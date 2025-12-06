Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЗСУ знову вдарили по Рязанському НПЗ та Алчевському меткомбінату

06 грудня 2025, 15:40
ЗСУ знову вдарили по Рязанському НПЗ та Алчевському меткомбінату
ФОТО ASTRA
У Генштабі розповіли деталі.

Українські захисники в ніч на суботу, 6 грудня, вкотре атакували один із найбільших нафтопереробних російських заводів — Рязанський НПЗ, який здатний щороку переробляти 17,1 мільйона тонн нафти та виготовляє дизель, бензини та реактивне пальне.

У Генеральному штабі підтвердили удар по цьому об'єкту. 

Вдалося уразити установку низькотемпературної ізомеризації. росія задіяла цей нафтопереробний завод для забезпечення потреб своєї армії. 

Українські захисники також завдали ударів на тимчасово окупованій частині Луганської області по Алчевському металургійному комбінату. На цьому заводі окупанти виготовляли комплектуючі для снарядів на замовлення Міноборони росії. Там спалахнула пожежа. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється. 

Минулого місяця ЗСУ двічі атакували Рязанський НПЗ — 15 та 20 листопада. 

ЗСУНПЗвійна

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється