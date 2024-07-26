рф побоюється несподіванок на виборах у США та Франції – WP

З особливою тривогою в рф дивляться на ймовірного кандидата від Демократичної партії на посаду президента США Камалу Гарріс.

росія побоюється несподіванок на виборах у США та Франції. З особливою тривогою в рф дивляться на ймовірного кандидата від Демократичної партії на посаду президента США Камалу Гарріс - зовсім не відому для кремля.

Про це пише міжнародна оглядачка The Washington Post Кетрін Белтон.

Вона підкреслює, що коли президент Байден заявив, що відмовляється від своєї кандидатури на переобрання, це стало ударом для багатьох представників російської еліти, адже Кремль та його прихильники вірили, що Дональд Трамп може виграти, створивши "вікно можливостей" для врегулювання війни в Україні "на агресивних, експансіоністських умовах росії".

"Якщо Камала Гарріс переможе на виборах, це буде величезне розчарування для кремля. Не тому, що вони очікують якихось конкретних антиросійських кроків, а тому, що природа американської політики стане, з їхньої точки зору, ірраціональною, непрагматичною та саморуйнівною", — сказала Тетяна Станова, засновниця R.Politik,

російської політичної консалтингової компанії, яка зараз базується у Франції.