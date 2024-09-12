Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці, дослідник війни і стратегій Мік Раян вітає той факт, що адміністрація США після 31 місяця емоційних заяв і промов нарешті подала свою стратегію стосовно України до Конгресу. Експерт виклав свої думки щодо того, які цілі та завдання мала б містити ця стратегія для перемоги України та реального впливу на хід війни. Втім, за його словами, залишається досі нез'ясованим єдине питання: чи дійсно Америка прагне перемоги України у війні.

Стратегія щодо України, судячи з усього, була передана до Конгресу США. Як може виглядати ця стратегія США і який вплив вона матиме?

"Україна і Захід зможуть серйозно претендувати на справжню перемогу лише тоді, коли і якщо бойові дії закінчаться прийнятним миром. Це означає, що Сполученим Штатам та їхнім партнерам потрібно вийти за межі поточного поля бою. Вони повинні визначити, яку велику стратегію їм слід реалізовувати, щоб сформувати довгостроковий перебіг війни та її довготривалий результат", – Ентоні Кордесман, лютий 2023 року.

Нещодавно стало відомо, що адміністрація Байдена нарешті подала на розгляд Конгресу США стратегію підтримки України. Про це повідомив Reuters:

Помічник конгресмена сказав, що довгоочікувана доповідь надійшла до законодавців у понеділок, і вони ще не мали можливості ознайомитися з нею. Два інших джерела, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити засекречене питання, підтвердили, що доповідь була доставлена. Білий дім не відразу відповів на прохання про коментар.

Стратегія, яка пов'язана з поточною допомогою США Україні, мала бути представлена Конгресу ще в червні. З огляду на те, що війна триває вже 31-й місяць, відсутність стратегії до цього часу багато в чому свідчить про обережність і стратегічну боязкість, продемонстровану під час війни багатьма (але не всіма) прихильниками Києва.

Мета цієї статті – дослідити поточну стратегію США щодо України, а також те, як може виглядати нова стратегія, представлена в останні дні правління адміністрації Байдена, і чи матиме вона вплив на траєкторію війни.

Поточна стратегія США. Чіткої досі немає

У США немає чіткої стратегії щодо війни в Україні. Через 31 місяць адміністрація Байдена все ще використовує кризовий менеджмент, промови і гасла на кшталт "стільки, скільки буде потрібно", замість того, щоб розробити і реалізувати чітку, добре забезпечену ресурсами стратегію щодо України.

Я досліджував це питання у своїй новій книзі "Війна за Україну". Ключовими елементами підходу США від початку війни були наступні:

надання військової та економічної допомоги Україні;

згуртування міжнародної підтримки для надання економічної, гуманітарної та військової допомоги;

лідерство в розробці та впровадженні економічних санкцій;

уникнення війни між США та росією.

Колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Міллі описав чотири бажані стратегічні результати:

Не допустити кінетичного конфлікту між збройними силами США і НАТО з росією. Стримувати війну в географічних межах України. Зміцнювати і підтримувати єдність НАТО. Надати Україні сили і засоби для боротьби.

Відсутність чіткої стратегії США щодо України навряд чи є новою проблемою. Кілька організацій запропонували стратегії щодо підходу США до війни. У травні цього року Центр стратегічних і міжнародних досліджень запропонував план "Перемога в Україні", що включає п'ять стратегічних ініціатив. Ви можете прочитати цей звіт тут.

У спільній доповіді Комітету у закордонних справах, Комітету у справах збройних сил та Постійного комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США також було запропоновано План перемоги в Україні. Зокрема, він рекомендує наступне:

Шлях до перемоги для України вимагатиме (1) швидкого надання Україні критично важливого озброєння, (2) посилення санкцій проти режиму путіна і (3) передачу Україні заморожених російських суверенних активів.

З часом прагнення (без відповідної стратегії) адміністрації Байдена, схоже, змінилися. Спочатку підтримуючи ідею витіснення росії з України, результати українського контрнаступу 2023 року, очевидно, призвели до того, що адміністрація американського президента змістила акцент з повної перемоги на те, щоб Україна "краще позиціонувала себе для переговорів".

