Зеленський зробить зупинку в Канаді перед переговорами з Трампом

Він обговорить із прем’єр-міністром Канади ключові питання та документи, які стануть темою зустрічі зі США.

Президент України Володимир Зеленський у суботу зустрінеться з премʼєр-міністром Канади Марком Карні на шляху до США, де у неділю запланована його зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у розмові з журналістами.

Зеленський підтвердив, що під час короткого візиту до Канади обговорить із Карні "сенситивні питання" та обміняється деталями документів, які стануть предметом переговорів із Трампом. Крім того, планується спільна онлайн-розмова з лідерами європейських країн для координації позицій.

Напередодні президент України підтвердив дату зустрічі з Трампом завтра, 28 грудня. Європейські посадовці, за даними джерел, очікують позитивного результату переговорів, але готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

А вже завтра Трамп зустрінеться із Зеленським.