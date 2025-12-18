Туск повідомив про "переломний момент" у питанні росактивів

Усе йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що всі країни погодились використати російській кошти для підтримки України. Наразі триває робота над технічними питаннями.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України. Проте деякі країни будуть боротися всіма силами, щоб максимізувати свої гарантії",- повідомив Туск у Брюсселі.

При цьому він підкреслив, що серед європейських лідерів ще триває дискусія. Він також додав, що усе йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів.