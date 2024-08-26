Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи "свій-чужий" в російських військах – Том Купер

Том Купер відповів на низку запитань, які виникли в читачів після прочитання останнього його допису про повітряно-ракетну війну. Зокрема, він пояснив чому немає в Україні шведських літаків AWACS, чому ангари не захищають російські літаки на авіабазах, а також про особливості роботи системи "свій-чужий" в ВКС та всрф і чому у них є "дружні" збиття.

Моє нещодавнє обговорення останніх новин повітряної війни викликало кілька дуже цікавих запитань. Тому я "перервуся" і відповім на деякі з них, перш ніж повернутися до "початкової історії". Або, принаймні, спробую це зробити: зауважте, я не знаю всіх відповідей. Або, принаймні, не знаю їх точно.

Наприклад:

1. Що з тими двома шведськими "AWACS", подарованими Україні? Чи мають вони якийсь вплив?

Дуже дякую за це запитання. Я кажу це серйозно – і саме тому я запровадив сувору політику ніколи не повторювати "обіцянок" і пов'язаних з ними оголошень про постачання зброї, боєприпасів чи іншого обладнання від будь-якого західного "союзника" в Україну, незалежно від їхньої важливості.

Наприклад: якийсь там західний уряд, в даному випадку шведський, оголошує про передачу Україні, скажімо, двох літаків Saab 340 AEW&C. Або ЗРК IRIS-T. Або бронеавтомобілів AMX-10RC. Або ще щось... Не довго думаючи, але завжди прагнучи сенсацій, які спонукають до кліків (а кліки приносять гроші), провідні ЗМІ "заливають" цю новину. Потім це повторюється і мусується так часто, що "це стає фактом", дійсно "правдою і єдиною правдою": що кінцевим результатом є створення хибного враження, що "літаки, про які йде мова, вже поставлені".

... що просто не так.

...і це не так з тих самих причин, з яких так довго тривало отримання перших F-16 для ПС України, а саме:

а) від 50 до 80% того, що різні західні країни пообіцяли поставити Україні, ніколи не буде поставлено;

б) якщо вона хоче прийняти на озброєння Saab 340, перше ПС повинні знайти відповідні екіпажі (див.: поєднання людей з досвідом роботи на таких типах, як Ан-26 і Ан-32, плюс фахівці з радіолокації, плюс наземний екіпаж...), а потім,

в) вони повинні пройти один, два або три курси англійської мови (залежно від їхніх поточних навичок, звісно), перш ніж

г) розпочати підготовку з перепрофілювання – і то "з нуля". Тобто, з "льотних процедур" ("шведського/натівського зразка"), оскільки в ПСУ систематично не навчають особовий склад англійської мови, а

д) (цитата) "компетентні органи" (без лапок) Головного управління державної авіації в Україні лише після поставки F-16 адаптували льотні процедури ПС до сучасних (і "натівських") вимог.

Інакше кажучи: незалежно від того, яке враження створили (не)правильні повідомлення у ЗМІ, ніхто не знає, коли Швеція насправді збирається передати ці два літаки Saab 340.

Перш за все, екіпажам ПС знадобиться щонайменше 12-14 місяців "перенавчання", щоб стати здатними керувати двома літаками Saab 340 AEW (і це вже дуже оптимістична оцінка).

Будемо сподіватися, що тим часом (цитата) "компетентні органи" (без лапок) Головного управління державної авіації в Україні відреагують швидше і подбають про те, щоб Наказ № 147 був серйозно застосований в рамках всієї служби в ПСУ. Ніхто не може знати напевно, звичайно, і я не можу стверджувати, але: свербіж у мізинці підказує мені, що це могло б зробити багато речей набагато простішими у випадку подібних угод у майбутньому...

... окрім, звичайно, того, що всі в Україні задоволені "переозброєнням" ПСУ на 40-річні F-16, і переконані, що це робить всю ПСУ "членом НАТО", плюс автоматично переозброює і переводить на західні стандарти всю армійську авіацію ЗСУ, і військово-морську авіацію, і українську цивільну авіацію? – І що цього вистачить і для потреб ВПС, і для потреб безпеки країни, і що цього вистачить ще на 40 років?

... "Блаженний", хто так думає...

2. Чому НАТО має звичку "перейменовувати" всю радянську/російську техніку замість того, щоб називати її оригінальними назвами?

Проста відповідь: тому що ці назви (або позначення) не є чимось іншим, ніж "достеменно відомими".

... або принаймні тому, що раніше вони були абсолютно невідомими, і то протягом десятиліть.

Складна відповідь: під час Другої світової війни США, Велика Британія, Австралія, Канада і Нова Зеландія створили орган, який спочатку називався "Рада оперативної сумісності ВПС "П'ять очей", а потім приблизно з 1948 року – "Союзницький" або "Координаційний комітет зі стандартизації в авіації" (ASCC). Одним із завдань цього органу було присвоєння звітних імен іноземним літакам, точні позначення яких були невідомі.

Візьмемо для прикладу Японію. У 1930-1940-х роках ця країна була відома своєю секретністю. Тому ніхто в США не знав, що її Mitsubishi A6M (або Navy Type 0 Carrier Fighter, тобто Zero мовою Імператорського флоту Японії) був позначений саме так.

Тому (організація-попередник) ASCC назвала його "Зік".

Отже, коли хтось зустрічав цей тип японського літака в повітрі, він викликав по радіо, щоб повідомити: "Зік/с!".

(Випадково в цьому випадку найменування літака в Імператорському флоті Японії та ім'я, яке видавала FEAFIC, пізніше ASCC, були схожими... Я не знаю жодного іншого схожого випадку...).

Після Другої світової війни ЦУПС почав застосовувати таку ж практику до літаків, ракет і снарядів радянського і китайського виробництва, до військових кораблів і різних інших класів систем озброєнь. Відповідно, наприклад, МіГ-15 був винищувачем, тому він отримав звітну назву, що починається на "ф", і це був "Фагот". Навпаки, М-4 Мясичева був бомбардувальником. Тому він отримав позивний, що починався на "б": "Бізон"...

Подібним чином радянські зенітно-ракетні комплекси отримали набір позначень, що вказували на їхню приналежність до цього типу. Наприклад,

ЗРК С-25 "Беркут" отримав назву "Гільдія СА-1";

·ЗРК сімейства С-75 "Двіна", "Десна", "Волхов" – "Гільдія СА-2";

С-125 "Нева" – "СА-3 Го" тощо.

...де "С" означало (і продовжує означати) "наземний", а "А" – "повітряний", а далі йде унікальний цифровий суфікс і звітна назва, яку легко запам'ятати і розрізнити (наприклад, у радіопереговорах).

Так само українські ЗРК С-300ПМ – це SA-10B Grumble Mod.2, С-300В1 – SA-12A Gladiator, 9К37М1 "Бук-М1" – SA-11 Gadfly, а 9К33М3 "Оса-АКМ" – SA-8 Gecko... тоді як російські ЗРК С-400 "Тріумф" – SA-21 Growler, "Бук-М3" – SA-17 Grizzly, ЗРК сімейства "Тор" – SA-15 Gauntlet тощо.

(Ознайомившись з деякими документами НАТО, а також з деякими радянськими/російськими документами, можна сказати, що стандарти ASCC широко застосовуються, і то в більш суворій формі, в більш ніж 20 країнах-членах НАТО, ніж це було зроблено з оригінальними радянськими позначеннями в радянській документації... ось чому, наприклад, до сьогодні все ще існує невизначеність щодо офіційного позначення конкретних ракет і снарядів радянського виробництва).

Так чи інакше...

Ще в 1950-х роках система позначення радянських і китайських систем озброєнь, що існувала в ASCC, була прийнята НАТО: дійсно, в основних ЗМІ вона відома як "звітні назви НАТО".

До речі, "тема ASCC" повинна мати певне значення для київського Генштабу, оскільки, незважаючи на реорганізацію і перейменування в AFIC у 2005 році, вона залишається органом, який, серед іншого, розробляє повітряні стандарти, що діють для всього НАТО... і, таким чином, потенційно для України і ПСУ...

...звісно, за умови, що Україна захоче серйозно вступити до НАТО...

3. А як щодо металевих ангарів на російських авіабазах? Чому їхні стіни такі тонкі? І як і де росіяни збирають свої планерні бомби УМПК?

Це потребує певного "вступу"...

Загалом, саме досвід арабо-ізраїльської війни в червні 1967 року спонукав і НАТО, і країни Варшавського договору до будівництва на своїх авіабазах захищених укриттів для літаків (деякі інші країни пішли в цьому плані набагато далі, побудувавши цілі підземні авіабази). На той час об'єднані військово-повітряні сили обох пактів налічували близько 25 000 тактичних бойових літаків, розміщених на базах між Ротою (Іспанія), Единбургом і Києвом. Жодна зі сторін не мала грошей, щоб захистити всі ці літаки міцними авіаційними укриттями, які могли б витримати пряме попадання 500-кілограмової бомби (не кажучи вже про вибух термоядерної бомби).

Замість цього обидві сторони почали будувати велику кількість відносно простих, збірних укриттів, зазвичай з бетону, іноді додатково засипаних землею, які вважалися достатніми для захисту припаркованих всередині літаків від прямого попадання бомб калібром 100-250 кг, або - в інших випадках – "просто" від бомб, що вибухають поблизу.

У СРСР радянські військово-повітряні сили будували такі укриття на своїх базах у Східній Німеччині, Чехословаччині та Польщі, а також на деяких авіабазах у Західній Україні: по суті, там, куди могли долетіти такі тактичні винищувачі-бомбардувальники НАТО, як General Dynamics F-111 або MRCA Tornado.

Однак, приблизно, "на схід від Києва"... такої практики не було.

Крім того, на деяких авіабазах на півдні України та південному заході росії були збудовані так звані "обвалування", або "підривні загородження": по суті, земляні стіни (іноді укріплені цеглою або камінням, як на фото нижче), що оточували "стоянки" ("місця для стоянки" літаків). Це те, що радянська влада побудувала на деяких авіабазах у Криму, Баграмі та кількох інших авіабазах в Афганістані у 1980-х роках.

В результаті, коли СРСР розпався, колишні радянські, а нині російські ВПС були змушені відійти на авіабази, більшість з яких не мали жодного доброго укриття для авіаційної техніки.

... а потім цим питанням ніхто не переймався 30 років...

У 2018 році повстанці "Хаят Тахрір аш-Шамч" (ХТС) почали використовувати міні-безпілотники для нанесення ударів по контрольованій росією авіабазі Хмеймім, що на південь від Латакії в Сирії. Через це, а також через те, що після того, як Пуддінг тричі оголошував війну в Сирії "завершеною", Генштаб у Москві вважав за доцільне приховати реальну кількість своїх літаків, розгорнутих у Хмеймімі, від західних розвідувальних супутників, ВКС побудували на цій базі низку захисних укриттів. Суть їх полягала в простих бетонних стінах, накритих дахом з металевих листів. Цього виявилося достатньо, щоб протистояти масі ударів БПЛА поставнців. Решту, як і гадали "тупоголові командири" у Москві, збивали засоби ППО, а отже, жодних проблем не було...

... а потім це питання нікого не хвилювало наступні кілька років, аж до...

...так само, як і тоді, коли Пуддінг розпочав свою "спеціальну військову операцію", яка насправді мала стати "переворотом по-крупному" і захопити Україну без жодної великої війни. Ситуація почала змінюватися лише після того, як українці почали атакувати авіабази ВКС за допомогою безпілотників. Тоді Генштаб у Москві виділив кошти на будівництво захисних укриттів на всіх авіабазах у радіусі 400-500 км від України. Ці укриття не повинні були бути "загартованими" проти ударів бомб калібром 100, 250 і більше кілограмів, тому що в цьому не було необхідності. Зрештою, більшість українських БПЛА несуть набагато менші боєголовки (20-50 кг).

Відповідно, основна маса отриманих укриттів була сконструйована з відносно тонких металевих листів. Однак, принаймні з того, що можна почути з російських соціальних мереж, через ендемічну – і традиційну – корупцію в російських збройних силах жоден серйозний командир не є "настільки божевільним", щоб "розтринькати" все фінансування, виділене на конкретні цілі. Якщо можна отримати "дах над головою" іншими способами, чому б не покласти собі в кишеню 10-20-30 і більше відсотків?

Тому маса металевих листів, з яких будують такі ангари, є достатньо "товстою", щоб захистити літаки і наземні екіпажі від сонця і дощу, але не від добре націленого БПЛА...

Гадаю, ви можете собі уявити подальшу історію... до якої, до речі, варто додати: коли ворог, в даному випадку українці, також почне використовувати вольфрамові кульки в якості "шрапнелі" в боєголовках своїх БПЛА, навіть набагато товстіші металеві дахи не допоможуть. Залежно від кута падіння, вольфрамові кулі пробивають і 15-20-міліметрову сталеву броню.

Щодо того, як збираються УМПК, і по суті:

бомби загального призначення, такі як ФАБ-250М-54 або ФАБ-250М-62, ФАБ-500М-54 або ФАБ-600М-62, або якісь інші, зберігаються в сховищах боєприпасів, зазвичай побудованих під землею, десь на краю авіабази;

звідти їх привозять (на буксированих вантажівками платформах) до місця зберігання та складання комплектів УМПК. Там наземні бригади прикріплюють плавники:

потім весь потяг з платформ підвозять до літака, де бомби кріпляться до жорстких точок;

лише після цього до бомби приєднується решта комплекту УМПК.

Ось чому, наприклад, у тих 2-3 випадках, коли українські БПЛА влучили в "базу зберігання і складання комплектів УМПК", такі удари були дуже ефективними, навіть якщо в інших випадках вони не завдали шкоди решті бази, або завдали відносно невеликої шкоди.

Причина: вони влучали і знищували або пошкоджували одразу багато комплектів УМПК. Як наслідок, бази, про які йде мова, не можуть завдавати додаткових авіаударів з використанням планерних бомб протягом тижня після цього.

4. Чи могли б ви пояснити ситуацію з МКФ? Які системи використовують обидві сторони і наскільки вони на них покладаються? Як західні ЗРК і F-16 вписуються в IFF-систему ПСУ?

IFF розшифровується як "ідентифікація "свій-чужий". По суті, IFF варіюється від простої візуальної ідентифікації до засобів, які називаються "розпізнаванням некооперативних цілей" (NCTR, яка є однією з... ну, "найскладніших речей" навколо (тобто система відповідно розробленого апаратного і програмного забезпечення, що базується на великій базі даних, створеній за допомогою неймовірних обсягів надчутливої розвідувальної роботи)).

Тим не менш, більша частина того, що сьогодні розуміється під IFF, є відносно простою:де-факто кожен літак, цивільний чи військовий, обладнаний IFF-транспондером. По суті, це "чорний ящик з антеною". Коли він увімкнений, він повідомляє всім, кому потрібно знати, що це за літак. По суті, це той самий стиль технології, що використовується такими онлайн-ресурсами, як Flightradar24.com;

IFF-передавач Су-35 типу 4283відповідно, маса радарів (цивільних чи військових) включає в себе IFF-системи: антену та інше обладнання, а також програмне забезпечення, що дозволяє їм опитувати сигнали від IFF-транспондерів, які несуть літальні апарати.

Один з типових IFF-передавачів, що встановлюється в радари раннього попередження/спостереження.

Звичайно, на війні не дуже хочеться, щоб ворог знав, що це за літак (якого типу тощо). Ще менше хочеться, щоб ворог знав, де знаходиться цей літак, з якою швидкістю і на якій висоті він летить. Тому вся тема IFF є, м'яко кажучи, "делікатною". Далеко за межами грифу "цілком таємно". Доходить до того, що більшість бойових пілотів перед вильотом в залежності від обставин або вимикають свої IFF-транспондери, або переводять їх у "пасивний режим". У першому випадку транспондери не випромінюють взагалі, у другому – "відповідають" лише тоді, коли їх "запускає" IFF-допитувач. І це лише початок...

Чому це питання таке чутливе... і якщо коротко: ще під час Карибської кризи 1962 року АНБ виявило, що може не лише відстежувати радянські IFF-транспондери (а отже, і літаки, що їх несуть), а й те, що вони не зашифровані. Нерішуче вона передала ці дані ВПС США, які почали використовувати їх над Північним В'єтнамом у 1970-1972 роках: як тільки необхідна технологія була достатньо мініатюризована, вони встановили «ворожі IFF-допитувачі» на перехоплювачах F-4D Phantom II. Надмірно спрощені, завдяки ворожому IFF-допитувачу AN/APX-80 Combat Tree, вони виявилися здатними виявляти північно-в'єтнамські МіГ-21 з відстані понад 80 кілометрів. Далеко за межами звичайного діапазону дії їхніх радарів і навіть якщо вони все ще були на землі. (Боже... чи не отримаю я від деяких мудреців "суворої критики" за те, що так спростив їх улюблену тему...)

.... і Радянський Союз дуже повільно усвідомлював цю помилку, за що численні експортні клієнти їхніх МіГів і Сухої заплатили великою кров'ю: тобто це одна з головних причин великих втрат, скажімо, єгипетських, іракських, сирійських "МіГів" у війнах з Ізраїлем та Іраном у 1970-х і 1980-х роках (іншими були значно кращі американські ракети класу "повітря-повітря" AIM-9D/G/H/L "Сайдвиндер" і AIM-54A "Фенікс", але це вже "не про те").

"Але", як тільки Радянський Союз усвідомив цю помилку... ну, звичайно, не зовсім "Радянський Союз" зробив все можливе, щоб виправити її, а росіяни. Отже, востаннє я чув про цю тему майже 10 років тому, коли ВКС все ще використовував "ті самі" IFF-транспондери, що й раніше, але вони були оцифровані і містили 128-бітне зашифроване програмне забезпечення. Це програмне забезпечення було настільки суперсекретним, що я чув його назву лише один раз... насправді, так рідко, що його назва вислизає від мене і зараз. Достатньо сказати, що вони не ділилися ним ні з ким, ні з ким зі своїх експортних клієнтів... навіть з асадівцями в Сирії (саме тому останні збили російський розвідувальний літак Іл-20М, вбивши екіпаж з 18 осіб, ще в 2018 році). Якщо хтось купував бойовий літак чи гелікоптер російського виробництва, або радіолокаційну систему, або ЗРК, і запитував про IFF, то відповідь з Москви була такою: зробіть власну IFF.

Це приблизно те, що я знаю про те, що росіяни використовують для НВФ. На що слід звернути увагу:

ВКС, які мають на озброєнні не лише МіГи та Сухопутні, але й С-300, С-400, С-500, ЗРК "Бук М3" і т.д., і т.п. – використовує власну АСУ (автоматизовану систему тактичного управління) для об'єднання в мережу і координації своїх ППО; але

ППО всрф, тобто підрозділи протиповітряної оборони російської армії, використовують свою власну АСУП.

... і координація між ними... як би це сказати... "не завжди найкраща". Дійсно, через величезні розміри країни і недосконалість її систем військового зв'язку, навіть ВКС має великі проблеми з оновлення усіх своїх підрозділів щодо IFF. Не кажучи вже про підрозділи протиповітряної оборони всрф. А ще є тактичні ситуації, коли "рукавички знімаються" і командир того чи іншого підрозділу вважає, що його підлеглі повинні діяти "з усіх сил"... Саме тому і ВКС, і всрф раз по раз помилково ідентифікують власні літаки і вертольоти як "українські", а також відкривають вогонь і збивають їх.

Принаймні теоретично, українці "вирішили багато пов'язаних з цим проблем" у 2004 році, об'єднавши свої військово-повітряні сили і сили протиповітряної оборони. Більше того, під час війни навіть "важкі ЗРК" ЗСУ (сухопутні війська) оперативно підпорядковуються ПСУ. Це дещо полегшує ситуацію з IFF. При цьому я не маю жодного уявлення про те, які саме системи IFF використовує ПСУ: можу лише здогадуватися або сподіватися, що, виходячи зі стану української ІТ-індустрії, вони "досконаліші", ніж російські.

І навіть тоді... на жаль, оператори ПЗРК ЗСУ були останніми, хто був "принаймні достатньо добре інтегрований" в АСУ ЗСУ, а отже, і в єдину інтегровану систему ППО. Результат: у них під рукою не було жодного іншого ПЗРК, окрім Mk. 1 Eyeball. А візуально визначити національну приналежність літака з відстані понад 4 000 метрів... Саме тому вони збили чимало власних літаків і гелікоптерів – саме тому багато вцілілих літаків і гелікоптерів ПСУ сьогодні мають значну частину днища, пофарбовану в жовто-блакитний колір.

Ах, так... наостанок, ось кумедна історія, пов'язана з цим, від одного експортного замовника як західного, так і російського обладнання, також близько 10 років тому... Ну, військова служба, про яку йде мова, одночасно використовувала, між іншим, західні радари і літаки, а також ЗРК російського виробництва. Кожен з них був оснащений різними системами IFF. І ось, зрештою, в головному штабі цієї служби з'явився "подвійний пульт": по суті, офіцер сидів перед двома дисплеями, на одному з яких відображалися позиції літаків з... назвемо їх "системами IFF західного виробництва", а на іншому – радіолокаційна картина, створена радарами раннього попередження і управління вогнем "російських ЗРК"... і його робота полягала в тому, щоб координувати все це, і вказувати як ВПС, так і наземним засобам ППО армії, що і коли робити... знадобилося трохи гірких нарікань і ще якихось 5-6 років, щоб його начальство дозволило комерційній компанії розробити нове програмне забезпечення... так що, перш ніж комусь спаде на думку скаржитися на "генералів-редісок" в Україні, або в росії... тримайте цей... "безгромадянський" приклад в голові...

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