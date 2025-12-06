Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Позиція Будапешта ускладнила пошук фінансування для України та узгодження механізму заморожених активів

06 грудня 2025, 08:57
Позиція Будапешта ускладнила пошук фінансування для України та узгодження механізму заморожених активів
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Відмова уряду Віктора Орбана підтримати випуск спільних облігацій посилила напруженість навколо обговорюваного кредитного механізму, який лідери ЄС мають намір узгодити найближчими тижнями.

Позиція Будапешта посилила тиск на переговори в ЄС, де триває пошук єдиного рішення щодо фінансування допомоги Україні та узгодження механізму використання заморожених російських активів.

Про це повідомляє Politico.

Відмова уряду Віктора Орбана підтримати випуск спільних облігацій посилила напруженість навколо обговорюваного кредитного механізму, який лідери ЄС мають намір узгодити найближчими тижнями.

Цей крок ускладнив підготовку альтернативного джерела фінансування на випадок, якщо ЄС не зможе задіяти заморожені державні активи росії для покриття частини масштабного кредиту Україні.

Повідомляється що, Угорщина виключила свою участь у випуску єврооблігацій, які розглядалися як резервний варіант при залученні до 165 млрд євро.

Через вимогу одностайного рішення відмова Будапешта посилила тиск на переговори. Заява прозвучала напередодні зустрічі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з прем'єром Бельгії Бартом де Вевером, присвяченій пошуку компромісу щодо заморожених активів.

Мерц підкреслив: "Я дуже серйозно ставлюся до побоювань і заперечень прем'єр-міністра Бельгії. Я не хочу його переконувати, я хочу переконати його в правильності пропонованого нами шляху".

Німеччина готова гарантувати повернення 25% коштів, однак Брюссель вимагає ширших страхових механізмів з боку всіх країн ЄС.

Два варіанти від Єврокомісії та подальші кроки

Комісія представила два інструменти - випуск єврооблігацій і кредит, забезпечений російськими активами. Обидва варіанти мають запобігти зниженню українських резервів навесні 2025 року. Брюссель стверджує, що запропонований пакет враховує ключові ризики та зауваження Бельгії.

Фінансовий пакет ЄС для України

Пропонований репараційний кредит передбачає 115 млрд євро на підтримку оборонного сектора України та 50 млрд євро на стабілізацію держбюджету.

Бельгія, яка володіє значною часткою заморожених російських активів, побоюється можливих судових наслідків і поки що не підтримує план.

ЄвросоюзВіктор ОрбанУгорщина

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється