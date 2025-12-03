Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Бельгія розкритикувала план ЄС щодо "репараційного кредиту" Україні

03 грудня 2025, 13:31
Бельгія розкритикувала план ЄС щодо
Фото: з вільного доступу
Бельгія вимагає від інших країн ЄС гарантій покриття всіх судових витрат, які можуть виникнути через російські позови проти цієї схеми.
Бельгія розкритикувала пропозицію Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійському банку, для "репараційного кредиту" Україні на 140 млрд євро.
 
Про це повідомляє Reuters
 
За кілька годин до того як Європейська комісія представить свої детальні правові пропозиції щодо використання заморожених активів рф, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вони не відповідають вимогам його країни.
 
"У нас є гнітюче відчуття, що нас не почули. Наші побоювання применшуються. Тексти, які Комісія представить сьогодні, не відповідають нашим занепокоєнням задовільно", - сказав Прево журналістам на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі.
 
За його словами, Бельгія вимагає від інших країн ЄС гарантій покриття всіх судових витрат, які можуть виникнути через російські позови проти цієї схеми. Бельгія також хоче, щоб європейські країни гарантували, що допоможуть швидко виділити кошти для повернення коштів росії, якщо суд коли-небудь винесе рішення про необхідність відшкодування Москві.
 
Окрім того, вона вимагає від інших країн, які зберігають заморожені російські активи, також надати ці кошти Україні. Прево заявив, що вимоги Бельгії "не є невирішеними", але зазначив, що досі іншим країнам бракувало солідарності.
 
За інформацією джерел Reuters, очікується, що Єврокомісія, окрім представлення своєї юридичної пропозиції щодо використання заморожених активів, також залишить відкритою можливість запозичень на фінансових ринках для фінансування України або ж використання комбінації цих двох варіантів.
 
Позики на ринках можуть дозволити ЄС отримати термінове фінансування для України, поки вона намагається вирішити правові та політичні складнощі, пов'язані з використанням заморожених російських активів.

 

