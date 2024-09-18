Новий комісар ЄС з оборони Кубілюс обіцяє посилення підтримки України

Кубілюс відповідатиме за постачання критично важливого озброєння Україні.

Вчора Андрюса Кубілюса призначили на посаду першого комісара Європейського Союзу з питань оборони. Немає жодних сумнівів щодо позиції Андрюса Кубілюса стосовно України; він є її палким прихильником.

Про це пише Politico.

"Тим, хто стверджує, що Україна повинна погодитися на мирні умови путіна, я б запропонував розглянути можливість запропонувати путіну територію власної країни", — сказав він у липні в Європарламенті, додавши, що "мир може бути досягнутий лише тоді, коли Україна отримає мир".

Кубілюс відповідатиме за кращу організацію фрагментованої оборонної промисловості ЄС і допомагатиме країнам-членам переозброюватися.

"Він [Кубілюс] працюватиме над розвитком Європейського оборонного союзу та збільшенням наших інвестицій в обороноздатність", — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн журналістам після оголошення складу нової Комісії.

У своїй місії новому комісару з питань оборони фон дер Ляєн доручила Кубілюсу протягом 100 днів підготувати документ про майбутнє європейської оборони, який підготує столиці до "найбільш екстремальних військових ситуацій". Кубілюс також повинен розробити концепції європейського щита протиповітряної оборони і програми кіберзахисту.