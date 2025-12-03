Фон дер Ляєн оголосила нові механізми фінансової підтримки України

Президентка ЄС повідомила про запозичення під гарантії бюджету ЄС і “репараційну позику” з російських активів для підтримки України.

Європейська комісія представила два рішення, які мають забезпечити покриття фінансових потреб України у 2026–2027 роках.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

Фон дер Ляєн пояснила, що перший варіант передбачає запозичення коштів на зовнішніх ринках під гарантії бюджету ЄС, після чого отримані ресурси можуть бути надані Україні у формі позики.

"Це фактично залучення фінансування Євросоюзом на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС як гарантії. Рішення має бути ухвалене одноголосно", - наголосила вона.

Другий механізм, так звана "репараційна позика", яка базуватиметься на використанні залишків доходів від знерухомлених російських активів у ЄС.

"Ми пропонуємо застосувати цей інструмент до всіх фінансових установ, які накопичили такі залишки, а не лише до Euroclear", - сказала президентка Єврокомісії.

За задумом ЄК, ці установи мають переказати накопичені кошти у спеціальний фінансовий інструмент, з якого вони будуть надані Україні у вигляді позики.

"Україна поверне її тоді, коли росія сплатить репарації. Іншими словами, повернення кредиту фактично буде покрито за рахунок виплат з боку рф", - пояснила фон дер Ляєн.

Для ухвалення цього рішення достатньо кваліфікованої більшості.