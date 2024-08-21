Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян, який досліджує війну, вдався до теорії війни, щоб пояснити, що відбувається на війні росії з Україною після початку української Курської наступальної операції. Він проаналізував, перед яким вибором стоять обидва супротивники. І застеріг, що нинішні успіхи України не можуть змусити путіна відступитися, натомість можуть змусити Захід відкинути зайву обережність та озброїти Україну належним чином.

Отже, ми бачимо, перш за все, що за будь-яких обставин війну слід розглядати не як самостійну річ, а як політичний інструмент; і лише дотримуючись цієї точки зору, ми можемо уникнути того, щоб опинитися в опозиції до всієї воєнної історії.

Карл фон Клаузевіц, "Про війну", книга 1, розділ 1.27

Спостерігаючи за подіями, великими і малими, в сучасних війнах, я відчуваю, що мене тягне назад до теорії війни, щоб забезпечити інтелектуальну основу для розуміння того, що відбувається і чому. Не все можна пояснити за допомогою супутникових знімків, газетних статей чи онлайн-спільноти OSINT (якою б гарною вона не була). Військова теорія часто надає контекст для кращого пояснення того, що ми бачимо на війні в Україні. Як зазначено у наведеній вище цитаті Клаузевіца, основні кампанії цієї війни завжди ґрунтуються на політиці, а не лише на пошуку військової переваги.

Великою подією у війні в Україні за останні два тижні стала Курська наступальна операція України і захоплення понад 1100 квадратних кілометрів російської території. Це була вражаюче спланована і проведена українська наземна операція. Вона продемонструвала українське навчання і адаптацію після провалу контрнаступу 2023 року, який буде темою наступної статті. Курська операція також може змінити напрямок війни.

Цілі України у Курській операції останнім часом набули певної ясності завдяки заявам українського президента, а також інших українських посадовців. За останні 24 години президент Зеленський говорив про те, що Курська операція спрямована на досягнення кількох цілей.

Перша мета – політична. Зеленський описав, як "ми вже розширили і будемо продовжувати розширювати коло тих, хто підтримує справедливе завершення цієї війни. Дуже важливо, щоб Україна увійшла в цю осінь ще сильнішою, ніж раніше". Україна має бути не лише сильнішою, коли рік наближається до зими, але й такою, якою її мають бачити прихильники, міжнародна спільнота та ті, хто активно підтримує росію.

Це важливо, оскільки українська мета тут – продемонструвати, що перемога росії не є неминучою, і що Україна може боротися і перемагати. Ці коментарі також покликані допомогти забезпечити подальшу підтримку з боку США і НАТО, вирішити питання скорочення німецької допомоги Україні наступного року, а також домогтися зняття обмежень на використання зброї в росії.

Іншим елементом цієї політичної мети є спростування російського блефу щодо ескалації. Україна вкотре продемонструвала, що різні червоні лінії, спроєктовані російським президентом, є нічим іншим, як химерою, покликаною посилити політичну боязкість Заходу щодо прийняття рішень про війну і вплинути на рішення Заходу про надання зброї. Пам'ятаєте, коли надання артилерії і танків мало призвести до ескалації війни?

Створення буферної зони – ще одна мета, описана Зеленським. Він спритно привласнює російський наратив, який російський президент використовував для виправдання свого вторгнення в Харківську область на початку цього року. Але він кидає росіянам рукавичку, заявляючи, що Україна має намір утримувати принаймні частину території, яку захопила в Курську, і що це буде постійною військовою та політичною проблемою для росії. Це також є потенційною майбутньою точкою переговорів, але поглинає значні українські військові ресурси.

Нарешті, Зеленський згадує, що Курська операція є частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на знищення військового потенціалу росії. Він зазначає, що "наше першочергове завдання в оборонних операціях загалом полягає в тому, щоб знищити якомога більше російського військового потенціалу і провести максимальну кількість контрнаступальних операцій". Хоча це включає в себе повний спектр військових операцій по всій території України, а також удари по стратегічних енергетичних і військових об'єктах в росії, операція "Курськ" за задумом українців має на меті втягнути росіян у бій, якого вони не очікували на власній території.

Наразі операція продемонструвала ефективну організацію ближніх і глибоких операцій. Ці глибокі операції, такі як перехоплення російських конвоїв підкріплень, удари по аеродромах і мостах через річку Сейм для захисту українського флангу і потенційного формування українських операцій на південь від річки, уможливили просування українських військ і ускладнили російську реакцію. Український наступ, хоча і продовжується, сповільнився на другому тижні.

Просування України до Курська. Джерело: @UAControlMap

В якийсь момент просування України у Курській області досягне кульмінації через комбінацію російської відповіді, втрат, розтягнутих ліній зв'язку та обмежень, накладених на операцію президентом і головнокомандувачем генералом Сирським. Як тільки це станеться, українці все ще матимуть у своєму розпорядженні три варіанти, які я розглядав у попередній публікації.

Якщо коротко, то три варіанти, які я розглянув, полягають у наступному:

Варіант 1 полягає в тому, що українські сили консолідуються на території, яку вони вже захопили, а потім обороняють її доти, доки не відбудуться переговори в тій чи іншій формі.

Варіант 2 – це часткове відведення українських військ із захопленої території на більш придатні для оборони рубежі. Це може включати створення буферної зони.

Варіантом 3 для України стало б повне відведення військ назад до міжнародного кордону між росією та Україною.

Варіант 2 зараз виглядає більш ймовірним, ніж інші два. Індикатори, які наштовхують мене на це спостереження, включають очевидне розгортання інженерної бригади, яка зазвичай використовується для виконання завдань оперативного рівня, таких як укріплення об'єктів командування і логістики, а також подолання більш міцних зон перешкод. Виведення бригад "Сейм" може також свідчити про наміри розширити український виступ на захід – хоча це може бути і просто заходом для захисту флангів. Нещодавні заяви президента Зеленського також вказують на те, що Варіант 2 може бути переважним підходом у найближчі дні або тижні.

Для цього знадобиться багато українських ресурсів, щоб утримати їх. Але також знадобиться набагато більше зусиль з боку росії, щоб витіснити їх звідти.

На цьому етапі українського наступу є три питання, які впливатимуть на кінцевий результат Курської наступальної операції, а також на напрямок війни в Україні восени і взимку. Це наступні питання: негайна реакція росії на Курську операцію; середньостроковий вибір росії у військовій стратегії; і розв'язання дилеми, як Україна і росія можуть вести дві паралельні великі кампанії.

Негайна реакція росії та її стратегічний вибір. Чотири варіанти і ядерне питання

Початковий шок несподіванки, пережитий росіянами, почав минати. Вони повільно збирають свою відповідь на український наступ на Курську дугу, хоча ця російська відповідь залишається недостатньо масштабною і скоординованою.

Одним з ускладнюючих чинників для росіян є нещодавні зміни в системі командування і контролю в регіоні. Хоча стара приказка "аматори говорять про тактику, професіонали – про логістику" може мати певну частку істини, командування і управління є ключовою темою, яку військові планувальники та лідери обговорюють протягом тривалого часу, щоб досягти правильного рішення.

Дара Массіко висвітлила цю тему в дописі від 13 серпня. Як вона написала тоді, "вся ця територія раніше була Західним військовим округом (2010-24). росія вирішила розділити його в березні-квітні 2024 року, щоб впоратися з розширенням НАТО. Вона призначила двох командувачів: Лапін (ЗВО) і Козовлєв (МоВО)... Ця операція ЗСУ успішно використала розмежування відповідальності між ФСБ, Росгвардією і МО". Єдність командування є важливим принципом ведення війни у кожній західній військовій організації не без причини. Недоліки в цій сфері і надалі компрометуватимуть російську відповідь.

Проте росія перекидає все більше сухопутних частин і з'єднань в район Курської операції. Як зазначено у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії від 16 серпня, "після початкового безладу і дезорганізації російські війська розгорнули в регіоні більші сили і почали будувати додаткові оборонні позиції". Це розгортання, незважаючи на хаотичність ситуації, що склалася, вплине на темпи наступальних операцій українських військ.

Тепер, коли Україна закріпилася на російській території, перед росією стоїть складний вибір. Найважливіший із них полягає в тому, на якій ділянці фронту вона готова взяти на себе більший тактичний і оперативний ризик? Відповідь на вторгнення під Курськом потребуватиме піхоти, бронетехніки, засобів радіоелектронної боротьби, вогневих засобів, безпілотників і цілої низки організацій бойового забезпечення. Навіть росіянам доводиться економити ці сили, утримуючи довгу лінію фронту в Україні. Наразі відбулася передислокація деяких російських військ з південної та східної частин України, а також із самої росії.

Однак, якщо бої на Курській дузі триватимуть місяцями, а витіснення українців виявиться для росіян важчим і дорожчим, ніж передбачалося (що дуже ймовірно), російському військовому керівництву і путіну доведеться робити ще складніший вибір. Станом на зараз вибір загальної стратегії росії щодо України до кінця цього року, ймовірно, охоплює наступні варіанти:

Сконцентрувати основні зусилля на Донбасі, а Курськ залишити на другому плані. Це означатиме, що росія зосередиться насамперед на захопленні ключових українських міст на Донбасі, ставлячи під загрозу загальну українську схему оборони там. Це було б значним досягненням для росіян, незважаючи на високу ціну, оскільки це значно наблизило б їх до контролю над усім Донбасом. Продовжувати основні зусилля на Донбасі, але повільнішими темпами, і активізувати операції у відповідь на Курській дузі. Це може поставити під загрозу здатність росії захопити ключові міста на сході України, але може змусити зупинити український наступ на Курській дузі на більш ранній стадії. Як і інші варіанти, це надає українцям можливість атакувати російські війська, що прямують до Курської області, і виявити нові слабкі місця на російському фронті, які можна використати. Визначити відповідь у Курській області як головне зусилля російських військових у війні. Це означатиме значне перекидання російських військ з росії та України для того, щоб зупинити вторгнення на Курщині і відтіснити українців назад в Україну. Однак це, ймовірно, призведе до того, що спроби росії захопити Покровськ та інші стратегічні міста будуть зупинені або принаймні призупинені до 2025 року. Цей варіант також надасть українцям набагато більше можливостей для нанесення ударів у глибину території для знищення російського військового потенціалу, а також створить додаткові слабкі місця на російському фронті, які Україна може використати (за умови, що у неї залишиться достатньо сил, щоб це зробити). Визначити Курську та Донбаську операції як "рівні" основні зусилля. Хоча це не має великого військового сенсу і, ймовірно, не може бути повністю забезпечене ресурсами, це може бути варіантом, до якого путін вдасться з політичної доцільності.

На цьому етапі слід також коротко торкнутися ядерного питання. Чи можливо, що путін може розглянути можливість застосування тактичної ядерної зброї для захисту росії і вигнання українських військ з "батьківщини". Ключовим питанням, яке путін поставив би своїм генералам, було б те, чи застосування такої зброї докорінно змінило б хід української кампанії у Курській області й війни в цілому. На даний момент відповідь, ймовірно, буде "ні". А враховуючи всі політичні, стратегічні та гуманітарні недоліки застосування ядерної зброї, перспектива її використання росією наразі видається дуже обмеженою.

Зрештою, російське рішення буде таким, яке матиме найбільший політичний сенс для путіна. Військові реалії важливі для нього, але виживання його режиму є питанням екзистенції. путіну потрібно буде вирішити, що є найбільш небезпечним для його режиму – відмовитися від взяття Покровська і Торецька цьогоріч (і продовжити рух до них наступного року) або не відновлювати контроль над російською територією швидко.

Всі ці варіанти демонструють, що росія потенційно може підтримувати дві паралельні великі наземні операції в Україні та росії. Наскільки добре вона може це зробити, а також спроможність України вести одночасно дві великі наземні кампанії, ми розглянемо далі.

Ведення двох великих наземних кампаній одночасно. Все залежить від ресурсів

Один із перших уроків, який росіяни, схоже, засвоїли у 2022 році, полягав у тому, що кілька паралельних великих кампаній не лише важко організувати, але й дуже важко забезпечити достатніми ресурсами піхоти, вогневих засобів, засобів протиповітряної оборони і підтримки російських ВПС. Із середини 2022 року росіяни зосередили свої наземні операції на сході України. Так само й українці зосередилися на одній великій кампанії за раз, чи то наступальні операції на Харків і Херсон, чи то контрнаступ 2023 року, водночас підтримуючи оборонні операції в інших місцях.

Нинішня ситуація є дещо новою. Обидві сторони зараз проводять дві паралельні великі кампанії, які споживають велику кількість живої сили (особливо для росіян), боєприпасів і допоміжних засобів, таких як РЕБ, безпілотники, логістика і протиповітряна оборона. Хоча обидві сторони здатні нарощувати свої сили на короткі проміжки часу, неясно, чи зможуть українці або росіяни витримати такий підхід протягом місяців. Однією чи іншою стороною доведеться зробити складний вибір щодо своїх пріоритетів і значно скоротити ресурси для однієї з головних кампаній.

Одним із питань, яке впливатиме на те, як довго українці зможуть утримувати свої тактичні та оперативні переваги у Курській області, є триваюча битва на Донбасі, зокрема, продовження російського наступу на українське місто Покровськ. Це місто є важливим логістичним вузлом на Донбасі та ключовою ланкою в ланцюзі українських оборонних позицій у регіоні. На Покровському напрямку Україна, схоже, не змогла зупинити наступ росіян, які захоплюють населені пункти на південь від залізничної лінії. російські війська також просунулися в передмістя Торецька, а також просуваються в напрямку Нью-Йорка.

російська Покровська вісь наступу. Джерело: Інститут дослідження війни

Досі, незважаючи на втрати на Курщині, росіяни не відволікалися від свого невпинного наступу на Покровськ. Хоча захоплення Покровська може принести їм важливі тактичні, оперативні та політичні вигоди, ще невідомо, чи зможуть вони втримати свій тиск тут, на Донбасі, і чи зможуть протистояти зростаючому політичному імперативу рішуче протистояти прагненню України просунутися в росії.

У той час як російська мобілізація і щомісячний призов видаються достатніми для забезпечення цих двох кампаній (принаймні на сьогодні), Україна все ще перебуває в процесі зміцнення і розширення своїх сил після прийняття нових законів про мобілізацію.

Не існує чарівних рішень для проблем відновлення та формування сил, з якими зіткнеться Україна після операцій 2023 року. Хоча з початку року на цьому фронті очевидний прогрес, підготовка великої кількості нових людей і створення ефективних бойових підрозділів – це дві дуже різні проблеми. Україна все ще стикається з проблемами формування збройних сил і загальним дефіцитом особового складу порівняно з росією. Для того, щоб провести Курську операцію, Україні доведеться ризикувати на багатьох інших ділянках фронту, зокрема обороняючись від росіян на Покровському і Торецькому напрямках.

Ресурси матимуть значний вплив на те, яку з кампаній кожна зі сторін вирішить підтримувати в якості основних зусиль. Кульмінаційні моменти як для України в Курській області, так і для росії на Донбасі відіграватимуть певну роль. Інші потенційні операції, як-от наступні українські операції в Бєлгородській області, наступальні операції з метою скористатися слабкістю росії, викликаною передислокацією військ до Курська, і продовження оборонного розгортання сил уздовж кордону з білоруссю, також будуть враховуватися при прийнятті стратегічних рішень.

Але, зрештою, вибір наземної кампанії, яка буде в центрі уваги України і росії, залежатиме від політичних міркувань. Для росії, як я вже писав вище, путіну потрібно буде вибрати, яка з його основних операцій в Україні чи росії забезпечить найбільший прогрес у досягненні бажаного стратегічного результату, і яка з них – якщо не буде забезпечена належними ресурсами – буде найбільш небезпечною для його режиму.

Для України питання про те, скільки території можна віддати на Донбасі, втрати у Курській операції, відповідь росії, використання українського наступального потенціалу в інших місцях, а також реакція союзників впливатимуть на її рішення. Як зазначив Зеленський у своїй нещодавній промові, "важливо, щоб Україна увійшла в цю осінь ще сильнішою, ніж раніш". Це не просто заява про військову стратегію. Це також заява про політичну необхідність. Отже, Україна сподівається, що Курська наступальна операція забезпечить зміну політичного імпульсу у війні, так само, як українці перехопили ініціативу на полі бою.

Найближчі тижні дадуть нам більше розуміння того, наскільки успішними виявляться українські чи російські стратегії двох паралельних великих кампаній. Але, як і у всіх війнах, передбачити остаточний результат цієї дилеми залишається неможливим.

Висновок: Успіхі України не змінять цілей путіна. Але можуть змінити стратегію Заходу

Отже, в осяжному майбутньому і Україна, і росія повинні взяти на себе зобов'язання провести дві великі наземні кампанії одночасно. Хоча росія, ймовірно, має кращі можливості для фінансування двох таких кампаній, ні Україна, ні росія навряд чи зможуть зробити це до 2025 року. Сподіваємося, що питання, розглянуті в цій статті, допоможуть читачам зрозуміти, наскільки складним і важким буде прийняття рішень щодо Курської і Донбаської кампаній для України і росії в найближчі тижні і місяці.

На жаль, яким би приголомшливим і розумним не був наступ українських військ на Курську область, він може не змінити загальних цілей путіна у війні. Попередні невдачі, зокрема поразка російської армії під час наступу на Київ у 2022 році, поразки на Харківщині та Херсоні, а також міжнародний режим санкцій, не змінили загальну мету путіна – підпорядкувати Україну і знищити її здатність існувати як суверенну, процвітаючу демократію. Курськ, на жаль, може лише зробити його більш рішучим у досягненні цієї мети, за умови, що він залишиться президентом.

Але, якщо нам пощастить, українська зухвалість, демонстрація наступального потенціалу і, найголовніше, воля можуть переконати США та їхніх партнерів по НАТО переглянути свою стратегію підтримки України і рівень ресурсів, які вони надають. Нова стратегія перемоги над росією в Україні, яка довела свою можливість у битві на Курській дузі, має стати еволюційним курсом для Заходу. До того часу обидві сторони продовжуватимуть громити одна одну в надії, що їхній супротивник досягне кульмінації першим і буде змога зламати його волю.

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