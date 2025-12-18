Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія розширила санкції проти росії

18 грудня 2025, 15:07
Британія розширила санкції проти росії
Фото: з відкритих джерел
До санкційного списку додано 24 російські компанії та п’ять громадян рф.

Велика Британія запровадила санкції проти 24 російських компаній і п’яти фізичних осіб, заморожуючи їхні активи у британських банках.

Про це йдеться в оновленому санкційному списку МЗС Британії. 

Зокрема, Британія ввела санкції проти російських нафтових компаній "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз", "ННК-Ойл".
 
Під обмежувальні заходи 18 грудня також підпали компанії "Текстиль-сервіс", "Фабрика вати", еміратська компанія Saphira Energy, Ферганський хімічний завод, узбекистанські компанії Gelion Business Trade і Chemistry International.
 
Також Британія запровадила санкції щодо п'яти фізичних осіб.
 
Рахунки в британських банках компаній із санкційного списку в разі виявлення будуть заморожені, щодо фізичних осіб також застосовується заборона на в'їзд на територію країни.
 
Нагадаємо, що рада Європейського Союзу розширила санкції проти росії, додавши до обмежувального списку ще понад 40 суден, які входять до так званого "тіньового флоту" нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів рф від експорту енергоносіїв.

 

санкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

