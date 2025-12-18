Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Якщо ЄС навесні не надасть фінансування, то виробництво дронів в Україні впаде в рази – Зеленський

18 грудня 2025, 16:35
Якщо ЄС навесні не надасть фінансування, то виробництво дронів в Україні впаде в рази – Зеленський
Президент наголосив, що кошти потрібні або для відновлення, або для продовження боротьби.
Більшість лідерів ЄС підтримують репараційну позику, але є лідери, що підтримують інші інструменти.
 
Про це президент Володимир Зеленський сказав на преспідході в Брюсселі.
 
Він не може сказати, рішення про яке саме фінансування – за рахунок заморожених коштів росіян чи альтернативне – ухвалять європейські лідери. Але, на думку президента, єдність у тому, що не можна залишити Україну без відповіді на наступний рік, є.
 
Тому що це дійсно загроза. Загроза яка? 45-50 млрд буде точно дефіцит. Може бути і більше, ми не знаємо точно, як будуть розвиватися події”, – сказав він.
 
Кошти ЄС використають на відновлення, якщо війна зупиниться, або на продовження боротьби, якщо ні. 
 
Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, в України в рази впаде виробництво дронів, попередив президент. І дешевих, які використовують на полі бою, і далекобійних.
 
"Всього цього просто не буде. Ось і відповідь", – сказав він. 
 
Зеленський додав, що Україна робить все для дипломатичного закінчення війни, але зі сторони росії є різні “звуки” про те, що вони більше говорять про війну, а не про мир. 
 
Україна повинна бути сильною, і дефіцит фінансування – це не лише про фронт, а й про інші ризики. Ризики є й для самої Європи, оскільки росія сигналізувала про готовність воювати.

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється