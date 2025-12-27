Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада оголосила про $2,5 млрд підтримки для відбудови України

27 грудня 2025, 20:59
Канада оголосила про $2,5 млрд підтримки для відбудови України
Фото: з вільних джерел
Канада має намір виділити Україні додаткову економічну допомогу в розмірі 2,5 млрд доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Марк Карні.

Як повідомляє «Європейська правда», відповідну заяву Карні зробив під час короткого спілкування з журналістами разом із президентом України Володимиром Зеленським у Галіфаксі.

"Сьогодні ми оголошуємо про подальшу економічну допомогу Україні на суму 2,5 млрд доларів. Вона допоможе розблокувати та зробити доступним фінансування з боку МВФ, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб запустити процес відбудови", - зазначив прем’єр Канади.

Після двосторонньої зустрічі Зеленського та Карні, як раніше повідомлялося, має відбутися спільний телефонний дзвінок із європейськими лідерами. Консультації проходитимуть напередодні запланованої зустрічі президента України з президентом США Дональдом Трампом 28 грудня.

Нагадаємо, що Зеленський зробить зупинку в Канаді перед переговорами з Трампом.

 

Канадапідтримка України

