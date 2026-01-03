Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У ЄС очікують різкого збільшення депортацій нелегальних мігрантів

03 січня 2026, 09:50
У ЄС очікують різкого збільшення депортацій нелегальних мігрантів
Фото: з вільного доступу
У перших трьох кварталах року рівень депортацій зріс із 19% у 2023 році до 27% у 2025-му.

Європейська комісія прогнозує суттєве зростання кількості депортацій з країн Європейського Союзу за підсумками минулого року. Очікується, що показник повернень нелегальних мігрантів стане найвищим з 2019 року.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Бруннер в інтерв’ю Welt am Sonntag, повідомляє Spiegel.

За словами Бруннера, у перших трьох кварталах року рівень депортацій зріс із 19% у 2023 році до 27% у 2025-му. Водночас він наголосив, що навіть такі показники "далекі від достатніх".

Комісар підкреслив необхідність комплексної боротьби з нелегальною міграцією, яка включає послідовну депортацію осіб, що втратили право перебування в ЄС, швидке відхилення заяв на притулок від мігрантів із низькими шансами на його отримання, а також активну співпрацю з третіми країнами для запобігання небезпечним міграційним маршрутам.

На початку грудня міністри внутрішніх справ держав-членів ЄС домовилися про подальше посилення міграційного та притулкового законодавства. Зокрема, йдеться про ефективніше виконання рішень про депортацію та посилення тиску на відхилених шукачів притулку. Однією з новацій має стати створення так званих центрів повернення у третіх країнах за межами ЄС для осіб, яких неможливо депортувати до країн походження.

Крім того, домовленості передбачають формування "фонду солідарності" на 2026 рік, нові правила надання притулку та запровадження спільного списку безпечних країн походження ЄС.

Наразі пропозиції ще не затверджені остаточно — Європейській раді та Європарламенту належить узгодити фінальний текст законодавчих змін.

Тема депортацій залишається актуальною і на національному рівні. Зокрема, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що іноземці, засуджені за тяжкі злочини, мають бути депортовані у разі ув’язнення строком від одного року, незалежно від їхніх соціальних зв’язків у країні.

