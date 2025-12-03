Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фон дер Ляєн оголосила нові механізми фінансової підтримки України

03 грудня 2025, 15:23
Фон дер Ляєн оголосила нові механізми фінансової підтримки України
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президентка ЄС повідомила про запозичення під гарантії бюджету ЄС і “репараційну позику” з російських активів для підтримки України.

Європейська комісія представила два рішення, які мають забезпечити покриття фінансових потреб України у 2026–2027 роках. 

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

Фон дер Ляєн пояснила, що перший варіант передбачає запозичення коштів на зовнішніх ринках під гарантії бюджету ЄС, після чого отримані ресурси можуть бути надані Україні у формі позики.

"Це фактично залучення фінансування Євросоюзом на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС як гарантії. Рішення має бути ухвалене одноголосно", - наголосила вона.

Другий механізм, так звана "репараційна позика", яка базуватиметься на використанні залишків доходів від знерухомлених російських активів у ЄС.

"Ми пропонуємо застосувати цей інструмент до всіх фінансових установ, які накопичили такі залишки, а не лише до Euroclear", - сказала президентка Єврокомісії.

За задумом ЄК, ці установи мають переказати накопичені кошти у спеціальний фінансовий інструмент, з якого вони будуть надані Україні у вигляді позики.

країна поверне її тоді, коли росія сплатить репарації. Іншими словами, повернення кредиту фактично буде покрито за рахунок виплат з боку рф", - пояснила фон дер Ляєн.

Для ухвалення цього рішення достатньо кваліфікованої більшості.

 

Єврокомісіяфінансування

Останні матеріали

Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Відставка Єрмака як раннє різдвяне диво. росія не може захистити танкери залишками Чорноморського флоту – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 10:28
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Політика
Найгірший ворог Європи. Тиждень, коли вона усвідомила, що самотня проти російського експансіонізму – The Guardian
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 13:51
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Політика
Непоганий тиждень для України. Ілюзія допомоги США розвіялася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 грудня 2025, 11:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється