Британія розширила санкції проти росії

До санкційного списку додано 24 російські компанії та п’ять громадян рф.

Велика Британія запровадила санкції проти 24 російських компаній і п’яти фізичних осіб, заморожуючи їхні активи у британських банках.

Про це йдеться в оновленому санкційному списку МЗС Британії.

Зокрема, Британія ввела санкції проти російських нафтових компаній "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз", "ННК-Ойл".

Під обмежувальні заходи 18 грудня також підпали компанії "Текстиль-сервіс", "Фабрика вати", еміратська компанія Saphira Energy, Ферганський хімічний завод, узбекистанські компанії Gelion Business Trade і Chemistry International.