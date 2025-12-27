Трамп: мирний план Зеленського потребує мого схвалення

Президент США висловив скепсис щодо 20-пунктного мирного плану Зеленського.

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на продуктивну зустріч із Володимиром Зеленським, але скептично оцінив раніше озвучені пропозиції українського лідера щодо мирної угоди.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

У коментарі виданню Трамп заявив, що поки не схвалює останню пропозицію Зеленського і хоче оцінити її самостійно:

"У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має".

Водночас американський президент висловив сподівання, що зустріч, запланована на 28 грудня, буде продуктивною.

Президент України підтвердив свою участь у зустрічі напередодні.

Нагадаємо, що 24 грудня Володимир Зеленський вперше розкрив зміст свого мирного плану з 20 пунктів, який був узгоджений із США.