Сенатор Грем пропонує радикальні кроки проти рф у разі відмови кремля від миру

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Вашингтон перейти до значно жорсткішої лінії щодо москви, якщо кремль відмовиться від мирного врегулювання війни проти України.

Про це повідомляє NBC News.

Грем констатував, що нинішні дипломатичні зусилля не приносять результатів, а російський диктатор владімір путін продовжує ігнорувати пропозиції про припинення бойових дій.

Він наголосив, що у разі чергової відмови москви від мирної угоди президент США Дональд Трамп має вдатися до радикальніших кроків. Йдеться не лише про розширення санкційного тиску, а й про суттєве посилення військової допомоги Україні для зміцнення її оборонних спроможностей.

"Якщо путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити план гри, включно з передачею ракет Tomahawk Україні, щоб вона могла вражати заводи з виробництва ракет і дронів у росії. Я б пішов ва-банк", - заявив Ліндсі Грем.

Сенатор також запропонував підписати законодавчі ініціативи щодо запровадження високих мит для країн, які купують російську нафту, визнати росію державою-спонсором тероризму та посилити контроль за танкерами, що транспортують підсанкційну нафту рф.

Окремо Грем підкреслив, що будь-яка мирна угода має містити механізми, які унеможливлять повторення російської агресії в майбутньому. На його думку, це можливо лише за наявності чітких і реальних гарантій безпеки для України, включно з довгостроковими зобов’язаннями Заходу.

Сенатор заявив, що підтримує ідею розміщення європейського військового контингенту в Україні як елементу стримування. Він застеріг, що без посиленого тиску з боку США путін і надалі намагатиметься захоплювати нові території, зокрема на сході України.