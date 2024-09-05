Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер

Том Купер роз'яснює створення та розгортання інтегрованих систем протиповітряної оборони на прикладі війн Єгипту та Ізраїлю у 60-70-х роках минулого століття. Так, за його словами, єгиптяни перейшли від точкової оборони до щільних ЗРК, тісної інтеграції декількох ЗРК у системи, що перекриваються, створюючи "багатошарову протиповітряну оборону", а потім створили дві окремі ІСПО. Купер вважає, що цей досвід досі актуальний для України.

Як вже згадувалось кілька днів тому, настав час обговорити тему інтегрованих систем протиповітряної оборони (ІСПО). Тобто, їх організацію і розгортання: як і чому. Думаю, або сподіваюсь, що так багатьом буде легше стежити за моїми репортажами про те, що відбувається в небі над Україною. Зокрема, що я маю на увазі, коли говорю про "зенітні стіни", "зенітні засідки" і "зенітні коридори".

Для початку я наведу "класичний історичний приклад" створення/встановлення і розбудови системи протиповітряної оборони: Єгипет під час воєн з Ізраїлем у 1969-1973 роках. Хоча це може здатися не пов'язаним з Україною, це не так: причина в тому, що основи тієї повітряної війни були відносно простими і залишаються актуальними донині; або принаймні їх легко пояснити і дотримуватися. І найголовніше: уроки, отримані в результаті, залишаються актуальними й зараз.

(Я б навіть сказав, що, хоча їхні оператори можуть не усвідомлювати цього факту, як російські, так і українські ІСПО 2022-2024 років базуються на уроках, отриманих в Єгипті (і Сирії) в 1969-1973 роках).

Будь ласка, зауважте: це дуже приблизний підсумок (ті, хто хоче прочитати набагато більше деталей, можуть звернутися до таких книг, як "Арабо-ізраїльська війна на виснаження, том 1" або "1973 рік: перша ядерна війна", лише для прикладу). Суть в тому, що єдине, що дійсно змінилося в порівнянні з тими часами, це те, що сьогодні в Україні (і навколо неї) використовуються "лише" набагато потужніші і дальнобійніші зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), а також більш комплексні системи радіоелектронної підтримки і радіоелектронної боротьби. І, звісно, їхня кількість і досконалість набагато вища.

Відправною точкою цієї "історії" є те, що під час арабо-ізраїльської війни в червні 1967 року Ізраїль завоював Синайський півострів і вийшов до Суецького каналу. На землі канал був "лінією фронту" цієї війни. Повітряна війна, що виникла в результаті, була продиктована намірами обох сторін. Відбудувавши свою армію в 1967-1968 роках, Єгипет хотів розмістити її вздовж Суецького каналу з метою підготовки контрнаступу для повернення Синайського півострова. Ізраїль прагнув перешкодити Єгипту зробити це. Найпростіший спосіб втілити це – зберегти перевагу в повітрі над Єгиптом (тобто на захід від Суецького каналу) і бомбити (з повітря) будь-яку єгипетську армійську частину, яка спробує розгорнутися вздовж Суецького каналу.

1. Перша діаграма (приблизно) відображає ситуацію станом на весну-літо 1969 року (приблизно березень-серпень того ж року):

Червоними колами позначені єгипетські позиції ЗРК S-75/SA-2 на той час. Вони захищали три авіабази у північній дельті Нілу, кілька авіабаз на північний схід від Каїра і єгипетську столицю.

Синіми колами позначені ізраїльські ЗРК MIM-23 HAWK. Вони захищали основні передові бази ізраїльських військ, відповідальних за оборону "лінії фронту" вздовж Суецького каналу.

Показово, що обидві сторони розгортали свої ЗРК найперше для "точкової оборони". Окремі ЗРК захищали дуже важливі об'єкти. Наприклад, військово-повітряні бази.

2. Очевидно, що між згаданими ЗРК існували величезні прогалини в покритті. Як наслідок, ізраїльтяни могли легко запускати не лише свої винищувачі-бомбардувальники, але навіть перехоплювачі між ними, і націлюватись на все, що їм заманеться. Отримавши від США технологію IFF-зчитувачів, вони отримали можливість посилати свої низьколітаючі Mirage над Єгиптом, щоб влаштовувати засідки на єгипетські перехоплювачі, коли ті злітали зі своїх авіабаз.

З аналогічних причин ізраїльські ВПС могли легко розбомбити будь-який підрозділ єгипетської армії, який намагався досягти позицій уздовж Суецького каналу. Як наслідок, Єгипет був не в змозі підготувати свій контрнаступ. Тоді, у вересні 1969 року, після отримання перших літаків McDonnell Douglas F-4E Phantom II від США, Ізраїль почав бомбити цілі на всьому шляху до Каїру: деякі з них були захищені ЗРК, інші – ні. Ці повітряні удари відбувалися дуже просто: ізраїльські F-4E наближалися на дуже малій висоті і великій швидкості (див.: 15-20 метрів, 1000 км/год). Єгипетські радари радянської розробки зазвичай були не в змозі виявити їх до того, як вони наближалися ближче, ніж на 40-45 кілометрів. З цього моменту єгиптяни мали приблизно дві хвилини, щоб запустити свої ЗРК і підняти в повітря перехоплювачі МіГ-21. Проте, завдяки своїй швидкості, ізраїльські F-4E зазвичай досягали цілей, бомбардували їх і зникали за ці дві хвилини. Також тому, що на малій висоті F-4E були швидшими за МіГ-21, які були на озброєнні Єгипту станом на 1969-1970 роки, ізраїльські Phantom зазвичай перетинали Суецький канал у східному напрямку до того часу, як єгипетські перехоплювачі піднімалися в повітря.

3. Тому Єгипет звернувся за допомогою до СРСР, і той почав постачати велику кількість ЗРК С-75/СА-2. Єгипет розгорнув їх для посилення своєї системи протиповітряної оборони за принципом перекриття: по суті, ЗРК були розгорнуті ближче один до одного, щоб забезпечити взаємний захист. Тож на початку весни 1970 року з'явилися перші дві "ЗРК-стіни": дві з них простяглися від району Абу-Сувейра до північного узбережжя Суецького каналу і були розташовані приблизно за 30 км на захід від Суецького каналу – тобто поза межами досяжності ізраїльської артилерії.

4. Проблема: між установками ЗРК все ще були великі проміжки. Ізраїльтянам все ще було легко літати "навколо флангів" ЗРК і вражати цілі в районі Каїра. Ба більше, ізраїльтяни регулярно бомбардували єгипетські ЗРК, не даючи їм можливості розгорнутись ближче до Суецького каналу. А якщо вони не могли бути розміщені ближче до Суецького каналу, то і підрозділи єгипетської армії не могли там дислокуватися (або, щонайбільше, лише на тимчасовій основі).

5. У відповідь на безперервні ізраїльські повітряні удари Радянський Союз розпочав військову інтервенцію і, серед іншого, розмістив в Єгипті свої власні ЗРК С-125/СА-3. Маючи їх за спиною, в червні 1970 року єгиптяни почали підтягувати свій ЗРК ближче до Суецького каналу: цей ЗРК вже не був "простим" і не складався лише з С-75/СА-2, а з щільно розташованих ЗРК С-75/СА-2 і С-125/СА-3, додатково захищених десятками екіпажів ПЗРК (малої дальності) "Стріла-2/СА-7" і батареями самохідних зенітних установок ЗСУ-23-4 "Шилка", керованих за допомогою радарів. Ізраїльтяни відреагували авіаударами по ЗРК, знищили деякі з них, але втратили кілька літаків F-4E Phantom II і, врешті-решт, здалися.

6. Більше того, до липня 1970 року в Єгипті було вже стільки ЗРК С-75/СА-2, що вони не лише утворили "стіну" на захід від Суецького каналу, але й перекрили більшість підступів до району Каїра. Наприкінці того ж місяця США домовилися про припинення вогню: за його умовами єгиптянам було заборонено розміщувати свої ЗРК ближче до каналу. Проте в останні години перед припиненням вогню єгиптяни перекинули до каналу таку кількість ЗРК, що вперше з червня 1967 року встановили контроль над повітряним простором над водною артерією.

7. Своєю чергою це призвело до ситуації над Єгиптом станом на жовтень 1973 року. На той час уздовж Суецького каналу існувала майже суцільна стіна ЗРК, плюс одна концентрація ЗРК у районі Ель-Мансура і ще одна – між Абу-Сувейром і Каїром.

8. Проте, для того, щоб дозволити своїй армії перетнути Суецький канал і наступати на Синай, єгиптяни знали, що їм потрібно захистити свої наземні частини мобільними ЗРК. Саме тому (після довгих суперечок) вони переконали Радянський Союз поставити їм мобільні ЗРК 2К12 "Куб/СА-6". Радянський Союз вагався, але врешті-решт поставив близько 20 одиниць (а коли вони не поставили більше СА-6 і не надали інших специфічних товарів, як того хотіли єгиптяни, Садат вигнав їх з Єгипту в 1972 році).

9. Але надходження ЗРК СA-6 створило для єгиптян організаційну проблему: точно за радянським зразком, ЗРК С-75/СА-2 і С-125/СА-3 експлуатувалися силами протиповітряної оборони (ППО; підрозділ, окремий від ВПС), в той час як ЗРК 2К12/СА-6 (фіолетові кола на наступній карті) експлуатувалися сухопутними військами. Проміжки між стінами ЗРК патрулювали перехоплювачі МіГ-21 ВПС Єгипту (червоні вісімки).

10. Оскільки Радянський Союз відмовився постачати обладнання, необхідне для їхньої інтеграції (так звані "автоматичні системи тактичного управління", АТСУ, такі як "Воздух-1/1М/1МЕ": вони були не лише дуже дорогими, але й дефіцитними навіть в СРСР), ІСПО ППО і армії Єгипту були погано скоординовані між собою, і виникли величезні проблеми з координацією операцій літаків єгипетських ВПС. Найбільша проблема полягала в тому, що ні ППО, ні армія не могли надійно зчитувати IFF літаків, що експлуатуються ВПС Єгипту. Рішення було знайдено у вигляді створення ЗРК-коридорів: по суті, ВПС повідомляли ЗС Єгипту і армії щось на кшталт: "О 06:00 ранку наші літаки перетнуть канал у напрямку Захід-Схід в точці X, через 5 хвилин вони повернуться в напрямку Схід-Захід; не стріляйте". Іноді це спрацьовувало, але здебільшого ні: і армія, і ППО регулярно відкривали вогонь по єгипетських та іракських винищувачах-бомбардувальниках, що пролітали повз (поза тим, часто циркулюючі легенди про те, що "в жовтні 1973 року єгиптяни збили понад 40 власних літаків", є чимось з розряду наукової фантастики).

11. Перш за все, незважаючи на свою масовість, два єгипетські ЗРК жовтня 1973 року мали ще один суттєвий недолік: хоча окремі ЗРК змінювали свої позиції щоночі, в цілому вони не могли рухатися зі швидкістю, порівнянною з літаком.

Відповідно, навіть на початку жовтневої арабо-ізраїльської війни 1973 року – в дні, коли ізраїльські ВПС зазнавали найбільших втрат від єгипетської (і сирійської) наземної ППО – ізраїльські ВПС могли легко обійти систему з флангу: пролетіти на північ або на південь від неї, а потім завдати удару, наприклад, по єгипетських авіабазах.

12. Тим не менш, під час цієї війни ізраїльські ВПС так і не знайшли рішення проблеми єгипетських (і сирійських) ЗРК. Звичайно, вони провели кілька великих операцій проти них (наприклад, бомбардування в районі Порт-Саїда, яке тривало більше тижня), але при цьому продовжували нести втрати (приблизно 1 винищувач-бомбардувальник на 1 знищений ЗРК: це вважалося "неприйнятним"). Зрештою, саме ізраїльські сухопутні війська (починаючи з 15 жовтня 1973 року) перетнули Суецький канал, об'їхали Велике Гірке озеро, а потім у напрямку міста Суец і знищили численні єгипетські ЗРК по дорозі. Саме в такий спосіб Ізраїль створив (величезний) зенітно-ракетний коридор, потім розширив його і встановив перевагу в повітрі над єгипетською Третьою армією (розгорнутою вздовж південної частини Суецького каналу). На додаток до цього і для захисту своїх мостів через Суецький канал ізраїльські ВПС розмістили два своїх ЗРК MIM-23 HAWK і численні зенітні гармати TCM-20 поблизу каналу.





Висновок. Як пояснювалося у вступі, весь цей досвід закладає основи сучасної інтегрованої системи протиповітряної оборони. Єгиптяни перейшли від точкової оборони до щільних ЗРК, тісної інтеграції декількох ЗРК у системи, що перекриваються, створюючи "багатошарову протиповітряну оборону", а потім створили дві окремі ІСПО. У вас є проблеми, пов'язані з IFF, і єгиптяни реагують на них створенням (тимчасових) коридорів через свої власні ЗРК для захисту власних винищувачів-бомбардувальників. Ізраїльтяни також навчилися використовувати недоліки окремих радянських ЗРК, а потім знайшли такі тактичні рішення, як флангові атаки повз ЗРК, перш ніж отримали американські високі технології, які, як очікувалося, дозволять їм завдавати прямих ударів по ЗРК з метою їх знищення й у такий спосіб "пробурити" свої власні ЗРК-коридори крізь єгипетські ІСПО. Звичайно, у 1973 році це "не спрацювало", і тому сухопутні війська "замість" ВПС виконували роботу повітряних сил. Проте, всі елементи сучасної повітряної війни над Україною вже були "на місці".

Для порівняння, ізраїльська система ППО була високотехнологічною з точки зору обладнання (MIM-23 HAWK легко перевершував S-75/SA-2 і S-125/SA-3 і був кращим за 2K12/SA-6), але залишалася набагато простішою з точки зору доктрини і тактики. MIM-23 HAWK були розгорнуті для точкової оборони, в той час як величезні простори між ними прикривалися перехоплювачами Mirage III/5 і F-4E Phantom.

Далі слід мати на увазі, що єгипетські літаки залежали від своїх IFF-зчитувачів для виживання вже під час польотів над Єгиптом, щоб уникнути збиття ЗРК ВПС і ЗРК сухопутних військ. Їхні IFF-транспондери радянського виробництва не мали шифрування, тому американські IFF-перехоплювачі, які експлуатувалися Ізраїлем, знімали їх, як тільки вони вмикалися. Зазвичай тоді, коли літаки були ще на землі, принаймні під час розгортання для зльоту. Це дозволяло ізраїльському наземному управлінню вчасно підняти свої перехоплювачі, а потім спрямувати їх на позиції, з яких вони могли б перехоплювати з перевагою.

Хоча ізраїльські Mirage IIICJ і Mirage 5 були такими ж швидкими, як і МіГ-21, вони були більш маневреними і краще озброєними. Навіть більше, ізраїльські F-4E Phantom II значно перевершували їх за кількістю сенсорів і озброєнням: один F-4E міг нести більше бомб, ніж ціла ескадрилья МіГ-17, і стільки ж ракет класу "повітря-повітря", скільки чотири МіГ-21. І Mirage, і F-4E значно перевершували МіГи за тривалістю польоту: вони мали більшу дальність польоту, ніж будь-які МіГи.

Ось чому ізраїльтянам "не потрібні були ЗРК-стіни". Однак це не означає, що вони ніколи не влаштовували "засідки" або ніколи не використовували свої МІМ-23 у штурмовому режимі. Навпаки: вони регулярно використовували свої ЗРК HAWK у штурмовому режимі, а також влаштовували ЗРК-засідки. Наприклад, 22 жовтня 1973 року ізраїльтяни, розгорнувши один зі своїх МІМ-23 в районі Суеца, вислали демонстративну групу своїх винищувачів і, коли єгиптяни вислали свої перехоплювачі – заскочили їх зненацька. Можливо, МІM-23 не збили багато МіГ-21, але вони спричинили такий хаос в єгипетському строю, що Mirage, які "чекали" неподалік, влаштували засідку і збили близько 5-6 МіГів.

...Далі буде...

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