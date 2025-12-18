До деяких систем ППО в Україні закінчилися ракети
Україна розраховує, що партнери нададуть їй або ці ракети, або гроші на їх купівлю, або ліцензії на їх виготовлення.
До деяких систем ППО в Україні вже закінчилися ракети. Для інших є дефіцит.
Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Брюсселі.
Він повідомив, що Україна розраховує або на отримання нових ракет, або грошей, або на ліцензії для їх вироблення.
"Є системи, на яких немає деяких видів ракет. Я проговорював з партнерами, що ми можемо дискутувати довго й багато, але кожного дня летить. Це треба збивати. Тому партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або грошима і ми самі купуємо", – сказав він.
Президент нагадав, що росія закладає рекордні бюджети не на мир, а на війну. І не виключено, що виготовлені росіянами засоби можуть спрямувати і проти інших країн, а не лише України.
"І всім треба об'єднуватися, бо до когось теж може прилітати", – сказав він.