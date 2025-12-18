Якщо ЄС навесні не надасть фінансування, то виробництво дронів в Україні впаде в рази – Зеленський

Більшість лідерів ЄС підтримують репараційну позику, але є лідери, що підтримують інші інструменти.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на преспідході в Брюсселі.

Він не може сказати, рішення про яке саме фінансування – за рахунок заморожених коштів росіян чи альтернативне – ухвалять європейські лідери. Але, на думку президента, єдність у тому, що не можна залишити Україну без відповіді на наступний рік, є.

“Тому що це дійсно загроза. Загроза яка? 45-50 млрд буде точно дефіцит. Може бути і більше, ми не знаємо точно, як будуть розвиватися події”, – сказав він.

Кошти ЄС використають на відновлення, якщо війна зупиниться, або на продовження боротьби, якщо ні.

Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, в України в рази впаде виробництво дронів, попередив президент. І дешевих, які використовують на полі бою, і далекобійних.

"Всього цього просто не буде. Ось і відповідь", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна робить все для дипломатичного закінчення війни, але зі сторони росії є різні “звуки” про те, що вони більше говорять про війну, а не про мир.

Україна повинна бути сильною, і дефіцит фінансування – це не лише про фронт, а й про інші ризики. Ризики є й для самої Європи, оскільки росія сигналізувала про готовність воювати.