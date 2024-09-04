Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер

Відповідаючи на запитання, Том Купер пояснює чому випадок збиття українцями власного літака F-16 є в принципі можливим. І зовсім не унікальним. Подібні випадки завжди трапляються на війні, й подібні помилки робили, зокрема, ізраїльтяни, американці та британці. Крім того, Купер окремо зупинився на питанні, чому Україна не застосовує власні бомби ФАБ для переробки їх в УМПК аби застосовувати проти російських військ і позицій. Критикуючи, між іншим, українське Міноборони.

Кілька цікавих запитань з'явилося у відповідь на мої оновлення за минулі вихідні, а також на попередні запитання, тому дозвольте мені відповісти на них.

1. Чому росіяни змушують свої ударні БПЛА "Шахед" літати на відносно низькій висоті?

Насправді, для більшості польотів вглиб повітряного простору України російські "Шахеди" запрограмовані літати на висоті 500-1000 метрів. Хороший приклад – відео, з якого зроблено цей знімок, на якому видно, як МіГ-29 (або F-16?) атакує БПЛА ракетою класу "повітря-повітря" – і це на висоті понад 500 метрів (скоріше, 700-1000 метрів):

Однак, як і крилаті ракети, "Шахеди" знижуються до менших висот, коли вони наближаються до своїх цілей. В інших випадках вони змінюють висоту польоту залежно від того, якою є їхня фактична місія (див.: "зміна висоти польоту для мапування українських систем ППО") і від того, з якими засобами протиповітряної оборони росіяни очікують зіткнутися над окремими регіонами України.

2. Як ви можете стверджувати, що ПСУ збили свій власний F-16? Що сталося з системою IFF?

Неможливо, щоб будь-який командир ЗРК ПСУ спочатку не зміг ідентифікувати F-16 на своєму радарі раннього попередження/спостереження, а потім і на своєму радарі управління вогнем. Напевно, F-16 зіткнувся з землею (або) тільки ідіоти летять в зону ППО з вимкненими IFF-транспондерами тощо, тощо, тощо.

Боже, це "велика банка черв'яків"... настільки, що мене не вистачило зробити "спеціальний випуск" саме на цю тему. Вибачте, що турбую багатьох тут, але ви, можливо, захочете переглянути останню мою відповідь на запитання від 25 серпня 2024 року, щоб краще зрозуміти основи того, що буде далі (і навіть тоді, як зазвичай, я багато чого "спрощу"..., що, в свою чергу, неодмінно викличе критику з боку "високотехнологічних пуристів").

Справа в тому, що для відповіді на всі ці питання необхідно говорити не лише про обладнання, але й про доктрину і тактику – тобто про процедури і організацію українських інтегрованих систем протиповітряної оборони (ІСПО).

а) першим важливим питанням є питання "правил вогню" (ПВ).

Засновані на доктринальних процедурах (підказка, підказка...), ПВ є чимось на кшталт "закону", за яким діє кожен вид збройних сил. Зокрема, правила ведення бою вказують кожному, хто натискає на спусковий гачок (операторам ЗРК і пілотам винищувачів), за яких умов їм надається дозвіл на відкриття вогню, а за яких – ні. Це має особливе значення у відношенні до ПСУ, а потім і до питання IFF.

Наприклад:

якщо правила вогню кажуть "відкривати вогонь по всьому, що літає", то оператори ЗРК і пілоти винищувачів будуть буквально відкривати вогонь по всьому, що літає. Без попередньої перевірки IFF.

Але якщо правила вогню кажуть: "в жодному разі не відкривати вогонь по об'єктах з "невідомою" відповіддю IFF", то і навідники ЗРК, і пілоти винищувачів не мають права відкривати вогонь по будь-якому літаючому об'єкту, IFF-транспондер якого відповідає "невідомо" (незалежно від того, з якої причини відповідь "невідома").

