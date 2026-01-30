Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп скасував сертифікацію канадських літаків і пригрозив митами

30 січня 2026, 10:18
Фото: Yahoo Finanzas
Він також пригрозив, що якщо ситуацію не буде негайно вирішено, США запровадять 50% мито на всі канадські літаки, які продаються на американському ринку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон анулював сертифікацію всіх літаків канадського виробництва та пригрозив запровадити високі мита, якщо Канада не перегляне свою відмову сертифікувати американські бізнес-джети Gulfstream.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами президента США, Канада "неправомірно, незаконно і наполегливо" відмовляється сертифікувати літаки Gulfstream моделей 500, 600, 700 і 800, які він назвав одними з найсучасніших у світі. У відповідь Вашингтон скасовує сертифікацію літаків Bombardier Global Express та всіх інших повітряних суден, вироблених у Канаді.

"Ми скасовуємо сертифікацію літаків Bombardier Global Express і всіх літаків, вироблених у Канаді, доти, доки Gulfstream, велика американська компанія, не отримає повну сертифікацію, яку вона мала отримати багато років тому", — заявив Трамп.

Він також пригрозив, що якщо ситуацію не буде негайно вирішено, США запровадять 50% мито на всі канадські літаки, які продаються на американському ринку.

Водночас, за даними Bloomberg, поки неясно, наскільки серйозною є ця загроза для канадських літаків, які вже експлуатуються в США. Зокрема, регіональні літаки серії CRJ компанії Bombardier широко використовуються американськими авіаперевізниками. American Airlines Group повідомляла, що у 2025 році її регіональний флот налічував близько 200 літаків CRJ, а регіональні партнери Delta Air Lines наприкінці 2024 року експлуатували понад 150 таких повітряних суден.

На тлі загострення відносин між Вашингтоном і Оттавою прем’єр-міністр Канади Марк Карні закликав Дональда Трампа поважати канадський суверенітет. Це сталося після публікації Financial Times про нібито таємні зустрічі посадовців Держдепартаменту США з ультраправими сепаратистами з "Проєкту процвітання Альберти", які виступають за незалежність провінції.

Карні заявив, що Трамп ніколи не порушував з ним тему сепаратизму в Альберті, але наголосив, що Канада очікує поваги до свого суверенітету. "Я завжди чітко висловлююся щодо цього у своїх розмовах з президентом Трампом", — сказав він.

За інформацією Financial Times, представники "Проєкту процвітання Альберти" планують нові зустрічі з посадовцями провінції та Міністерства фінансів США, щоб попросити кредит у розмірі 500 млрд доларів в обмін на проведення референдуму про незалежність. Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що люди в Альберті "хочуть суверенітету".

Таким чином, торговельний конфлікт навколо авіаційної сертифікації розгортається на тлі ширшої напруги у відносинах між США та Канадою.

СШАДональд ТрампКанадамиталітакиМарк Карні

