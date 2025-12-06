Каллас прокоментувала стратегію нацбезпеки США
Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас прокоментувала нову різку оцінку Європи в стратегії національної безпеки, опублікованій адміністрацією Дональда Трампа.
Її слова цитує Politico.
Виступаючи на панельній дискусії під час Доха-форуму, Каллас зазначила, що хоча критичні зауваження адміністрації США можуть мати деяке підґрунтя, Європа повинна більш впевнено ставитися до власної сили, зокрема у відносинах з росією.
"Європа недооцінює свою власну силу, наприклад, щодо росії. Ми повинні бути більш впевненими в собі, це безперечно", – заявила вона.
У 33-сторінковому документі стверджується, що європейські країни стикаються з "цивілізаційним знищенням", частково через те, що вони приймають мігрантів. У ньому звинувачуються деякі європейські уряди в несправедливій цензурі певних політичних партій – здебільшого ультраправих.
Також висловлюється думка, що європейці є перешкодою в зусиллях щодо припинення війни в Україні.
Адміністрація Трампа чітко, що все ще вважає європейські країни важливими союзниками, але також вказує, що намагатиметься підтримати ультраправі партії на континенті.
У відповідь на питання модераторки панелі, журналістки CNN Крістіан Аманпур, про те, чи вважають США Європу "ворогом", Каллас заперечила таке твердження, наголосивши, що трансатлантичні відносини залишаються важливими.
"США все ще є нашим найбільшим союзником", – сказала вона, додаючи, що хоча Європа і США можуть не завжди погоджуватися з різних питань, обидві сторони повинні зберігати єдність.