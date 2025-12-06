ЗСУ знову вдарили по Рязанському НПЗ та Алчевському меткомбінату

У Генштабі розповіли деталі.

Українські захисники в ніч на суботу, 6 грудня, вкотре атакували один із найбільших нафтопереробних російських заводів — Рязанський НПЗ, який здатний щороку переробляти 17,1 мільйона тонн нафти та виготовляє дизель, бензини та реактивне пальне.

У Генеральному штабі підтвердили удар по цьому об'єкту.

Вдалося уразити установку низькотемпературної ізомеризації. росія задіяла цей нафтопереробний завод для забезпечення потреб своєї армії.

Українські захисники також завдали ударів на тимчасово окупованій частині Луганської області по Алчевському металургійному комбінату. На цьому заводі окупанти виготовляли комплектуючі для снарядів на замовлення Міноборони росії. Там спалахнула пожежа. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Минулого місяця ЗСУ двічі атакували Рязанський НПЗ — 15 та 20 листопада.