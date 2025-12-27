Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський хоче узгодити ключові пункти мирної угоди на зустрічі з Трампом – WSJ

27 грудня 2025, 15:59
Зеленський хоче узгодити ключові пункти мирної угоди на зустрічі з Трампом – WSJ
джерело president.gov.ua
Він планує 28 грудня у Флориді обговорити розбіжності щодо проєкту мирного договору та скоординувати дії з європейськими союзниками.

Президент України Володимир Зеленський планує під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня усунути ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Український президент наполягав на зустрічі для узгодження положень 20-пунктового проекту угоди та інших елементів мирного договору, зокрема щодо територій Донбасу.

Зеленський також заявив, що в п’ятницю скоординує дії з європейськими союзниками, щоб визначити формат їхньої участі у переговорах зі США, яка, ймовірно, відбудеться в онлайн-режимі. Європейські посадовці, за даними видання, очікують позитивного результату зустрічі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

При цьому на зустрічі безпосередньо не очікується участі європейських лідерів. Джерела зазначають, що українська сторона кілька місяців закликала до переговорів на рівні лідерів України та США.

Один із посадовців НАТО наголосив:

''З Трампом немає сценаріїв з низьким рівнем ризику». Американські співрозмовники CNN висловили сподівання, що зустріч буде продуктивною після тижня інтенсивних переговорів між американськими та українськими делегаціями''.

 

