Туск повідомив про "переломний момент" у питанні росактивів

18 грудня 2025, 16:53
Туск повідомив про
Фото: Shutterstock
Усе йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі країни погодились використати російській кошти для підтримки України. Наразі триває робота над технічними питаннями.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України. Проте деякі країни будуть боротися всіма силами, щоб максимізувати свої гарантії",- повідомив Туск у Брюсселі.
 
При цьому він підкреслив, що серед європейських лідерів ще триває дискусія. Він також додав, що усе йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів. 
 
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон підтримує використання російських заморожених активів для фінансування України. За його словами, зараз Європа має продемонструвати, що здатна захистити себе, передає The Guardian.