Ймовірно, це було зумовлено думкою про те, що Україна не зможе провести наступальні операції для звільнення своєї території. Таке враження, що українська кампанія на Курській дузі покликана кинути виклик і змінити цю думку в США та за їх межами.

Якою може бути стратегія США щодо України?

Нова надія. Стратегія, подана до Конгресу

Повідомлення про надання стратегії США стосовно України до Конгресу з'являються в той час, коли Іран посилює свою підтримку росії, надаючи їй балістичні ракети Fath-360. Малоймовірно, що ці ракети будуть супроводжуватися обмеженнями на їх використання. Однак вони дозволять росії посилити атаки на українські війська у Курській області, а також на цивільні об'єкти в радіусі близько 100 км від російського кордону.

Протягом останніх кількох тижнів український президент також обговорював український План перемоги, який має бути представлений президенту Байдену та іншим прихильникам України цього місяця. Я досліджував його і необхідність чіткої теорії перемоги в Україні у цій нещодавній статті. Узгодженість американської стратегії та українського Плану перемоги буде ключовим фактором ефективності нової американської стратегії.

Нова стратегія Сполучених Штатів, яка, як повідомляється, є засекреченою, ймовірно, не залишиться такою надовго. Вона була подана на розгляд Конгресу США у Вашингтоні. Важко уявити, що ця стратегія буде триматися в таємниці занадто довго.

Тим не менш, на що може бути спрямована відкрита стратегія США, і якими можуть бути її основні компоненти? По суті, якою буде мета стратегії та її ключові напрямки?

Найважливішим елементом стратегії стане мета американської підтримки, яка буде описана в документі. Базуючись на реалістичній оцінці потенціалу України та росії, а також поточної ситуації у війні, мета повинна включати чітке бачення результату, або кінцевого стану, якого США прагнуть досягти у війні.

Стратегія має чітко показати, що війна в Україні зачіпає американські інтереси як в Європі, так і в Тихоокеанському регіоні; стратегія має передбачати переконливу мету підтримки України, яка забезпечує безпеку в Європі, стримує агресію в Тихоокеанському регіоні і запевняє європейських та азійських союзників, що США залишаються надійним і послідовним союзником і партнером у сфері безпеки.

Що стосується чіткої кінцевої мети, то стратегія може використовувати існуючі заяви щодо України, як-от публіцистична стаття президента США від 2022 року. У травні 2022-го Байден написав у статті для New York Times, присвяченій Україні, що "мета Америки проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну і процвітаючу Україну, здатну стримувати і захищати себе від подальшої агресії".

Однак чіткої кінцевої мети недостатньо. Які стратегічні завдання можуть знадобитися для її досягнення?

Як я писав протягом останнього року або близько того, чистого "захисту України" недостатньо. Нова стратегія США, якщо вона хоче мати якийсь вплив, повинна перейти до "перемоги над росією в Україні" як ключової мети. Це чітка мета, яка вплине на мислення в Європі, а також дасть зрозуміти путіну, що йому не вдасться "перемогти, перечекавши" Захід. Ця мета – перемогти росію, щоб перемогла Україна – має також вплинути на обсяг і темпи підтримки України з боку США та інших країн.

Іншою метою має бути збереження міжнародної коаліції, яка підтримує Україну. Ця коаліція надає величезну допомогу Україні через низку ініціатив з військової та економічної підтримки, і цю допомогу необхідно зберегти, якщо не збільшити її розмір і швидкість надання.

Третьою метою мають стати інвестиції в оборонну промисловість, щоб прискорити підтримку України, відновити військові запаси США і стримати китайський авантюризм. Арсенал авторитарних режимів здатен забезпечити росії безперервний потік зброї та боєприпасів для війни. Цю проблему необхідно вирішувати шляхом збільшення оборонного виробництва у США та союзників, а також додаткових санкцій і прихованих дій, спрямованих на перешкоджання оборонному виробництву в росії та недружніх державах.

Четвертим завданням буде досягнення більшої дипломатичної підтримки України з боку міжнародного співтовариства та зменшення тенденції країн, що відсторонилися, мовчазно підтримувати росію через закупівлю дешевих енергоносіїв або не підтримувати Україну в ООН. З цим має бути пов'язана активізація зусиль із протидії російській дезінформації та її посиленню з боку таких країн, як Китай.

Ці цілі лежатимуть в основі "перемоги у війні". Але стратегія США має також передбачати і підтримувати "перемогу миру" України.

Цілі "перемоги миру" включатимуть гарантії безпеки для України (включно з підтримкою її вступу до НАТО і двосторонніх домовленостей), підтримку відновлення в Україні та підтримку судового переслідування російських воєнних злочинців. У сукупності це, ймовірно, займе десятиліття.

У запропонованій стратегії немає нічого простого, дешевого чи швидкого. Але стратегія полягає не в цьому. США потрібно буде перейти від політики і заяв, які приносять миттєве задоволення, до стратегії, яка підкріплює теорію перемоги України, гарантує її довгострокову безпеку і дає впевненість іншим американським союзникам у спроможності та надійності Сполучених Штатів в Європі та інших частинах світу.

Вплив на війну. Чинники, від яких залежатиме нова стратегія

Вплив нової стратегії США буде залежати від кількох факторів. Першим і найбільш очевидним є те, що адміністрації Байдена залишилося лише кілька місяців. Навіть якщо адміністрація Гарріс буде приведена до присяги на початку 2025 року, цілком ймовірно, що можуть виникнути певні відмінності у підходах до війни в Україні. Гарріс, безумовно, є прихильницею України, що вона підтвердила під час нинішніх президентських дебатів. Якщо Трамп переможе в листопаді, стратегія адміністрації Байдена матиме дуже обмежений вплив, оскільки вона, ймовірно, буде "скасована" в січні 2025-го.

Другий чинник, який визначатиме, чи вплине стратегія США на траєкторію війни, – це те, чи буде вона більш амбітним курсом, чи ні. Якщо стратегія буде більше схожа на те, що ми бачили протягом останніх 31 місяця, то вплив стратегії буде обмеженим. Однак, якщо вона охоплюватиме більш сміливий погляд на війну, включно з поразкою росії в Україні, це змінить мислення в Києві, москві та Брюсселі. Це можна було б тільки вітати, але ми не повинні покладати великих надій на такий результат.

Третій чинник, як я вже згадував на початку статті, полягає в тому, наскільки стратегія Байдена щодо війни узгоджується з українським Планом перемоги. Те, що американська стратегія і український План перемоги обговорюються або оголошуються в один і той же місяць, навряд чи є збігом. Однак це не означає, що вони синхронізовані. Але певний рівень синхронізації буде вкрай важливим для того, щоб нова стратегія США мала реальний вплив на траєкторію війни.

Останнім чинником впливу цієї стратегії є її зв'язок з політикою США щодо підходу до протистояння авторитаризму. Хоча росія становить серйозну загрозу для своїх європейських сусідів (а також азійських сусідів), вона є однією з чотирьох авторитарних держав, які зараз працюють над досягненням спільної мети: зниженням впливу, безпеки і процвітання Сполучених Штатів і Заходу в цілому. Стратегія США щодо України має підтримувати і бути частиною цієї ширшої, довгострокової конфронтації з авторитарними державами "Великої четвірки".

Стратегія, яка допоможе Україні перемогти? Час покаже

Час покаже, чи змінить нова стратегія США уявлення про підтримку України в Конгресі та серед американських громадян, чи прокладе курс на те, що все залишиться по-старому. Це може бути подальший документ, який встановлює іншу, більш сміливу політику підтримки України з боку Сполучених Штатів. Або ж це може бути просто продовженням того, що ми бачили від адміністрації Байдена за останні 31 місяць, а потім помре тихою смертю на початку 2025 року.

Але як тільки це станеться, а це майже напевно, багато хто стежитиме за інформацією, щоб, сподіваємося, відповісти на ключове питання, яке наразі залишається незрозумілим: чи справді США хочуть, щоб Україна перемогла?

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