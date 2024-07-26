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Засуджений у білорусі німець звернувся до Шольца з проханням про допомогу – The Guardian

26 липня 2024, 21:07
Засуджений у білорусі німець звернувся до Шольца з проханням про допомогу – The Guardian
Фото: Linkedin Ріка Крігера
Ріка Крігера засудили до смертної кари.
Громадянин Німеччини Рік Крігер, якого у білорусі засудили до  смертної кари, звернувся через державне білоруське телебачення до канцлера Олафа Шольца.
 
Про це пише The Guardian.
 
Він закликав главу уряду втрутитися в його справу. Крігер на камеру визнав свою провину, хоча ніяких доказів про злочинну діяльність німця у білорусі не має.
 
Згідно з профілем LinkedIn, Крігер раніше працював медичним працівником у німецькому Червоному Хресті та співробітником служби безпеки у посольстві США в Берліні. 
 
Червоний Хрест підтвердив, що засуджений там працював, а німецька щоденна газета Tagesspiegel 26 липня процитувала колишнього колегу Крігера, яка розповіла, що він повідомив про свою поїздку в Україну. У Червоному Хресті припустили, що він відправиться у нашу державу як медик.
 
Видання зазначає, що, можливо, білорусь сподівається включити Крігера на обмін полоненими між росією та Заходом, про який говорять уже декілька місяців. Телевізійне звернення, мабуть, було спрямоване для тиску на уряд Німеччини.
 
Німецькі офіційні особи не прокоментували чутки про обмін, але раніше міністерство закордонних справ ФРН заявило, що надає Крігеру консульську допомогу та "інтенсивно працює з білоруською владою від його імені".
 
У п'ятницю представниця пресслужби уряду Німеччини Крістіана Гоффманн заявила, що Шольц знає про справу Крігера і "як і весь уряд, він стурбований цими подіями, особливо у зв'язку зі смертним вироком".
росія окупантивійна в УкраїніОлаф ШольцБілорусь

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