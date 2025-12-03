Бельгія розкритикувала план ЄС щодо "репараційного кредиту" Україні

Бельгія вимагає від інших країн ЄС гарантій покриття всіх судових витрат, які можуть виникнути через російські позови проти цієї схеми.

Бельгія розкритикувала пропозицію Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів, що зберігаються в бельгійському банку, для "репараційного кредиту" Україні на 140 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters

За кілька годин до того як Європейська комісія представить свої детальні правові пропозиції щодо використання заморожених активів рф, міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вони не відповідають вимогам його країни.

"У нас є гнітюче відчуття, що нас не почули. Наші побоювання применшуються. Тексти, які Комісія представить сьогодні, не відповідають нашим занепокоєнням задовільно", - сказав Прево журналістам на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі.