Угорщина відмовилася підтримувати альтернативне фінансування України

Угорщина офіційно відмовилася брати участь у альтернативному варіанті фінансування України, позбавивши Євросоюз резервного плану на випадок, якщо кредит із використанням заморожених російських активів не вдасться реалізувати.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Альтернативний план передбачав випуск євробондів — спільного боргу під гарантії семирічного бюджету ЄС. Запропонований кредит на €115 мільярдів планували спрямувати на розвиток оборонної промисловості України протягом п’яти років, ще €50 мільярдів — на бюджетні потреби Києва. Для ухвалення рішення потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів.

Дискусія про використання заморожених російських активів для України триває з жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитися про кредит у €140 мільярдів — проти виступила Бельгія, а Франція та Люксембург висловили занепокоєння через правові наслідки.

6 грудня Єврокомісія офіційно представила ідею так званого репараційного кредиту обсягом €165 мільярдів: €25 мільярдів із заморожених державних активів росії в приватних банках ЄС та €140 мільярдів у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Планується, що:

€115 мільярдів підуть на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів — на бюджетні потреби;

€45 мільярдів — на погашення кредиту, наданого Україні G7 у 2024 році.

Бельгія виступає проти кредиту через побоювання, що росія може подати позов, оскільки заморожені активи зберігаються в Euroclear. Прем’єр Бельгії Барт де Вевер закликав інші країни ЄС гарантувати покриття юридичних та фінансових ризиків.

Тим часом росія, за даними Bloomberg, готує відповідь Заходу на можливий «репараційний кредит» — планується націоналізація іноземних активів.