Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США прагнуть зменшити залежність Індії від російських енергоресурсів – The Independent

06 грудня 2025, 15:11
США прагнуть зменшити залежність Індії від російських енергоресурсів – The Independent
Фото: з вільного доступу
владімір путін під час п'ятничного візиту в Делі заявив, що москва готова забезпечувати Індії стабільні поставки палива.

На тлі тиску США на Індію через закупівлю російських енергоресурсів москва робить заяви, які можуть загострити ситуацію й ускладнити дипломатичні контакти у вирішальний момент.

Про це повідомляє The Independent. 

владімір путін під час п'ятничного візиту в Делі заявив, що москва готова забезпечувати Індії стабільні поставки палива, що може викликати напругу у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа.

Ці слова прозвучали після підписання низки угод про співпрацю з Нарендрою Моді.

У спільній заяві двох сторін підкреслюється, що двосторонні зв'язки залишаються стійкими до зовнішнього тиску, а Індія продовжує дотримуватися курсу на взаємодію з росією, попри посилення вимог з боку США щодо імпортних обмежень.

Вашингтон намагається знизити залежність Нью-Делі від російських енергоносіїв, застосовуючи економічні заходи.

Зокрема, США запровадили 25-відсоткове мито на індійський імпорт російської нафти, аргументуючи це необхідністю посилити тиск на москву, щоб вона припинила війну проти України.

Однак індійське керівництво поки що не демонструє намірів відмовлятися від співпраці з рф.

На цьому тлі кремлівський помічник Юрій Ушаков заявив, що контакти між росією і США з мирних питань тривають і сторони фіксують певний прогрес.

За його словами, москва готова підтримувати взаємодію з чинною американською командою, попри зростаючі протиріччя в енергетичній сфері.

ІндіяВладімір Путінпаливо

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється