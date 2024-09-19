Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Угорщина заявила, що ЄС недостатньо робить для припинення залежності від російського газу

19 вересня 2024, 10:18
Угорщина заявила, що ЄС недостатньо робить для припинення залежності від російського газу
Фото: Getty Images
Угорщина отримує 4,5 млрд кубометрів газу на рік із росії в рамках 15-річної угоди, підписаної у 2021 році.

Невеликі держави, які не мають виходу до моря, включаючи Угорщину, потребують більше фінансування Європейського Союзу для скорочення залежності від російського газу.

Про це заявив заступник держсекретаря Угорщини з питань енергетичної безпеки Чаба Марошварі, повідомляє Reuters.

"У нашому регіоні є невеликі країни, невеликі ринки, мало значущих гравців на ринку, брак капіталу, подібні інфраструктурні проекти та проекти з усунення вузьких місць можуть коштувати сотні мільйонів євро - з погляду паливного ринку це нездійсненно", - сказав Марошварі конференції Gastech у Х'юстоні.

Близько двох третин імпорту газу до Угорщини надходить із росії, проте на країну та деяких її сусідів наростає тиск, який змушує її швидше диверсифікувати постачання та відмовитися від постачання російських енергоносіїв після вторгнення москви до України у 2022 році.

За словами Марошварі, кроки Європейської комісії з фінансування проектів у галузі зеленої енергетики з метою покласти край залежності від викопного палива залишили деякі країни за бортом.

"В результаті війни в Україні на нас чинився все сильніший тиск з вимогою швидше диверсифікувати свою діяльність і відмовитися від російського палива, проте вони відмовляються виділяти нам кошти на це", - додав він.

Марошварі заявив, що Угорщина підписала кілька короткострокових угод зі зрідженого природного газу (ЗПГ) з Азербайджаном та Туреччиною, щоб допомогти скоротити свою залежність від російських джерел. Він також очікує, що Туреччина та Греція стануть значнішими постачальниками трубопровідного газу та ЗПГ у майбутньому.

"Не можна класти всі яйця в один кошик, це стосується і постачання природного газу", - сказав Марошварі.

Угорщина отримує 4,5 млрд кубометрів газу на рік із росії в рамках 15-річної угоди, підписаної у 2021 році.

"росіяни здійснюють постачання відповідно до контрактів, для нас вони надійні, але це не означає, що ми маємо дотримуватися одного джерела, тому ми проводимо стратегію диверсифікації поставок", - додав Марошварі.

Нагадаємо, ЄС намагається відмовитися від російського газу, проте такі країни, як Угорщина, Австрія та Словаччина, продовжують отримувати його трубопроводом, що проходить через Україну.

УгорщинаЄвросоюзгаз рф

Останні матеріали

Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється