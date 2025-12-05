Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Моді заявив путіну, що Індія не нейтральна, а на боці миру

05 грудня 2025, 13:09
Фото: Укрінформ
Однак назвав рф справжнім другом Індії.

Про це пише видання India Today

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом росії Володимиром путіним заявив, що Нью-Делі не займає нейтральну позицію у війні росії проти України та стоїть на боці миру.

"Індія не є нейтральною. У Індії є сторона, і це сторона миру", - наголосив Моді.

Він додав, що Індія підтримує всі миротворчі зусилля та "стоїть пліч-о-пліч з усіма ініціативами заради миру". 

Прем’єр також назвав росію "справжнім другом Індії" і зазначив, що від початку війни між двома країнами ведуться постійні переговори.

"Час від часу ви, як справжній друг, тримали нас в курсі всього. Я вважаю, що довіра — це велика сила. Благополуччя народів лежить на шляху миру, і разом ми поведемо світ цим шляхом", - заявив Моді.

У відповідь путін подякував Моді за "особисту увагу до українського питання" та зазначив, що тривають переговори зі США щодо можливого мирного врегулювання.

За даними видання, за останні 11 років Моді й путін зустрічалися 19 разів, що свідчить про тривалі та регулярні контакти між лідерами двох країн.

 
