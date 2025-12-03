Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Politico: Єврокомісія пропонує Україні €165 млрд із заморожених російських активів

03 грудня 2025, 19:08
Politico: Єврокомісія пропонує Україні €165 млрд із заморожених російських активів
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Це підтримає оборонну промисловість і покриє бюджетні потреби у 2026–2027 роках.

Європейська комісія оприлюднила план надання Україні кредиту в розмірі 165 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. 

Попередньо сума складала 140 млрд євро, але вона була розширена за рахунок внесків інших держав-членів ЄС, пише Politico

У межах репараційного кредиту 115 млрд євро передбачено на фінансування оборонної промисловості України, 50 млрд євро на покриття бюджетних потреб, а решта 45 млрд євро буде спрямована на погашення кредиту G7, наданого Україні з 2024 року.

Цей репараційний кредит є частиною ширшого фінансового пакету вартістю до 210 млрд євро, призначеного для підтримки України протягом наступних років. Військовий бюджет Києва, за прогнозами, може закінчитися вже у квітні 2026 року.

Загальна сума в 165 млрд євро включає 25 млрд євро заморожених активів РФ на приватних банківських рахунках у країнах ЄС та 140 млрд євро, що зберігаються в депозитарії Euroclear у Бельгії.

Юридична пропозиція стане основою для негайних технічних переговорів перед зустріччю лідерів Євросоюзу 18 грудня, на якій визначать деталі ініціативи. Головною перешкодою залишається позиція бельгійського уряду, який побоюється можливої реакції рф на використання її активів.

Єврокомісія також заявила про готовність надати Україні екстрене перехідне фінансування на перші місяці року, ймовірно, за рахунок боргу ЄС. Кредит Україні доведеться повертати лише за умови, що росія припинить конфлікт і сплатить воєнні репарації, що вважається малоймовірним сценарієм.

Зазанчимо, що також раніше  Фон дер Ляєн оголосила нові механізми фінансової підтримки України.

 

