Каллас прокоментувала стратегію нацбезпеки США

Адміністрація Трампа чітко, що все ще вважає європейські країни важливими союзниками, але також вказує, що намагатиметься підтримати ультраправі партії на континенті.

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас прокоментувала нову різку оцінку Європи в стратегії національної безпеки, опублікованій адміністрацією Дональда Трампа.

Її слова цитує Politico.

Виступаючи на панельній дискусії під час Доха-форуму, Каллас зазначила, що хоча критичні зауваження адміністрації США можуть мати деяке підґрунтя, Європа повинна більш впевнено ставитися до власної сили, зокрема у відносинах з росією.

"Європа недооцінює свою власну силу, наприклад, щодо росії. Ми повинні бути більш впевненими в собі, це безперечно", – заявила вона.

У 33-сторінковому документі стверджується, що європейські країни стикаються з "цивілізаційним знищенням", частково через те, що вони приймають мігрантів. У ньому звинувачуються деякі європейські уряди в несправедливій цензурі певних політичних партій – здебільшого ультраправих.

Також висловлюється думка, що європейці є перешкодою в зусиллях щодо припинення війни в Україні.

Адміністрація Трампа чітко, що все ще вважає європейські країни важливими союзниками, але також вказує, що намагатиметься підтримати ультраправі партії на континенті.

У відповідь на питання модераторки панелі, журналістки CNN Крістіан Аманпур, про те, чи вважають США Європу "ворогом", Каллас заперечила таке твердження, наголосивши, що трансатлантичні відносини залишаються важливими.

"США все ще є нашим найбільшим союзником", – сказала вона, додаючи, що хоча Європа і США можуть не завжди погоджуватися з різних питань, обидві сторони повинні зберігати єдність.