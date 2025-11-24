Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер

Том Купер не на жарт рознервувався поточною ситуацією з переговорами, на фронті та станом ЗСУ. Він вирішив викласти весь перелік претензій до військово-політичного керівництва України. На його думку, ці провали політичного керівництва та військового командування ведуть Україну до можливої поразки. Також він коротко охарактеризував ситуацію на найгарячіших напрямках фронту, де росіяни "двійками" продовжують проникати на контрольовану ЗСУ територію.

Для тих, хто міг пропустити цю новину: Зеленський вирішив, що не буде нікого звільняти. Інакше кажучи: він як і раніше відірваний від реальності і налаштований і далі бездарно блукати навмання, внаслідок чого Україна продовжуватиме програвати цю війну. І хоч би скільки Дональд Гілл і я не публікували про провали українського політичного та військового керівництва за останні 1,5 роки, досі є чимало читачів, які запитують, у чому ж саме проблеми.

Наступне шоу "Як програти війну" представлене вам тріо фантазерів Зеля-Єрмак-Сирський.

I. ПРОВАЛИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

1. Відсутність цілісної концепції мобілізації на весь період війни (2022-2023 рр.)

Хвилі мобілізації були імпровізованими, реактивними та політично обмеженими.

Україна так і не створила стійкого каналу постачання промислових ресурсів та робочої сили, який міг би підтримати тривалу позиційну війну.

Результат: серйозний дефіцит кадрів до середини 2023 року; обвал комплектування бригад до кінця 2024 року.

2. Надмірна залежність від концепцій навчання НАТО, що не відповідають українським умовам

Доктрина маневрів на рівні бригади НАТО передбачає:

перевагу в повітрі;

високу насиченість засобами розвідки, спостереження та рекогносцировки;

надійне логістичне забезпечення;

глибоку перевагу у вогневій підтримці.

Україна не мала жодної із цих умов.

Результат: контрнаступ 2023 року провалився на доктринальному рівні ще до його початку. (Додаткові серйозні помилки у прийнятті рішень – див. список нижче – потім завадили відновленню ЗСУ).

3. Постійна неправильна оцінка здатності росії відновлювати свої сили

Київські планувальники припускали, що втрати росії у 2022 році були стратегічно вирішальними. Натомість до 2024 року росія збільшила чисельність своїх збройних сил до 1,3-1,5 мільйона.

Нездатність передбачити збільшення чисельності збройних сил призвела до:

недооцінки наступального потенціалу росії;

неправильного розподілу сил;

нездатності підготувати запасні рубежи оборони.

4. Відсутність багаторічного плану виробництва боєприпасів

Жодного стратегічного внутрішнього виробництва:

артилерійських снарядів;

двигунів для БпЛА;

об'ємно-детонуючих/термобаричних боєприпасів;

засобів РЕБ.

Україна залежала від непередбачуваних запасів Заходу.

Результат: росія зберегла перевагу в артилерії у співвідношенні 7:1 – 15:1 (кінець 2023-2025 рр.).

5. Відсутність національної системи пріоритетів об'єктів ППО

Розгортання комплексів NASAMS/IRIS-T/PATRIOT визначалося політичними міркуваннями.

Критично важливі об'єкти (Павлоградський хімічний завод, ТЕЦ-5, залізничні вузли Дніпра) не були під постійним захистом.

Результат: росія методично нищила українську енергосистему та виробництво боєприпасів.

ІІ. ПРОВАЛИ НА ОПЕРАТИВНОМУ РІВНІ

6. Непобудовані ешелоновані рубежі оборони

Оборонні смуги (Куп'янський, Бахмутський, Покровський напрямки) були:

неглибокими;

непов'язаними між собою;

несинхронізованими між бригадами.

Результат: варто було "посипатися" одному вузлу – валився весь пояс оборони (наприклад, Авдіївка, Очеретине, вісь Покровськ-Мирноград).

7. Неправильне використання елітних з'єднань (2022-2024 рр.)

Елітні десантно-штурмові та аеромобільні бригади (46-та, 79-та, 80-та, 95-та) кидали у виснажливі бої без оперативної мети.

Результат: катастрофічне виснаження; елітний мобільний резерв, подібний до ВДВ, зник до 2024 року.

8. Нездатність створити мобільний резерв

Не було оперативного резерву, здатного своєчасно закривати російські прориви.

росія могла створювати локалізовані співвідношення чисельності військ 5:1 – 8:1 на свою користь.

Результат – швидкі обвали оборони на напрямках:

Лиман (2023 р.)

Авдіївка (2024 р.)

Торецьк-Покровськ (2025 р.)

9. Відсутність єдиного контуру ураження для артилерії, БпЛА та РЕБ

Українські бригади часто застосовували:

розрізнене наведення;

нескоординовані канали розвідки, спостереження та рекогносцировки;

нестандартні протоколи роботи з БпЛА.

Натомість російські війська вибудували єдину мережу ураження ("Орлан"-"ЗАЛА"-"Леєр"-"Ланцет"-артилерія).

Результат: українські бригади знищували по частинах.

10. Логістичні коридори так і не були укріплені

Траси М-04, М-18, Р-66, Р-85 та Бахмут-Костянтинівка залишалися:

відкритими;

вразливими;

без опрацьованих альтернативних маршрутів.

Результат: передбачуване російське переривання логістики, яке знову і знову ламало систему забезпечення ЗСУ.

ІІІ. ПРОВАЛИ НА ТАКТИЧНОМУ РІВНІ

11. Нездатність адаптуватися до багаторівневого домінування російських дронів

ЗСУ відставали від російських адаптацій на 9-14 місяців.

Україна використовувала різноманітні нестандартні дрони; росія натомість розгорнула:

масово вироблені FPV;

скоординовані з РЕБ барражуючі боєприпаси;

автоматизовані рої БпЛА із системами наведення.

Результат: катастрофічні втрати української техніки, починаючи з 2023 року.

12. Системи окопів не були пристосовані до ударів російських планерних авіабомб

відсутність укріплених бункерів або глибоких укриттів для виходу із зони ураження;

російські планерні бомби ФААБ-250/500/1500 просто розносили укріплені зони.

Результат: позиційна оборона втрачала сенс.

13. Надмірне використання моторизованих "штурмових груп" на пікапах

Ця "макгайверська механізація" оголювала особовий склад:

відсутність броні;

передбачувані маршрути;

відсутність захисту від FPV.

Результат: надзвичайно високий рівень втрат і швидке виснаження бригад.

ІV. ПРОВАЛИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВА

14. Надмірна фрагментація бригад

бригади були розділені на роти та неправильно використовувалися як "пожежні команди";

відсутність концентрації вогню і зусиль.

Результат: бригади швидше розпадалися та втрачали згуртованість.

15. Відсутність єдиної структури командування БпЛА та РЕБ

Конкуруючі внутрішні структури та "волонтерські батальйони дронів" діяли відокремлено.

Не було централізованої доктрини.

Результат: невдача у боротьбі за контроль над електромагнітним спектром росії.

16. Політичне втручання у прийняття оперативних рішень

Регулярні накази "триматися за будь-яку ціну":

Сєвєродонецьк (2022 р.)

Бахмут (2022-2023 рр.)

Авдіївка (2023-2024 рр.)

Покровськ (2024-2025 рр.)

Результат: знищення цілих досвідчених формувань.

17. Нереалістична оцінка чисельності та стану особового складу

Командири завищували показники боєготовності, щоб уникнути політичних наслідків.

Результат: наступальні та оборонні плани будувалися на вигаданих цифрах щодо сил і засобів.

V. ПРОВАЛИ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

18. Катастрофічна відсутність ротації

Підрозділи залишалися на передовій по 180-300+ днів без ротації.

Результат: психічне виснаження, сплески дезертирства та бойова неефективність бригад.

19. Відсутність стратегічного резерву після 2023 року

Втрати серед мобілізованих перевищували спроможність системи підготовки.

Результат: до 2025 року вся система ЗСУ втратила згуртованість та боєздатність.

20. Деградація корпусу досвідчених сержантів

Втрати серед сержантського складу у 2022-2023 роках знищили основу ЗСУ.

Нових сержантів готували мінімально.

Результат: крах тактичної майстерності на рівні малих підрозділів.

Сподіваюся, цей перелік достатньо простий для розуміння.

Єдиний висновок, який лишається додати: на цей момент абсолютно очевидно, що поки Зеленський/Єрмак залишаються при владі, жоден з цих пунктів не зміниться. Ні на йоту. Причина в тому, що цей режим довів свою повну нездатність винести будь-які уроки зі своїх помилок і повну нездатність до реформ (як себе самого, так і системи управління, а також організації та командування збройними силами).

Не дивно, що керівництво ЗСУ так само не сприймає порад, як і керівництво Імперського флоту Японії наприкінці 1930-х і на початку 1940-х років. Чим усе закінчилося для останнього, має бути добре відомо.

Звідси випливає висновок, що подальша деградація спроможності України чинити опір російському вторгненню є заздалегідь визначеним фактом. За поточними оцінками, остаточна втрата ЗСУ здатності продовжувати опір, тобто щось на зразок "орієнтовного часу до повного краху", становить від 4-6 до 8-10 місяців.

Огляд війни. 22 листопада 2025 року

Мені остаточно набрид Дампф і всі його "мирні плани". Настільки, що я вже просто ігнорую цю маячню. Але заради тих, хто питав: мені вистачило короткого погляду, секунд 30, щоб дійти висновку, що цей некомпетентний, старечо-немічний, расистський, педофіл і засуджений злочинець, який воліє мати справу з педофілами-мільярдерами, масовими вбивцями та диктаторами, і який до обрання президентом найпотужнішої країни світу ніколи в житті не зробив нічого корисного, просто не міг видати нічого іншого окремі конспекту того, що саме його друг-масовий вбивця в Москві вимагав з 20-24 лютого 2022 року.

...єдина новина – це вимога повної амністії за всі військові злочини, скоєні росіянами (або іншими від імені росії) в Україні.

"Мирний план" Дампфа – це список умов Пуддінга. І це все, що варто знати з цього приводу. Крапка.

...а потім "героїчна відповідь Зеленського": дайте спокій, будь ласка. Саме Зеленський, разом зі своїм головним контролером Єрмаком, наказав провести обшук у НАБУ та заарештувати Магомедрасулова, слідчого НАБУ у "справі Міндіча". Ніхто інший, як Зеленський, схвалив законопроект Єрмака про позбавлення НАБУ повноважень і, таким чином про замороження розслідування проти Міндіча. А його квазівлада – псевдопартія "Слуга народу" в парламенті підтримала цю ідею. Беззаперечно. Схоже, всі депутати цієї партії прогуляли школу в день, коли викладали самостійне мислення.

І вгадайте що? Хоча Зеленського і змусили відкликати цей законопроєкт і дозволити НАБУ виконувати свою роботу, Магомедрасулов досі перебуває у в'язниці. А офіцери ЗСУ та Прикордонної служби, які відмовилися купувати дрони у Fire Point, досі перебувають під слідством за "незаконне збагачення".

Все за наказами Зеленського. Хай піднімуть руки всі простаки, які і далі наполягають, що "Зеленський – герой" і "...не корумпований"...

Так, ще: Зеленський не втік... ну, мільйони інших українців теж нікуди не втекли. До речі: куди ж "втік" Міндіч?

У тому самому колоніальному проєкті, який вже надав притулок такій кількості російських і українських мафіозних босів та олігархів, що випали з обойми, а їхні охоронці стріляють один в одного на вулицях Тель-Авіва. Тобто в Ізраїлі. Щоб такі покидьки могли користуватися більшими правами, ніж корінні жителі – палестинці. Тому що Ізраїль не має угод про екстрадицію із "Заходом" і є режимом апартеїду, який вихваляють як "єдину демократію на Близькому Сході" і "нашого друга"… і "ніколи знову"… аж до того, що протест проти сіоністського геноциду палестинців заборонений законом у таких країнах, як Велика Британія, Німеччина тощо, а підтримувати цей геноцид дозволено.

Яке ж фантастичне досягнення "західної цивілізації" та "західних ліберальних демократій" у ХХІ столітті.

Яка ж випадковість, що громадськість старанно відволікають "мирним планом Дампфа" саме в той час, коли сам Дампф стикається зі справою Епштейна – де майже напевно виявиться, що Епштейн був агентом Моссаду, тоді як Ізраїль продовжує геноцид у секторі Газа та етнічні чистки на Західному березі (і все це і досі майже одностайно підтримужться "цивілізованим Заходом"); США впевнено котяться до рецесії та найбільшого дефіциту бюджету за всю історію; більшість ЄС зайнята "нелегальними мігрантами"; "другий за важливістю західний союзник" ОАЕ (у співпраці з росією) продовжує підтримувати різанину суданців Силами швидкого реагування; "американська Спарта Африки", Руанда, знову вторглася в ДР Конго; а в Україні улюблений військовий невіглас Зеленського, головком Сирський, б'є всі рекорди за швидкістю програшу боїв, і втрати життів українських військових і цивільних.

... і навіть не змушуйте мене заглиблюватися в системну масову некомпетентність політичного керівництва ЄС/НАТО. "Особи, що приймають рішення", та "лідери" тут настільки заангажовані, настільки нездатні приймати будь-які рішення, але настільки вправні в організації афер за допомогою мейнстрімних та соціальних медіа: я б не довірив таким, як Стармер, фон дер Ляєн чи Мерц, ані годувати моїх курей, ані доглядати за моїми котами, коли я виїжджаю на ніч, не те що "керувати" якимись країнами чи альянсами...

Яке ж шокуюче диво, що в цілому, коли йдеться про війну в Україні, все це мало лише один ефект: підбадьорило Пуддінга та орди його фанатів, а також усіляких психопатичних екстремістів на "Заході".

Ось така моя точка зору. Дякую за запитання і за увагу.

Користуючись некомпетентністю Сирського та поганою погодою, росіяни продовжують проникати на українську територію. Звісно-звісно: "максимум 2-3 чмобіка". Але коли є "250 (+) різних груп" цих "максимум 2-3 чмобіка", які цілодобово проникають всюди, а українська піхота тим часом обмежена спробами захистити пілотів дронів (які і так мало що можуть через погану погоду – за умови, що у них взагалі є дрони та батареї для їх живлення), то це дуже багато. І завдяки Зєлі/Єрмаку/Сирському/Буданову, які відповідають за це, це також "неможливо зупинити".

Куп'янськ... "тупоголові командири" у Москві, точніше сам Герасимов, стверджують, що вони "звільнили" Куп'янськ, а Генштаб України каже, що ЗСУ контратакували, "взяли під контроль маршрути ворожих диверсійних груп... зачистили північно-західні околиці"... Дійсно трагічно, що обидві сторони однаково ненадійні, граючи життями тисяч військових...

Лиман... коли Генштаб ЗСУ заявляє, що "українські сили оборони вразили позиції ворога в південно-східній частині Лиману", можна бути впевненим лише в одному: росіяни знову в цьому місті.

Сіверськ… тим часом навіть Генштаб України змушений був визнати: росіяни знаходяться в центрі зруйнованого міста. І на півночі, і на півдні. Місце успішно обороняли три роки. Останній рік завдяки відносній автономії одного з місцевих командирів ЗСУ. Потім Сирський приїхав "інспектувати", і оборона склалася, як картковий будиночок Зеленського…

Костянтинівка… звісно, найбільшу увагу привертають звичні "ігри з прапорами", і Генштаб України стверджує, що ЗСУ "просунулися в південно-східну частину"… але, дідько дери: навіщо їм просуватися в місце, яке вони повинні контролювати? Факт: просто не можна заперечувати, що росіяни мають потужну (і зростаючу) присутність в Іванопіллі, обійшли українські позиції в північній частині цього села і групою 15-20 осіб просунулися (через дачі в Ягідці) в саму Костянтинівку. Вам це може не подобатися, але ви мусите це прийняти.

Покровськ… місто не лише під контролем росії (за винятком, можливо, невеликого кварталу в центрі: невже те, що залишилося від 425-го штурмового полку, досі в місті?!?), але росіяни просуваються далі на північ. Це робить ідіотичну впертість Зєлі/Сирського "ані кроку назад" для гарнізону ЗСУ в Мирнограді абсолютно безглуздою. Так, формально той "все ще тримається", але як хтось у Києві взагалі уявляє його вихід звідти…? Або наші героїчні президенти та суперрозумні головкоми вже списали цих військових? Якщо росіяни не стратять їх одразу після капітуляції, то очікуваний фінал – такий самий як у цієї колони українських полонених, яку вчора зняли на відео біля "Красноармійська". Це вже третє таке відео, яке з'явилося за останні кілька днів...

Дніпро… так, я тепер називаю це Дніпровським сектором. Бо саме в цьому напрямку рухається фронт. росіяни проникли не тільки в Радісне, а й у Данилівку, відрізавши дорогу, що з'єднує Покровське з Гуляйполем.

Так от, хлопчики і дівчатка: ця війна знову стає маневровою. У темпі равлика, але все ж.

Джерело: Перелік провалів, Огляд війни