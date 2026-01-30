Трамп скасував сертифікацію канадських літаків і пригрозив митами
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон анулював сертифікацію всіх літаків канадського виробництва та пригрозив запровадити високі мита, якщо Канада не перегляне свою відмову сертифікувати американські бізнес-джети Gulfstream.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
За словами президента США, Канада "неправомірно, незаконно і наполегливо" відмовляється сертифікувати літаки Gulfstream моделей 500, 600, 700 і 800, які він назвав одними з найсучасніших у світі. У відповідь Вашингтон скасовує сертифікацію літаків Bombardier Global Express та всіх інших повітряних суден, вироблених у Канаді.
"Ми скасовуємо сертифікацію літаків Bombardier Global Express і всіх літаків, вироблених у Канаді, доти, доки Gulfstream, велика американська компанія, не отримає повну сертифікацію, яку вона мала отримати багато років тому", — заявив Трамп.
Він також пригрозив, що якщо ситуацію не буде негайно вирішено, США запровадять 50% мито на всі канадські літаки, які продаються на американському ринку.
Водночас, за даними Bloomberg, поки неясно, наскільки серйозною є ця загроза для канадських літаків, які вже експлуатуються в США. Зокрема, регіональні літаки серії CRJ компанії Bombardier широко використовуються американськими авіаперевізниками. American Airlines Group повідомляла, що у 2025 році її регіональний флот налічував близько 200 літаків CRJ, а регіональні партнери Delta Air Lines наприкінці 2024 року експлуатували понад 150 таких повітряних суден.
На тлі загострення відносин між Вашингтоном і Оттавою прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав Дональда Трампа поважати канадський суверенітет. Це сталося після публікації Financial Times про нібито таємні зустрічі посадовців Держдепартаменту США з ультраправими сепаратистами з "Проєкту процвітання Альберти", які виступають за незалежність провінції.
Карні заявив, що Трамп ніколи не порушував з ним тему сепаратизму в Альберті, але наголосив, що Канада очікує поваги до свого суверенітету. "Я завжди чітко висловлююся щодо цього у своїх розмовах з президентом Трампом", — сказав він.
За інформацією Financial Times, представники "Проєкту процвітання Альберти" планують нові зустрічі з посадовцями провінції та Міністерства фінансів США, щоб попросити кредит у розмірі 500 млрд доларів в обмін на проведення референдуму про незалежність. Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що люди в Альберті "хочуть суверенітету".
Таким чином, торговельний конфлікт навколо авіаційної сертифікації розгортається на тлі ширшої напруги у відносинах між США та Канадою.