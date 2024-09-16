путін міг їздити в Монголію до шаманів нібито питати дозволу на застосування ядерної зброї – журналіст

Втім, автор визнає, що не має підтвердження цієї версії.

Візити російського диктатора путіна на початку вересня до Туви, а потім до Монголії мали окрім офіційної також і приховану мету – спілкування з шаманами.

Про це розповідає російський журналіст Михайло Зигарь для німецького журналу Der Spiegel.

Автор посилається на джерела, нібито наближені до кремля. Ті, мовляв, подейкують, що головною метою обох поїздок путіна стали саме шамани. Це вже третій його візит до Монголії за останнє десятиліття, не кажучи за Туву.

"Монголія і Тува вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів у світі. Зараз у москві ширяться чутки, що для використання ядерної зброї путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівити духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений", – йдеться у матеріалі.

Втім, автор визнає, що не має підтвердження цієї версії.