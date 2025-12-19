Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС зрештою використає активи рф для оплати військових витрат України – Politico

19 грудня 2025, 20:58
ЄС зрештою використає активи рф для оплати військових витрат України – Politico
Фото: wsj.com
росія зрештою має заплатити за війну проти України, заявили в ЄС, коментуючи долю заморожених активів рф.

Європейський Союз у перспективі використає заморожені російські активи для фінансування потреб України, зокрема військових витрат, попри відсутність остаточної згоди на останньому саміті ЄС. Про це заявив президент Європейської народної партії Манфред Вебер. 

Про це повідомляє медіа організація Politico.

За словами Вебера, ЄС не відмовляється від ідеї спрямувати заморожені активи росії на підтримку України. Він наголосив, що ці кошти мають бути використані для відшкодування шкоди, завданої агресією РФ, а також для погашення кредитів, наданих Євросоюзом Україні.

Водночас на останньому саміті лідерам ЄС не вдалося переконати Бельгію, на території якої зосереджена більшість заморожених активів, погодитися на їхнє пряме використання для воєнних потреб України. У результаті було схвалено лише резервний варіант - фінансування через спільний борговий механізм ЄС без участі Угорщини, Словаччини та Чехії.

"Наскільки я розумію, зрештою росія має заплатити за те, що вона зробила в Україні", - підкреслив Вебер.

Він також різко розкритикував пропозицію США використати частину російських активів для фінансування американського плану відновлення, назвавши її "повністю неприйнятною".

Окремо Вебер захистив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який просував ідею надання Україні кредиту під забезпечення заморожених російських активів. За його словами, ця ініціатива стала проявом лідерства і була "добре сприйнята в Європі".

"російські активи залишаються на столі", - підсумував Вебер, наголосивши, що це питання і надалі буде актуальним для ЄС та України.

Європейська народна партія це найбільша правоцентристська політична сила в ЄС, яка має найбільше представництво в Європейському парламенті та Європейській раді. До її складу входять, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та низка єврокомісарів.

 

