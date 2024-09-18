Новий склад Єврокомісії: фон дер Ляєн посилює антиросійську позицію

Зазначається, що наступні п’ять років будуть вирішальними для розширення ЄС, куди має увійти Україна.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила новий склад Європейської комісії, який відображає продовження твердої підтримки України з боку Брюсселя.

Це стало поганою новиною для російського диктатора владіміра путіна, зазначає видання Politico.

Фон дер Ляєн, яка рішуче підтримує Україну у війні з росією, сформувала команду, де два кандидати з країн Балтії отримали ключові ролі у відносинах з рф. Зокрема, естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас очолить зовнішню політику Європейського Союзу, а литовець Андрюс Кубілюс відповідатиме за оборону.

Кубілюс звітуватиме виконавчому віцепрезиденту з питань технологій, суверенітету, безпеки та демократії, фінському комісару Хенні Вірккунену. Politico наголошує, що Фінляндія відома своєю жорсткою критикою Росії, і нові призначення свідчать про посилення антиросійської позиції ЄС.

За інформацією видання, наступні п'ять років будуть вирішальними для підготовки до розширення Європейського Союзу, до якого мають увійти Україна, Молдова та країни Західних Балкан. Журналісти вказують, що для ефективної роботи в цьому напрямку залучать двох посадовців: один комісар зосередиться на процесі розширення, а інший – на питаннях економічного розвитку та контролю за міграцією в Середземноморському регіоні. Відповідальність за розширення ЄС покладена на словенську комісарку Марту Кос.

У вівторок президентка Єврокомісії надала найбільш важливі, пов'язані зі зростанням посади у своїй команді Іспанії, Італії та Франції, які закликали до збільшення спільних витрат, пом'якшення правил щодо бюджетного дефіциту та посилення ролі промислової політики.

Комісари, призначені Парижем, Мадридом і Римом, як передбачається, будуть здійснювати нагляд за такими важливими сферами, як антимонопольне регулювання, політика державної допомоги, витрати ЄС і промислова стратегія для 450-мільйонного єдиного ринку блоку.

Кадрові рішення фон дер Ляєн на новий п'ятирічний термін відбулися через кілька днів після того, як колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі попередив, що ЄС має зробити набагато більше, щоб уникнути подальшого відставання від економіки США.