Бельгія стала найціннішим активом росії – Politico

У Брюсселі вважають конфіскацію російських активів "надто ризикованим кроком".

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заблокував план Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених російських активів, які зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear, для надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі близько 140 мільярдів євро. Це рішення, спричинене побоюваннями щодо можливої помсти москви та фінансових ризиків для Бельгії, підірвало європейський альянс підтримки Києва у критичний момент.

Про це пише Politico.

Глава бельгійського уряду, який очолив коаліцію лише в лютому, вважає такий крок "надто ризикованим". За словами Де Вевера, якщо росія виграє судовий позов проти Бельгії або Euroclear, країні доведеться самостійно сплатити всю суму, що є "абсолютно божевільним" ризиком.

"Ми не будемо покладати ризики, що стосуються сотень мільярдів, на плечі Бельгії. Ні сьогодні, ні завтра, ніколи", — заявив Де Вевер, наголошуючи, що ця сума в 10 разів перевищує річний дефіцит національного бюджету, який він намагається узгодити.

Він також висловив побоювання, що конфіскація суверенних активів може підірвати стабільність євро та змусити інвесторів переглянути розміщення своїх активів у європейських банках. Його позицію підтримала й компанія Euroclear, яка веде прямі переговори з офісом прем'єра.

Блокування з боку Бельгії перервало обговорення між європейськими лідерами, які вже сперечалися про те, як витратити ці кошти — наприклад, щодо обмеження Києва купівлею зброї лише європейського виробництва.

Наростання напруги між Де Вевером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який першим публічно закликав використати заморожені активи, посилило суперечку. Деякі чиновники вважають заяву Мерца передчасною і такою, що налякала бельгійців.

Блокування плану сталося в той час, коли Європа та президент України Володимир Зеленський "ослаблені розбіжностями", а колишній очільник Білого дому Дональд Трамп відновив свої зусилля щодо мирних переговорів із рф.

На тлі затримок Україна все більше наближається до фінансової прірви. Канцлер Мерц попередив, що нездатність надати кредит може призвести до того, що фінансування ляже на плечі німецьких платників податків.

Лідери ЄС намагаються погодити остаточний план фінансування до наступного регулярного саміту в Брюсселі 18 грудня.

Єврокомісія нарешті опублікувала проєкти законів, які дозволили б використати активи для кредиту, що затримало процес. Естонія та інші країни критикують втрату часу.

У повітрі витають дві альтернативні ідеї: пряме фінансування від країн ЄС (що більшість вважає нереалістичним) або фінансування позики за рахунок спільних запозичень ЄС (що не подобається "ощадливим" країнам через накопичення боргу).

Не виключається необхідність проміжного кредиту як екстреного "плану Б", якщо основний план не буде узгоджено вчасно.

Незважаючи на розчарування союзників, Барт Де Вевер залишається непохитним у своїй позиції. Європейські чиновники відчувають тиск, оскільки "ми готуємося до найважливішого з усіх самітів Європейської ради", мета якого — забезпечити довгострокову підтримку України.