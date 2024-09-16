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путін міг їздити в Монголію до шаманів нібито питати дозволу на застосування ядерної зброї – журналіст

16 вересня 2024, 10:31
путін міг їздити в Монголію до шаманів нібито питати дозволу на застосування ядерної зброї – журналіст
Фото: REUTERS
Втім, автор визнає, що не має підтвердження цієї версії.

Візити російського диктатора путіна на початку вересня до Туви, а потім до Монголії мали окрім офіційної також і приховану мету – спілкування з шаманами.

Про це розповідає російський журналіст Михайло Зигарь для німецького журналу Der Spiegel.

Автор посилається на джерела, нібито наближені до кремля. Ті, мовляв, подейкують, що головною метою обох поїздок путіна стали саме шамани. Це вже третій його візит до Монголії за останнє десятиліття, не кажучи за Туву.
 
"Монголія і Тува вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів у світі. Зараз у москві ширяться чутки, що для використання ядерної зброї путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівити духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений", – йдеться у матеріалі.
 
Втім, автор визнає, що не має підтвердження цієї версії.
 
У статті зазначається, що путін давно відомий своїм особливим ставленням до містики, поєднуючи інтерес до православної містики з язичницькими традиціями. Він багато часу проводить з так званими старцями з Валаамського монастиря, яких особливо шанували православні містики середньовічної Русі.
 
Водночас під час спільних з колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу до Туви (звідки останній родом) обидва нібито брали участь у шаманських ритуалах.
 
Шамани, йдеться у статті, пообіцяли путіну успішну війну. При цьому автор посилається на політолога із суперечливою репутацією Валерія Солов’я, який у 2022 році стверджував, що нападу росії на Україну передував язичницький обряд, який шамани провели для путіна в його резиденції в Сочі. Вони нібито приносили в жертву орла і передбачали успіх військової операції.
 
Джерело, близьке до кремля, також каже, що путін багато консультувався з різними містиками перед початком вторгнення в Україну, і всі вони запевняли його у воєнній перемозі.

 

Владімір ПутінМонголіявійна в Україніросія окупанти

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