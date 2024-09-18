ЄС розширює санкції: перевірка фінансування постачань військової продукції до росії

ЄС запровадив серйозні санкції проти росії за її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Новий напрямок санкційної діяльності ЄС - вивчення фінансових установ, які підтримують потоки військової продукції до росії, а також потоки продукції, що виробляється у Південно-Східній Азії західними дочірніми компаніями.

Про це заявив спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван в інтерв'ю Reuters.

"Значна частина продукції, що проходить через Китай, виробляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії", - заявив глава санкційного комітету ЄС, виступаючи на заході в Брюсселі.

ЄС запровадив серйозні санкції проти росії за її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

"Ми дивимося, які фінансові установи фінансують постачання військової продукції до росії... США зробили це з великим ефектом. Ми починаємо збирати інформацію та порівнювати записи", - додав О'Салліван.

ЄС ухвалив 14 пакетів санкцій проти рф. Наприкінці червня було прийнято черговий пакет санкцій, який зачепив російських пропагандистів, акторів, співаків, а також співробітників російських спецслужб ФСБ.