...а потім, "звісно", є ще від 5 до 15 різних варіантів для ПВ... а потім є варіант для операторів ЗРК, і варіант для пілотів винищувачів, і ще один для пілотів гелікоптерів... і кожен з цих варіантів може змінюватися (і часто змінюється) також щодня...

б) наступне питання – це питання розподілу як ПВ, так і IFF-кодів.

По суті, в сучасних ПСУ (так само, як і в сучасних ВКС) як будь-які зміни в ПВ, так і будь-які IFF-коди розповсюджуються серед усіх підрозділів за допомогою інтранету, що використовується для міжслужбового зв'язку. В останньому випадку відповідне повідомлення (зазвичай під назвою щось на кшталт "Наказ про бойове застосування") містить інформацію про те, який IFF-код і на якій частоті має використовуватися з якого моменту часу і до якого моменту часу, або протягом наступних XY годин, днів абощо.

Ця інтрамережа зазвичай використовує дротовий зв'язок, а отже, теоретично, її неможливо заглушити. І, як передбачається, наказ про бойові випромінювання повинен надійти до всіх радіолокаційних станцій і всіх вогневих засобів (більш-менш приблизно в один і той же час).

"Однак"... в бойових умовах можуть бути збої в передачі; деякі підрозділи могли втратити зв'язок, не встигнути вчасно перепідключитися до внутрішньої мережі, а отже, не отримати нові ПВ або новий набір IFF-кодів; або, можливо, вони отримали те чи інше, але невчасно; або екіпаж забув ввести новий код в свою систему тощо, тощо, тощо...

...а ще буває, що екіпажі відкривають вогонь на розсуд свого командира – інколи відповідно до ПВ, а інколи ні...

Якщо є сумніви, подивіться, як КВІР збив рейс 752 Міжнародних авіаліній України під Тегераном у січні 2020 року: установка Tor/SA-15, про яку йдеться, перемістилася на нову позицію за кілька годин до цього, потім отримала розклад польотів цивільних лайнерів з сусіднього міжнародного аеропорту (він залежав від нього, оскільки не мав сучасного IFF-опитувача для своєї РЛС, тобто він був несумісний з тим, що встановлений, наприклад, на новітніх B737), а потім командир батареї не зміг вийти на зв'язок зі своїм начальником у вирішальний момент часу..., а літак відставав від розкладу на годину...

Діючи згідно з отриманими перед цією операцією бойовими завданнями і не маючи змоги перевірити IFF того, що виявилося авіалайнером, який відставав від графіка на годину, командир батареї прийняв рішення відкрити вогонь, і вбив 176 цивільних осіб.

в) економія часу для прискорення часу реакції...

1) десятки "прецедентів" (тобто випадки, коли різні збройні сили ненавмисно збивали свої власні літаки, цивільні літаки тощо), і

2) тому що сучасна повітряна війна – це надзвичайно швидкісна дисципліна, де буквально "кожна секунда має значення" (інакше годі сподіватися на перехоплення "Іскандерів", "Цирконів", Х-22 і такого іншого, що наближається);

значна частина дій ППО виконується з переведенням ЗРК в "автоматичний" режим. По суті, оператори на основі РЛС налаштовують систему і контролюють її роботу, в той час як система вражає цілі самостійно (часто під час зв'язку з іншими ЗРК, які також переведені в "автоматичний" режим). Оператори втручаються лише тоді, коли відбувається якийсь збій.

Один зі способів заощадити час під час кожної бойової операції – зробити перевірку IFF надлишковою. Теоретично, це також обіцяє "спростити" роботу з можливими помилками, пов'язаними з IFF...

Таким чином, ППО працює так, що створює "зони відповідальності". Наприклад: "ця зона – тільки для ЗРК", "ця – тільки для винищувачів", "ця – тільки для гелікоптерів" тощо. Така робота організовується за допомогою ПВ: наприклад, майже напевно існує ПВ, дійсні для всієї ППО, так, під час російського ракетного удару "зона 50 км навколо Києва є зоною заборони польотів, зона 30 км навколо Одеси є зоною заборони польотів, зона 40 км навколо Івано-Франківська є зоною заборони польотів" тощо, тощо, тощо. Це потім також наноситься на карти і роздається всім, хто має відношення до цього питання (у тому числі й операторам ЗРК, і льотним екіпажам).

Відповідно, між, скажімо, 00:00 і 15:30 за місцевим часом 26 серпня жоден з F-16, МіГ-29 або Су-27 ПСУ (або будь-що інше, що літає і належить ПСУ, армійській авіації або морській авіації) не повинен був літати в межах цих заборонених для польотів зон.

г) а тепер проблема з використанням IFF-транспондерів винищувачами ППО...

Взагалі, використання IFF-транспондерів, тобто питання про те, чи вони повністю вимкнені (відключені), чи перебувають у пасивному режимі (випромінюють тільки тоді, коли до цього спонукають IFF-опитувачі, встановлені на наземних радарах або на інших літаках), чи увімкнені і, таким чином, перебувають в активному режимі (тобто випромінюють постійно) – регулюється правилами вогню.

Однак: справа в тому, що пілоти винищувачів не люблять використовувати IFF-транспондери.

Чому?

Тому що однією з головних проблем під час бойової операції винищувача є те, що в умовах бойового стресу пілот/екіпаж може забути вимкнути свій IFF-транспондер, або перевести його в пасивний режим. Їм доводиться так багато робити самостійно в польоті та управлінні винищувачем, що це може легко статися. І якщо вони забудуть це зробити, а IFF-транспондер залишиться "активним", він весь час показуватиме ворогу позицію літака (якщо не в інший спосіб, то як "невідоме повернення") і це незалежно від того, відстежується він ворожими радарами чи ні.

Чому це так?

Тому що, хоча IFF-системи встановлюються на РЛС і працюють разом з РЛС (чи то наземними, чи то встановленими на винищувачах), вони все ж таки є окремими системами. Ось чому говорять про "первинні" і "вторинні" радари. По суті, "вторинна" РЛС працює за допомогою IFF-опитувачів (встановлених в РЛС) і IFF-транспондерів (або інших видів маяків), встановлених на літаках; "первинне" – це і є "радар" в класичному розумінні. Означає: навіть якщо радар вимкнений, IFF-запитувач де-факто надає ту ж саму "радіолокаційну картину" по всіх літаках, які він відстежує, в яких IFF-транспондери встановлені в активному або пасивному режимі, але не вимкнені.

І навпаки: також через бойовий стрес пілоти часто забувають увімкнути свої IFF-транспондери, або переводять їх у "пасивний режим" – на зворотному шляху на базу, коли вони майже впевнені, що знову потраплять у зону, захищену дружніми ЗРК...

Нарешті, існують додаткові "ситуації, що виникають у запалі бою". Скажімо, пілот F-16 дотримується РЛС, діє над визначеною зоною (а отже, поза зоною заборони польотів), летить у літаку з вимкненим IFF-транспондером і отримує вектор перехоплення (по радіо або по каналу зв'язку). Прилітає туди, виявляє вхідний "Шахед" або Х-101, відкриває вогонь, збиває його. Потім він отримує інший вектор перехоплення, летить туди, відкриває вогонь, збиває його. Потім ще один вектор перехоплення і так далі...

... і чим частіше це відбувається, тим менше у пілота залишається ситуаційної обізнаності, тим більше адреналіну переповнює його/її організм... і ось, в якийсь момент часу, можливо, не влучивши в ціль з першої спроби, він/вона переконаний/на, що влучить з другої, переслідує ціль прямо в безпольотну зону, яку щільно захищають власні ЗРК, все на "автоматі"... і з вимкненим IFF-транспондером, таким чином, не даючи власним ЗРК розпізнати свій літак як "свій"...

Таке траплялося тисячі разів вже під час Другої світової війни (просто тоді пілоти летіли в зону, захищену дружньою зенітною артилерією). Траплялося і з арабами, і з ізраїльтянами під час їхніх взаємних воєн тощо... Траплялося з американцями і британцями над Іраком у 2002 році й так далі...

