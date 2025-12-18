До деяких систем ППО в Україні закінчилися ракети

Україна розраховує, що партнери нададуть їй або ці ракети, або гроші на їх купівлю, або ліцензії на їх виготовлення.

До деяких систем ППО в Україні вже закінчилися ракети. Для інших є дефіцит.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Брюсселі.

Він повідомив, що Україна розраховує або на отримання нових ракет, або грошей, або на ліцензії для їх вироблення.