на південному сході Бельгії в Арденнському лісі, що межує з Люксембургом. Його захоплення було необхідним для успіху німецького наступу під кодовою назвою "Wacht am Rhein" або "Варта на Рейні".

Метою Адольфа Гітлера було прорвати фронт союзників в районі Арденн, розділити армії союзників, що просувалися до німецького кордону, і у такий спосіб створити умови для майбутнього німецького наступу з метою захоплення стратегічного порту союзників – Антверпена.

Гітлер також вважав, що Вермахт зможе оточити і знищити армію союзників, змусивши західних союзників до мирних переговорів. Це дозволило б Німеччині сконцентрувати свої військові зусилля проти росії на Сході.

Тільки хтось забув повідомити про це бригадного генерала Ентоні МакОліффа та 101-шу повітряно-десантну дивізію. Виснажені, без припасів і в п'ятикратному переважанні П'ятої танкової армії Німеччини, "Крикливі орли" утримували місто всупереч непереборним труднощам, безперервним штурмам й історичному зимовому шторму.

Ця смілива, можливо, відчайдушна операція відома більшості американців як Битва за виступ. Це був останній великий наступ німецької армії.

Багато в чому Харків став стратегічним містом, яке необхідно захопити путіну для того, щоб здійснити другий штурм столиці України – Києва. Якщо кремль зазнає невдачі в цій авантюрі, він відступить і спробує в іншому місці, вважаючи, що скупчення піхотинців і артилерії якимось чином переможе.

Призначення Андрєя Бєлоусова на посаду міністра оборони рф дало це зрозуміти. Призначивши свого головного економіста, путін налаштовує росію для ведення тривалої війни проти України та НАТО.

Харків – друге за величиною місто в Україні. Воно розташоване за 30 кілометрів від російського кордону, проте москва не змогла окупувати його у перші дні "спеціальної військової операції" в лютому і березні 2022 року.

кремль має намір нібито створити в Україні "санітарну зону" або "демілітаризовану буферну зону" для "захисту російської території від українських ударів". Міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров заявив, що вона почнеться із захоплення Харкова.

Етнічні російські антипутінські сили, зокрема "Добровольчий російський корпус" і "Легіон Свобода Росії", розпочинали транскордонні рейди в російську Бєлгородську область з Харківської. Посол росії у США Анатолій Антонов прямо пов'язав цю "буферну зону" з активізацією російських наступальних операцій на південь від Бєлгородщини.

Щоб покласти край приниженню, путіну потрібна рішуча перемога в Харківській області. Окупації покинутих сіл і міст більше не буде достатньо.

Україна виснажена. Її військові більше схожі на побитих захисників Бастонії Джорджа Коскімакі. Ці загартовані в боях воїни відважно відбилися від російських загарбників, завдавши їм 485 430 втрат, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України. Зараз вони займають оборонні позиції у Вовчанську, Сумах та Часовому Яру, щоб продовжити боротьбу, як вони це робили раніше в Бахмуті та Авдіївці.

Колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі давав Україні 72 години. Наразі минуло вже 27 місяців. Україна поступається за чисельністю, озброєнням і відчайдушно потребує стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів, незважаючи на підписаний президентом Байденом 24 квітня законопроєкт про фінансування військової допомоги у розмірі 61 мільярд доларів. Відчуття терміновості у Вашингтоні та Брюсселі відсутнє, оскільки Україна відбивається від, здавалося б, нескінченних атак.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван оголосив, що "США виділять новий пакет допомоги Україні в найближчі кілька днів". Речник Державного департаменту Метью Міллер повторив цю заяву, сказавши, що "США зроблять більше оголошень про військову допомогу Україні протягом наступних кількох тижнів".

Тижнів? Чому не годин? 18-й повітряно-десантний корпус армії США може розгорнути сили негайного реагування у будь-якій точці світу за 18 годин, але адміністрація Байдена не може надати боєприпаси для передових підрозділів в Україні протягом трьох тижнів?

Президент України Володимир Зеленський знову каже Байдену, що війна вже почалася і що йому потрібні боєприпаси прямо зараз. Зеленський знову повторює недовірливу, однослівну великими літерами відповідь МакОліффа на вимоги німців про капітуляцію в Бастоні – "ПСИХИ!"

П'ята строфа Кредо рейнджерів армії США говорить: "Здаватися – це не слово рейнджера". Його немає і в українському бойовому дусі. Україна продовжує завдавати нищівних втрат у цьому ближньому бою. Згідно зі звітом Міністерства оборони Великої Британії, протягом квітня росія в середньому втрачала 899 вбитих і поранених в результаті бойових дій на день. Але навіть ця жахлива кількість загиблих не може призвести до завершення війни – скоріше, вона лише виснажує українські боєприпаси та бойовий дух.

Так, допомога вже в дорозі, як запевняють Салліван і Міллер. Те ж саме говорить нам і президент Чеської Республіки Петр Павел, який обіцяє 500 тисяч 155-мм і 300 тисяч 122-мм артилерійських снарядів, перші 180 тисяч з яких мають прибути в червні. Незабаром прибудуть винищувачі F16 і додаткові батареї Patriot. Але ця зброя і боєприпаси потрібні Зеленському зараз, а не через кілька тижнів.

Наступ москви на Харків розпочався минулих вихідних. Близько 50 тисяч російських військових і техніки змогли сконцентруватися вздовж кордону для наступу. російські війська просунулися приблизно на п'ять миль вглиб української території і захопили приблизно 50 квадратних миль місцевості. москва стверджує, що захопила п'ять сіл.

Голова української військової розвідки генерал Кирило Буданов вважає, що російські атаки мають на меті розтягнути і без того мізерні резерви українських солдатів і відволікти їх від участі у бойових діях в інших місцях. У дусі "Бастонь 2.0" він вважає, що українська армія незабаром зможе укріпити свої позиції і стабілізувати фронт.

Замість того, щоб молитися, аби погода зіпсувалася, як це робили союзники в Бастоні, Зеленському потрібна лише сучасна версія експресу "Червона куля", щоб зброя і боєприпаси надходили на фронт. Крім того, Україна повинна отримати дозвіл на використання нещодавно наданих ракет ATACMS для ураження цілей на території росії, аби зупинити потік російських військ ще до того, як вони прибудуть на поле бою. Не повинно бути жодного притулку для окупантів. США повинні дозволити Україні успішно перехоплювати російські війська, наносити удари по точках запуску ракет і безпілотників, складах боєприпасів і пального, центрах командування і управління та місцях збору військ.

Як закликає колишній радник з національної безпеки і генерал-лейтенант армії США у відставці Герберт Р. МакМастер, "настав час надати Україні те, що їй потрібно". Менше було б "божевіллям".

Джерело: The Hill