Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Каллас прокоментувала стратегію нацбезпеки США

06 грудня 2025, 12:58
Каллас прокоментувала стратегію нацбезпеки США
Каллас Естонія
Адміністрація Трампа чітко, що все ще вважає європейські країни важливими союзниками, але також вказує, що намагатиметься підтримати ультраправі партії на континенті.

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас прокоментувала нову різку оцінку Європи в стратегії національної безпеки, опублікованій адміністрацією Дональда Трампа. 

Її слова цитує Politico.

Виступаючи на панельній дискусії під час Доха-форуму, Каллас зазначила, що хоча критичні зауваження адміністрації США можуть мати деяке підґрунтя, Європа повинна більш впевнено ставитися до власної сили, зокрема у відносинах з росією.

"Європа недооцінює свою власну силу, наприклад, щодо росії. Ми повинні бути більш впевненими в собі, це безперечно", – заявила вона.

У 33-сторінковому документі стверджується, що європейські країни стикаються з "цивілізаційним знищенням", частково через те, що вони приймають мігрантів. У ньому звинувачуються деякі європейські уряди в несправедливій цензурі певних політичних партій – здебільшого ультраправих.

Також висловлюється думка, що європейці є перешкодою в зусиллях щодо припинення війни в Україні.

Адміністрація Трампа чітко, що все ще вважає європейські країни важливими союзниками, але також вказує, що намагатиметься підтримати ультраправі партії на континенті. 

У відповідь на питання модераторки панелі, журналістки CNN Крістіан Аманпур, про те, чи вважають США Європу "ворогом", Каллас заперечила таке твердження, наголосивши, що трансатлантичні відносини залишаються важливими. 

"США все ще є нашим найбільшим союзником", – сказала вона, додаючи, що хоча Європа і США можуть не завжди погоджуватися з різних питань, обидві сторони повинні зберігати єдність.

СШАДональд ТрампЄвросоюзКая Каллас

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється