США обговорюють участь у відбудові України на $700–800 млрд

27 грудня 2025, 15:03
США обговорюють участь у відбудові України на $700–800 млрд
Прапори США та Укрїни. Фото: Прес-служба Президента України/Палінчак Михайло
У межах мирного плану Київ і Вашингтон працюють над "дорожньою картою процвітання" України до 2040 року.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у межах обговорення мирного плану зі США йдеться про масштабний пакет відбудови України із залученням 700–800 млрд доларів.

Про це Зеленський заявив у розмові з журналістами.

За словами Зеленського, сторони працюють над так званою «дорожньою картою процвітання України» до 2040 року, яка має відобразити спільне бачення Києва і Вашингтона щодо довгострокового розвитку країни.

"Там закладені наші національні цілі: очікувана тривалість життя, повернення біженців, зростання ВВП на душу населення, створення нових робочих місць. Це також питання безпекових гарантій, доступу до ринків і вступу до Європейського Союзу, а також макроекономічної стабільності", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що на безпосередню відбудову України розраховують залучити близько $700–800 млрд, хоча загальна стратегія передбачає ще більші обсяги фінансування.

"Є стратегія на більшу суму, але поки що я не хочу говорити про це детальніше", - додав він.

Президент також розповів, що з американською стороною обговорюється створення низки спільних фінансових інструментів для реалізації цих планів. Серед них — Фонд відбудови України, Суверенна інвестиційна платформа України, Фонд розвитку, Фонд зростання та можливостей, а також американсько-український інвестиційний фонд відбудови.

Окремо, за його словами, опрацьовуються питання створення Фонду людського капіталу та програм підтримки повернення громадян в Україну.

 
