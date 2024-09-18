Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄС розширює санкції: перевірка фінансування постачань військової продукції до росії

18 вересня 2024, 13:37
ЄС розширює санкції: перевірка фінансування постачань військової продукції до росії
ЄС запровадив серйозні санкції проти росії за її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Новий напрямок санкційної діяльності ЄС - вивчення фінансових установ, які підтримують потоки військової продукції до росії, а також потоки продукції, що виробляється у Південно-Східній Азії західними дочірніми компаніями.

Про це заявив спеціальний представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван в інтерв'ю Reuters.

"Значна частина продукції, що проходить через Китай, виробляється дочірніми підприємствами західних компаній у Південно-Східній Азії", - заявив глава санкційного комітету ЄС, виступаючи на заході в Брюсселі.

ЄС запровадив серйозні санкції проти росії за її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

"Ми дивимося, які фінансові установи фінансують постачання військової продукції до росії... США зробили це з великим ефектом. Ми починаємо збирати інформацію та порівнювати записи", - додав О'Салліван.

ЄС ухвалив 14 пакетів санкцій проти рф. Наприкінці червня було прийнято черговий пакет санкцій, який зачепив російських пропагандистів, акторів, співаків, а також співробітників російських спецслужб ФСБ.

Євросоюзсанкціі проти росіївійна в Україні

Останні матеріали

Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється