Литва виходить з конвенції про протипіхотні міни та планує власне виробництво

Країна планує можливе виробництво та закупівлю мін, що викликає занепокоєння в ЄС та міжнародній спільноті.

Литва в суботу офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, виробництво та зберігання протипіхотних мін.

Про це інформує BNS.

27 грудня минуло шість місяців від дня, коли Литва офіційно повідомила Генерального секретаря ООН про свій намір вийти з угоди.

Міністерство оборони Литви раніше заявляло, що після набуття чинності рішення про вихід країна розпочне переговори щодо можливого придбання або виробництва протипіхотних мін.

Більшість країн ЄС залишаються членами конвенції, тоді як Китай, росія, США, Індія та Пакистан до неї не приєдналися.

У березні міністри оборони Литви, Латвії, Естонії та Польщі закликали свої країни вийти з конвенції; пізніше до них приєдналася Фінляндія. Сейм Литви офіційно схвалив вихід у травні 2025 року.

На початку липня агентство Reuters повідомило, що Литва та Фінляндія планують наступного року розпочати виробництво протипіхотних мін як для власних потреб, так і для України.