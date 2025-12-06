Нова стратегія безпеки Трампа спрямована проти союзників США — Bloomberg

Документ втілює офіційну політичну риторику нинішньої американської адміністрації.

Нова Стратегія національної безпеки США, опублікована адміністрацією президента Дональда Трампа, засвідчила суттєве охолодження у відносинах між Вашингтоном та Європою — партнерстві, яке визначало світову політику від часів Другої світової війни.

Про це пише Bloomberg.

Документ, особисто підписаний Трампом, різко відходить від традиційної моделі трансатлантичної співпраці й попереджає, що Європа нібито наближається до «цивілізаційного знищення» через економічний занепад, політичні кризи та культурні розломи. У ньому зазначено:

"Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, як Атлант, минули".

Стратегія фактично закріплює зовнішньополітичний курс «Америка передусім», який створює дедалі глибші суперечності з позицією європейських членів НАТО. Документ майже не згадує війну Росії проти України й повторює тези про потребу припинити «уявлення про НАТО як союз, що постійно розширюється». Щодо Китаю стратегія закликає союзників в Азії суттєво збільшити оборонні витрати для зміцнення безпеки Тайваню.

Різкий розрив з попередніми підходами

На відміну від стратегій часів Джо Байдена та першого терміну Трампа, у новому документі США не критикують Росію та Китай так жорстко, натомість зосереджують увагу на провалах американських «еліт» у політиці щодо Пекіна. Стратегія наполягає на відновленні економічного балансу у відносинах з Китаєм у співпраці з союзниками.

У ній також визнається, що США та їхні партнери досі не сформували цілісного плану для взаємодії з Глобальним Півднем — у той час як китайські компанії активно інвестують у цифрову та фізичну інфраструктуру у країнах регіону.

Стримування можливого вторгнення Китаю на Тайвань оголошено пріоритетом, але Вашингтон наголошує: американські війська «не можуть і не повинні робити це самостійно». Країни регіону мають збільшити оборонні бюджети та надати США ширший доступ до портів і баз.

Європа під критикою, згадка про Україну мінімальна

Хоча вторгнення Росії в Україну у документі згадується лише побіжно, стратегія підкреслює, що мирні зусилля США покликані стабілізувати європейські економіки, запобігти ескалації та відновити «стратегічну стабільність» у відносинах з Москвою. Водночас документ не покладає провини за війну на росію, натомість використовує її як аргумент для критики Європи за нібито недостатню спроможність впливати на ситуацію.

Сумантра Майтра, старший науковий співробітник Центру відновлення Америки, заявив:

"Європа — наш найближчий партнер, і саме вона може зробити найбільше, адже є багатою і спроможною".

Відсутні згадки про традиційних опонентів

Стратегія майже не торкається теми Північної Кореї чи Венесуели, попри те, що Дональд Трамп раніше погрожував Каракасу наземними ударами. Оцінки росії та Китаю також значно м’якші, ніж у документі 2017 року, де вони описувалися як держави, що прагнуть «сформувати світ, протилежний інтересам США».

“Президент миру” та акцент на бізнес-дипломатії

Документ містить натяк на позиціонування Трампа як «президента миру» і просуває ідею бізнес-орієнтованої дипломатії. У розділі про Африку стратегія закликає до комерційної співпраці у регіонах зі складною безпековою ситуацією.

Європейські лідери намагаються виробити спільну реакцію ще з лютого, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс різко розкритикував Євросоюз. Проте оприлюднення стратегії продемонструвало ще глибшу політичну дистанцію між Вашингтоном і Європою — союзом, що десятиліттями був основою глобальної стабільності.