... і: це трапляється набагато частіше, ніж "він сам влетів у землю"...

Дійсно, у випадку зі збитим 26 серпня літаком F-16 ПСУ, кажуть, що пілот збив трьох "Шахедів", а потім пішов за четвертим, після чого зв'язок з ним було втрачено. Свербіж у мізинці на нозі та досвід перехресної перевірки різноманітних попередніх заяв ПС щодо російських літаків та ракет, збитих їхніми винищувачами, підказують мені, що це пояснення може бути черговою "купою нісенітниць", запущеною штабом у Вінниці (чи то з метою самоствердження, чи то з піар-цілями). Втім, це може бути і правдою: особливо з огляду на традиції пілотів ПС (чи варто нагадувати, що вони збирають дорожні знаки на Су-27, шукають російські Іл-76 там, де їх ніколи не було тощо?).

У такому випадку ситуація вже мала б бути зрозумілою і не повинно бути жодних проблем з офіційною заявою ПСУ на кшталт: "Підполковник Мес не активував свій IFF-транспондер при вході в заборонену для польотів зону". Так, звісно, багато хто не зрозуміє, про що йдеться, дехто вважатиме це "ганьбою", "ганьбою пам'яті великого пілота" і ще чимось. Але холодний факт залишається фактом: лайно трапляється. Навіть з найкращими пілотами. І коли лайно трапляється у військових польотах (зазвичай через порушення правил польотів або інших процедур), люди гинуть. На 100% впевнений.

Або ж... і з огляду на те, як мовчить про цей випадок ПСУ, ну, тоді помилка сталася десь в іншому місці, і "наземна фракція протиповітряної оборони" служби вбила когось із "льотної фракції". Як було зазначено вище, причин для цього може бути безліч.

Якими б вони не були, головне – швидко, рішуче, нещадно і об'єктивно розслідувати, з'ясувати причини і діяти відповідно (саме тому, наприклад, перше, що зробило НАСА після аварії одного зі своїх шатлів, – заблокувало відповідальний центр управління: щоб ніхто не зміг приховати жодного доказу невдачі).

Тоді необхідно інформувати громадськість (звісно, не розкриваючи чутливих деталей). Мовчати або оголошувати про розслідування, а потім замітати все під килим, що, схоже, є одним із "популярних методів роботи" у подібних справах в Україні (і особливо в ПСУ) – це найгірше, що можна зробити.

Діючи так, як досі діяли ПСУ, можна бути впевненим лише у двох речах: ніхто нічого не навчиться на таких помилках, і вони неодмінно будуть повторюватися.

3. Україна успадкувала від СРСР великі запаси ФАБ-бомб радянської розробки. Це правда? Чому українці не виробляють свої власні УМПК?

Я звертався до цього питання кілька тижнів тому. По суті: так, звісно, Україна успадкувала великі запаси ФАБ. Можливо, багато з них (разом з сотнями ЗРК і мільйонами тонн артилерійських боєприпасів) було знищено під час диверсій на трьох найбільших українських складах боєприпасів у 2017-2020 роках. Багато інших було знищено, коли росіяни цілеспрямовано атакували склади боєприпасів на авіабазах ПСУ в перші дні війни.

І так, Україна могла б легко "переробити" комплекти УМПК...

...але...

Для того, щоб УМПК працювали – летіли понад 60-70 км до цілі, їх потрібно випускати з висоти 9 000-12 000 метрів і на високих (дозвукових) швидкостях. Тобто, літак-носій летить високо, в полі зору ворожих радарів (та інших засобів виявлення).

росіяни можуть це робити, тому що у ППО ПСУ немає ЗРК, здатних протидіяти на таких відстанях. Скажімо, 60-70 км до лінії фронту з російського боку, плюс близько 70+ км до лінії фронту з українського боку. Українські ЗРК більшої дальності не можуть бути розгорнуті ближче до лінії фронту без того, щоб їх не помітили російські БПЛА і не націлили на них "Іскандери"...

Інакше кажучи, у ПСУ немає ЗРК, щоб протидіяти Су-24, Су-34 і УМПК з дальності, де їхні ЗРК могли б залишатися в безпеці від російських БПЛА і "Іскандерів".

(Це не означає, що ПСУ не намагається: раз у раз вона кидає ті чи інші свої вогневі підрозділи вперед, на відстань до 20, а то й менше кілометрів від лінії фронту. Запускає кілька ракет... і хоча деякі з таких "зенітних засідок" ефективно вражають Су-34, дальність польоту таких ракет така, що навіть гіперзвуковим ракетам, таким як PAC-2 і 3, потрібні "хвилини", щоб наблизитися до цілі. Це залишає російським засобам радіоелектронної розвідки достатньо часу, щоб попередити екіпажі, а тим – щоб уникнути ураження...)

ПСУ також не може протидіяти таким атакам власними перехоплювачами, оскільки їхні літаки F-16, МіГ-29 і Су-27 не мають ракет класу "повітря-повітря" достатньої дальності...

Пов'язане з цим підпитання звучало приблизно так: чи не могла б ПСУ почати збивати вхідні УМПК?

І відповідь позитивна: так, могла б. Їх насправді легко виявити. Однак, холодним фактом є те, що ПСУ де-факто витратила всі свої довоєнні запаси ЗРК, у той час як Захід постачає так мало IRIS-Т, NASAMS, Aspide/Spada/RIM-7 Sea Sparrow, HAWK, S-125/SA-3 і т.д., що ПСУ просто не може дозволити собі збивати УМПК бомби в тій кількості, в якій вони використовуються: ці ракети потрібні їй для оборони своїх великих міст і промислових об'єктів. Спробуйте уявити витрати ЗРК, якщо ПСУ почне збивати 90-150 планерних бомб на день: за нинішніх темпів західних поставок (і виробництва таких компаній, як Raytheon), Україна залишиться без ЗРК за тиждень (щонайбільше).

Чистий результат: росіяни можуть продовжувати бомбити українців з УМПК, як їм заманеться.

Своєю чергою, звісно, так, українці можуть спробувати зробити те ж саме, але: росіяни мають перевагу в повітрі над лінією фронту. Це означає: їхні ЗРК великої дальності, а також перехоплювачі, озброєні такими ЗРК великої дальності, як Р-37М – див.: МіГ-31 і Су-35 – могли б (легко) збивати будь-які українські літаки, що намагаються наблизитися до лінії фронту на висоті понад 9 000 метрів. Дійсно, як можна було спостерігати протягом цієї весни і літа, щонайменше раз на місяць росіяни збивають навіть МіГ-29 і/або Су-27, які наближаються на гранично малих висотах, щоб запустити планерні бомби JDAM і HAMMER.

Ось чому "просто реінжиніринг УМПК" ніколи не спрацює.

В ідеалі... зараз я "відійду від теми" і перейду до того, що я ще досліджую, але... ну, не можу стриматися, прямо зараз...

В ідеалі, ПСУ оснастила б свої F-16 або Су-27 балістичними ракетами повітряного базування з дальністю польоту близько 200 км. Щось легше і більш досконале, ніж російський "Кинджал". Щось на кшталт того, що ізраїльтяни тим часом регулярно розгортають для нанесення ударів по КВІР/Хезболлі в Сирії, навіть в Ірані, наприклад. І то сотнями. На жаль, через некомпетентність київського керівництва та втручання місцевої та іноземної олігархії (див.: "частки ринку"), український оборонний сектор, який міг би виробляти таку зброю, цього не робить. Дійсно, хоча такі підприємства, як конгломерат "Артем-Луч", могли б вже два роки тому (принаймні, якщо не раніше) розпочати виробництво ЗРК більшої дальності, ракет активного самонаведення "повітря-повітря", що перевершують (щонайменше) російські Р-77, тактичних балістичних ракет та багато іншого, вони простоюють, збираючи буквально по 15-20 Р-360 "Нептунів" на рік... А адміністрація Зеленського та всі можливі експерти пояснюють їм, що вони не отримають жодного фінансування, якщо не стануть прибутковими.

Хех... просто: як такі українські корпорації можуть стати прибутковими, якщо їх не фінансують, щоб вони могли заплатити за дослідження і розробки, а потім не платять за запуск виробництва, щоб вони могли почати заробляти гроші..?

(Підказка з цього приводу: ось чому в будь-якій іншій країні, коли уряд замовляє науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) та/або виробництво певної системи озброєнь, контракти зазвичай передбачають 50% авансового платежу, а загальна вартість завжди розраховується таким чином, щоб залучене підприємство завжди отримувало принаймні 10% прибутку, якщо не більше...).

... Тут я додам ще трохи "бонусного аналізу", якщо ви не заперечуєте.

Наразі найкраще, на що ми всі можемо сподіватися в результаті цієї війни, це те, що український "іррегулярний сектор оборони", той самий, що запустив виробництво сотень тисяч БПЛА на рік (і в той же час виробляє тисячі БПЛА, які останніми днями підривають російську енергетику) продовжуватиме зростати. Масштабно. Досі це було можливим насамперед тому, що цей сектор функціонував "поза парасолькою некомпетентності" Міністерства оборони та щупальцями різних олігархів. Дивіться: звісно, проєкт поки що підтримується Генштабом, але суть проєктів на кшталт "Армії дронів" (і подібних) фінансувалася Міністерством цифрової трансформації: люди "звикли" робити стартапи у своїх гаражах та вітальнях, а потім вести бізнес, так би мовити, "партизанським способом".

На жаль, "ракетобудування" і "партизанський/нерегулярний сектор оборони" не є прямо сумісними: ракетобудування вимагає великого підприємства з великими дослідницькими підрозділами та великих інвестицій... Виробництво високоякісних ракетних двигунів вимагає великого досвіду, спеціальних інструментів та надзвичайно якісного менеджменту... все це, боюся, також несумісне з адміністрацією Зеленського: вона наполягає на "миттєвих результатах" – іноді заради підтримки своєї популярності, іноді заради збереження репутації перед усіма можливими ідіотами на Заході тощо...

Більше того, адміністрація Зеленського, схоже, прагне повторити всі можливі західні вправи щодо відсутності далекоглядності та стратегії (до речі, саме таку поведінку можна спостерігати в різних країнах, які приєдналися до ЄС за останні 10-20 років). Відповідно, його членам майже неможливо зрозуміти важливість "інвестицій", які, в свою чергу, призводять до "зростання", "доходу" (через систему ефективного оподаткування, наприклад) і "прибутку" – через 2, 3, 5 і більше років.

Відтак, а також через те, що десятки малих українських підприємств успішно застосовують високоефективні модифікації до всіх видів наявного і поставленого Заходом озброєння (у тому числі і до ЗРК, як це видно з деяких нещодавніх знищень російських Су-25, багатоцільових вертольотів і, особливо, розвідувальних БПЛА), загальна ефективність їхньої роботи залишається обмеженою. По суті, люди, про яких йде мова, спочатку повинні інвестувати власні гроші, власний час, власну роботу, а потім, якщо пощастить, знайти польових командирів (командирів батальйонів і бригад), які мають необхідну свободу для прийняття таких рішень, а потім довіритися їм настільки, щоб дозволити їм спробувати. Це призводить до того, що "занадто мало" (наприклад, 2-4 модифікованих ЗРК "Стріла-10"/"СА-13"), і в разі успіху вони застосовуються на основі принципу "батальйон або бригада в певний час". Тому що у людей, які цим займаються, просто не вистачає коштів на більше, а Міністерство оборони навіть не звертає на це уваги.

Сподіваюся, що ви вижили, дочитавши це все і отримали від цього користь.

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