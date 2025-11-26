Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер

Том Купер через історію ірано-іракської війни показує, чому відсутність стратегії завжди веде до поразки. Саддам Хусейн роками вів безглузду війну, поки не дозволив своїм генералам розробити чітку стратегію – удари по іранських нафтопереробних заводах, які й змусили Тегеран капітулювати. Купер проводить паралель із нинішньою Україною: замість послідовної стратегії керівництво України, на його думку, веде війну заради телегенічних відео та популярності у соцмережах, тоді як путін має чіткі цілі, шляхи та засоби їх досягнення.

Вечір, ти зробив домашнє завдання, почистив зуби, час лягати спати. Тож дозволь розповісти тобі відповідну казку на ніч.

Колись давно, в далекій-далекій країні…

…жив-був диктатор у Багдаді на ім'я Саддам ("Молот") Хусейн ат-Тікріті. І 22 вересня 1980 року він наказав Іраку вторгнутися в Іран. На жаль, диктатор Саддам не мав чіткої стратегії. Так, він пояснив своїй армії, що її завдання – відтіснити іранську артилерію на таку відстань, звідки вона не зможе дістати Іраку. Публічно він пояснив вторгнення необхідністю контролювати водний шлях Шатт-аль-Араб. Він навіть показово у прямому етері розірвав Алжирський договір – угоду, підписану ним і шахом Ірану Резою Пахлаві у 1974 році, яка передбачала розподіл Шатт-аль-Араб приблизно порівну…

Проте, повторимо: у Саддама не було стратегії. У кращому разі його можна описати як людину, яка сподівалась, що вторгнення спричинить падіння нового режиму в Тегерані, ще більший хаос у країні, і це дозволить йому захопити нафтонасичену провінцію Хузестан та увійти в історію як великий полководець і геніальний стратег…

Чотири тижні по тому Саддам був змушений не лише припинити весь експорт нафти, але і почати імпортувати паливо, оскільки нафтова промисловість Іраку була зруйнована ВПС Ісламської Республіки Іран (IRIAF). Через рік Ірак, багата на нафту країна із запасами на суму близько $30 млрд на момент приходу до влади Саддама (у 1979 році), збанкрутував: він не міг обслуговувати зовнішній борг, накопичений для фінансування війни з Іраном. Лише завдяки великим кредитам від Кувейту, а потім від Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів Ірак зміг продовжувати безглузду війну. А через півтора року армія Саддама була розгромлена іранською армією і вигнана з провінції Хузестан, втративши при цьому 4-5 дивізій. І менш ніж через два роки Іран почав наступати на Ірак, маючи на меті захопити його друге за величиною місто: Басру…

Оскільки ніщо інше не працювало проти іранців, Саддам потребував нових ідей. І ось: бінго! Десь на другому році війни у диктатора Саддама з'явилася фантастична ідея. Він усвідомив, що мусить знайти рішення, як перемогти Іран. Що він мусить розробити щось, що називається стратегією. Його початкове рішення було фантастичним: майже кращим, ніж у Обами. І абсолютно новим: не те, що колись розробили британці для придушення народного повстання у…, гей, це ж було в Іраку в 1920 році…, але зараз я відхиляюся від теми. Його першою ідеєю було бомбардувати іранське цивільне населення. Бо, як усім відомо, це швидко підриває моральний дух населення ворога і налаштовує його проти власного уряду. Це вже нібито було доведено німецькими цепелінами під час Першої світової війни, теоріями Джуліо Дуета 1920-х років, потім німецькими ВПС під час битви за Англію, а особливо бомбардуваннями США і Великої Британії нацистської Німеччини під час Другої світової війни…

Іракські ВПС охоплювали велику територію на заході Ірану і бомбили всі міста й селища в радіусі 100 км від кордону з Іраком, до яких могли дістатися, вбиваючи десятки іранських цивільних осіб. Крім того, час від часу вони також бомбили конвої торгових суден, що перевозили підкріплення і постачання Перською затокою до порту Бандар-е Хомейні. На жаль, ці повітряні сили зазнавали все більших втрат: навіть за технічної підтримки Франції та СРСР вони не могли знайти рішення для протидії таким американським системам озброєння, які використовував Іран, як перехоплювачі Grumman F-14 Tomcat або ракети класу "земля-повітря" (SAM) MIM-23B I-HAWK.

Тож Саддам поскаржився своїм спонсорам у Кувейті та подібних місцях. Разом вони розробили великий генеральний план: озброїти Ірак винищувачами-бомбардувальниками з протикорабельними ракетами, щоб ті могли знищити танкери, що експортують іранську нафту з двох величезних терміналів на острові Харк у північній частині Перської затоки. Потім іракці орендували у Франції винищувачі-бомбардувальники Dassault Super Etendard, озброєні протикорабельними ракетами AM.39 Exocet, які мали слугувати тимчасовим рішенням, доки Dassault не розробить і не запустить у виробництво винищувачі-бомбардувальники Mirage F.1EQ-5, озброєні тими самими ракетами. Кувейтці, саудівці та інші країни оплатили все це поставками сирої нафти.

На жаль, нафтовий картель ОПЕК встановив суворі квоти на видобуток. Оскільки Super Etendards, Mirages, Exocets, навчання їхніх екіпажів, будівництво необхідної інфраструктури в Іраку та загальні військові витрати Іраку на війну з Іраном коштували дуже дорого, Кувейт, Саудівська Аравія та інші країни змушені були знайти спосіб отримати додаткову сировину, щоб оплатити всі іграшки Саддама. Тож вони почали купувати нафту в Ірані.

…і так, перші три або чотири кораблі, які у 1984 році були вражені іракськими Super Etendards, озброєними Exocets, – всі перевозили іранську нафту з Харка до Франції, щоб оплатити ці іракські винищувачі-бомбардувальники та їхні ракети…

Але не хвилюйтеся: диктатор Саддам не був у скрутному становищі. Протягом наступних трьох років кувейтці, саудівці та інші країни продовжували старанно фінансувати літаки та ракети для Іраку, французи продовжували старанно виробляти та поставляти свої літаки Mirage та ракети, а іракці продовжували старанно атакувати танкери, що експортували іранську нафту.

…яка несподіванка, нічого не спрацювало.

До речі, виявилося, що іракські літаки Mirage, які атакували важливі та потужні насоси, що перекачували нафту підводними трубопроводами з іранського материка до нафтоперекачувальних станцій на Харку, не досягли своєї мети; так само, як і літаки Mirage, що атакували ці підводні трубопроводи та нафтоперекачувальні станції на Харку. Добре навчені та підтримані своєю величезною металургійною промисловістю, іранці швидко відремонтували всі пошкодження. Неможливо повірити, які ідеї та імпровізовані рішення вони розробили в процесі. Ба більше, оскільки їхні клієнти скаржилися на іракські літаки Mirage та їхні ракети Exocet, іранці організували собі танкер-шаттл: вони орендували два десятки надвеликих нафтових танкерів (ULCC, у розмовній мові "супертанкери"), озброїли їх легкою зенітною артилерією та ракетними приманками й укомплектували спеціально навченими екіпажами. Вони забирали нафту з Харка і доставляли її до південної частини Перської затоки, де її перевантажували на судна, відправлені клієнтами з-за кордону…

…До речі, це не допомогло навіть тоді, коли іракські ВПС навчилися проводити операції з дозаправки у польоті на мінімальній висоті, щоб долетіти до південної частини Перської затоки і атакувати іранські танкери-шаттли в Ормузькій протоці. Звісно, такі операції вражали, що підтвердили офіцери ВМС США, які їх спостерігали, але Іран продовжував експортувати свою нафту, ніби завтра не настане… і залишався здатним фінансувати війну проти Іраку.

Тим більше, що до 1986 року кувейтці, саудівці та інші, плюс іранці, наповнили ринок такою кількістю нафти (все для того, щоб оплатити авантюри Саддама в Ірані), що ціна на нафту впала, і тоді вони всі опинилися в глибокій с...і, а… так: це ж має бути придатним для маленьких дітей. Гаразд, тоді скажімо, що у них у всіх було багато додаткових проблем.

Зрештою, диктатор Саддам так сильно потребував грошей Кувейту, Саудівської Аравії та інших країн, що французи все менше хотіли продовжувати постачати літаки Mirage без оплати. Навіть більше, іранська наступальна операція на півострові Фау в лютому 1986 року майже зламала хребет іракській армії. Тому диктатор Саддам дійшов нової ідеї. Гей! Можливо, він, який не мав уявлення про війну та військові справи (крім того, що був великим шанувальником літака Grumman F-14 Tomcat), незалежно від того, наскільки він був розумним, не був таким великим військовим лідером і геніальним стратегом, як вважав себе? Тож, як щодо того, щоб дозволити його високоосвіченим генералам фактично виконувати свою роботу і знайти стратегію проти Ірану, яка б змусила Іран припинити бойові дії?

Я бачу, що ви зараз дуже сонні, тож дозвольте мені скоротити цю довгу історію: генерали вибрали собі кількох експертів з іракської нафтової промисловості та будівельного сектору, і сформована команда стратегів витратила деякий час, щоб з'ясувати, що працює, а що ні. Врешті-решт, вони доручили іракським повітряним силам знищити всі іранські нафтопереробні заводи. Це було зроблено за два місяці, на початку 1988 року… і… дивіться!

Можна сказати, що це був випадковий збіг, що приблизно в той же час надзвичайно кмітливі стратеги в Тегерані планували провести великі наступальні операції тієї весни з ізольованих гір північно-західного Ірану в ще більш ізольовані гори північного Іраку. Але коли іракська армія потім провела контрнаступ на півдні, Тегеран також мав усвідомити, що він у глибокій с...і, е-е-е… халепі: у нього було так мало палива, що він не міг розраховувати на передислокацію своєї армії з півночі на південь навіть за шість місяців.

…що, разом з ендемічною корупцією Корпусу вартових ісламської революційної (КВІР), не тільки призвело до краху національної економіки, але й стало фактичною причиною, чому Тегеран погодився на перемир'я за посередництва ООН, поклавши у такий спосіб кінець цій 8-річній війні.

І якщо вони з того часу не померли, то живуть довго і щасливо…

Я думаю, що є три типи читачів такого роду матеріалів. Одна група, скажімо, близько 33%, заснула. Інша група – скажімо, ще 33% – ніколи не зрозуміє важливість такого поняття, як стратегія успішного ведення війни…

Е-е-е… Звідки я це знаю?

Просто провів цілий день, терпляче пояснюючи цю фактичну ситуацію одному (високоосвіченому) українцю та прихильнику України з Заходу. Гадаю, загалом їх було щонайменше 8-9… Проте всі вони залишилися глибоко ображеними моєю критикою бардака, створеного Зелею/Єрмаком (і Сирським/Будановим), та відсутністю у них стратегії… Деякі були особливо розчаровані: пояснивши мені, наскільки слабка і маленька Україна в порівнянні з росією, вони сказали, що не розуміють мене. Якщо Україна нічого не робить, я кажу, що Україна погана. А якщо Україна щось робить, я теж кажу, що Україна погана. Тим більше в день, коли Україна завдала такого телегенічного удару, як по цьому літаючому випробувальному стенду А-60.

Так, звісно, цей єдиний A-60 (реєстраційний номер RA-86879) – сильно модифікована версія транспортного літака Іл-76 – був "суперсекретним": за повідомленнями, його модифікували для несення лазерів та різних протисупутникових систем. І так, звісно: його знищили (що, між тим, підтверджують супутникові фотографії). Однак він деякий час "зберігався під відкритим небом" на авіабазі в Таганрозі: йому бракувало західної електроніки, щоб бути боєздатним. І навіть якщо Україна не має великої космічної програми, тож росіяни могли б застосувати його проти неї. Отже, хоча це і "привабливий удар"…вибачте, але ця атака є лише черговим свідченням того, що українське керівництво не здатне розробити послідовну стратегію боротьби з росією, а потім дотримуватися розроблених планів.

І все це тому, що абсолютно неможливо зрозуміти, що українські вищі політичні та військові керівники знову псують справу, переносячи свою кампанію ударів дронами і ракетами з російської нафтової промисловості на… "що завгодно", чи не так?

Абсолютно незрозуміло, і будь-який пристойний расист, безсумнівно, негайно підтвердить: абсолютно неможливо, що режим, який керує справами з Києва, коли-небудь зробить подібні помилки як Саддам. Наприклад, вести війну без стратегії. Лише заради… можливо, підтримки популярності за допомогою телегенічних вбивств і заяв, що "піднімають бойовий дух"…?

…крім того, як зазвичай, дехто додає, що я є антисемітом через мою критику геноциду палестинців з боку Ізраїлю. Чому хтось повинен перейматися тим, що Ізраїль бомбардував ще двох палестинських дітей і винищив цілу сім'ю із семи осіб лише за останні 24 години "перемир'я": це ж палестинці, і вони, на відміну від українців, не є людьми, які заслуговують на увагу, чи не так…?

Отже, скажімо, що тепер, коли я заспокоїв перші дві групи читачів, можу зосередитися на третій групі: скажімо, на решті 33%. Ті, хто або негайно збирається, або принаймні може спробувати зрозуміти.

Що це за річ, ця "стратегія", про яку я кілька разів згадував? Чому вона має значення? Що вона може, а що не може?

Існують різні типи стратегії: одні стосуються національної політики, інші – військової справи. Цей термін використовується надмірно і став досить еластичним, майже неважливим, м'яко кажучи. Ба більше, особливо сучасні цивільні особи, і все більше високопоставлених військових, здається, зробили звичкою (навіть традицією) плутати його з "плануванням". Однак, вибачте: планування – це не стратегія.

Кілька століть тому Карл фон Клаузевіц дав декілька визначень стратегії. Два, які мені подобаються найбільше:

мистецтво розподілу та застосування військових засобів для досягнення політичних цілей та

процес постійної адаптації до мінливих умов та обставин у світі, де панують випадковість, невизначеність та неоднозначність.

Інакше кажучи: стратегія – це нескінченний процес всебічної адаптації та координації наявних засобів для досягнення результатів. А оскільки йдеться про війну, і той самий фон Клаузевіц прославився тим, що визначив війну як "продовження політики іншими засобами", я думаю, що ситуація тепер повинна бути зрозумілою: стратегія – це процес постійного узгодження національних інструментів влади для створення… або, якщо вам більше подобається, формування бажаного результату війни. Це основа: міст між політикою та збройними силами.

Це означає: політика, яка не має стратегії, не може пояснити цілі війни своїм збройним силам. А це зі свого боку означає, що якщо політичне керівництво не має стратегії, збройні сили не можуть мати уявлення про політичні цілі війни.

Коли це відбувається, шановні 33% читачів, ситуація приречена на провал. На стратегічному рівні уряд не здатний навіть сформувати надійні союзи, не кажучи вже про те, щоб наказати збройним силам знайти спосіб виграти війну. На оперативному рівні збройні сили не мають цілей (особливо таких, яких вони можуть досягти); а на тактичному – не мають уявлення, як проводити бойові операції, тому що вони не знають, за що воюють (принаймні, ні за що інше, крім як за щось на кшталт "власного виживання", бажано в тому самому зручному бюро, будь ласка).

Відповідно, коли я кажу, що Зеля/Єрмак (не кажучи вже про Сирського/Буданова) не мають уявлення про стратегію, то я маю на увазі, що вони не мають уявлення, як узгодити національні інструменти влади, щоб сформувати бажаний результат цієї війни. Дійсно, після 3,5 чи 11 років цієї сутички я б навіть зробив висновок: вони навіть не хочуть цього дізнатися.

За винятком забезпечення власного виживання, незалежно від ціни, і хоча так часто кричать "все буде Україна", уряд у Києві не має уявлення, чого він хоче досягти у цій війні: ні уявлення про політичні, ні про воєнні цілі. Оскільки він не має уявлення про цілі, він не має уявлення про способи їх досягнення; і через це ніколи не дбав про те, щоб вчасно забезпечити необхідні ресурси, що призвело до ситуації, коли він також не має засобів, щоб зробити... ну, очевидно, ніхто насправді не впевнений, що саме...

Найбільше, що Зеля/Єрмак розробили в плані "стратегії", – це доручення Сирському організувати "бойові операції" з метою створення відео, які привертають увагу підписників і лайки у соцмережах.

Що гірше: режим Зеленського/Єрмака не просто "робить помилки", що є природним для всіх нас. Він наполегливо відмовляється вчитися на помилках. У цьому плані він є настільки ж негнучким, як і несприйнятливим до порад.

Звісно, щоб завершити картину, до цього слід додати подібну некомпетентність ЄС. Однак факт залишається фактом: суть проблеми полягає в некомпетентному та корумпованому українському керівництві. Якби воно виконувало свою роботу належно, навіть ЄС/НАТО тим часом схаменулися б.

Для порівняння, Пуддінг – це персонаж, який дуже дбає про стратегію. Як колишній співробітник КДБ, і так само, як його колеги – "тупоголові командири" з москви, він одержимий ідеєю завжди мати чітко визначену стратегію (а також відповідні "План А", "План Б", "План В" тощо).

Ціль: його кінцевою метою у цій війні завжди було унеможливити вступ України до НАТО та ЄС і знешкодити режим у Києві. Ціна не має значення: важливий саме цей кінець. Ось чому ця стратегія залишається надзвичайно успішною до сьогодні.

Шлях: вторгнення в Україну і окупація, або до лінії (приблизно) Коростень-Житомир-Кіровоград-кордон Молдови, як передбачалося спочатку, або "лише" чотири області, які росіяни окупували з 2014-2022 років… чи це ще має значення?

Засоби: абсолютно чіткі. Продовження політики іншими засобами. Війна.

Чи завжди ця стратегія була ефективною? Ні. Кілька разів вона ледь не провалилася. Але завдяки відсутності стратегії у протилежної сторони цього просто не сталося. З нинішнім квазікерівництвом у Києві та навколо ЄС я б навіть сказав: цього не може статися.

А потім, станом на цей вечір, Зеля буквально скаржиться на москву, яка "продовжує ставити війну проти України понад усе".

О боже! Ви можете собі це уявити?!?

Поки Зеля все ще не має стратегії, і, за його власними словами, захист України, здається, не є одним із його пріоритетів (?), ці підлі, набридливі росіяни несправедливо наполягають на своїй стратегії!

То що ж?

Тепер Зеля збирається створити стратегію – доопрацювати умови капітуляції, щоб порадувати Дампфа.

Схоже, у цій війні для тих, хто нагорі, краще будь-що, аби лише не перемога над росією.

