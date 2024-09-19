Польща хоче використати прагнення України до ЄС для впливу на питання Волинської трагедії

Предметом торгу стануть перемовини Києва про вступ у ЄС.

Міністерство закордонних справ Польщі планує використати прагнення України стати членом ЄС як важіль вплину на Київ у питанні, яке стосується ексгумації тіл жертв Волинської трагедії.

Про це повідомляє Onet, посилаючись на співрозмовника з відомства.

Польща стане головою Ради ЄС з січня 2025-го, тож вона відіграватиме важливу роль у перемовинах про вступ. Але інсайдер наголосив, що предметом торгу не будуть військові та оборонні питання.

Польський глава МЗС Радослав Сікорський радив президентові України Володимиру Зеленському розв'язати історичні питання вже зараз.

"Це буде менш обтяжливо, ніж під час майбутніх переговорів про вступ до ЄС", — пояснює джерело ЗМІ, додаючи, що "до Зеленського це не дійшло".

Варшава розчарована позицією Києва щодо ексгумації тіл. Тому тамтешнє МЗС "планує конкретні кроки" — "використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ у найближчі місяці".

"Тепер українці будуть приїжджати до нас за різними речами. Вони вже це роблять. Наприклад, вони хотіли б, щоб Польща під час свого головування відкрила всі переговорні секції одночасно, — пояснив співрозмовник видання. — Це було б безпрецедентно і дуже складно".

Окрім цього, Києву потрібна підтримка Варшави, аби у зв'язку з російською агресією пришвидшити процес вступу через спрощені процедури ЄС.

"Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", — зазначили у польському МЗС.